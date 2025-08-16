અમદાવાદ : હવામાન વિભાગ દ્વારા એક મહત્વપૂર્ણ આગાહી કરવામાં આવી છે, જેના અનુસાર આજથી રાજ્યના ઘણા વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે. ગુજરાતમાં ચોમાસુ ફરી એક વાર સક્રિય થઈ રહ્યું છે. ત્યારે દક્ષિણ અને ઉત્તર ગુજરાતના ઘણા જિલ્લામાં ધોધમાર વરસાદ થવાની શક્યતા છે. આગામી 6 દિવસ સુધી રાજ્યમાં ભારે વરસાદ રહેવાની સંભાવના છે.
હવામાન વિભાગે કરી મહત્વપૂર્ણ આગાહી : હવામાન વિભાગના અમદાવાદ કેન્દ્ર દ્વારા 18 થી 20 ઓગસ્ટ દરમિયાન ગુજરાતના કેટલાક જિલ્લામાં ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. આજે 16 ઓગસ્ટ, શનિવારના રોજ સવારે 7 કલાકની આગાહી મુજબ ગુજરાતના ઘણા જિલ્લાઓમાં ઓરેન્જ આપવામાં આવ્યા છે. અમદાવાદ શહેરમાં 15 ઓગસ્ટના રાત્રે 10:00 વાગ્યા સુધીમાં સરેરાશ અડધા ઇંચ જેટલો વરસાદ પડ્યો હતો. જે બાદ ઘણા વિસ્તારોમાં પાણી પણ ભરાયા હતા.
15 જિલ્લામાં ઓરેન્જ એલર્ટ
ગુજરાત રાજ્યના અરવલ્લી, મહીસાગર, પંચમહાલ, દાહોદ, ખેડા, આણંદ, ગાંધીનગર, અમદાવાદ, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, ભરૂચ, નર્મદા, સુરત, તાપી, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, દમણ, દાદરા અને નગર હવેલી, સુરેન્દ્રનગર, બોટાદ જિલ્લામાં મધ્યમ વરસાદ થવાની આગાહી છે.
રાજ્યના કેટલાક જિલ્લામાં 5-15 mm વરસાદ થવાની સંભાવના છે. જેની સાથે હળવી ગાજવીજ વરસાદ થઈ શકે છે. આ જિલ્લામાં સપાટી પવનની મહત્તમ ગતિ 40 કિમી પ્રતિ કલાકથી ઓછી થવાની સંભાવના છે. વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે અને 30-60 ટકા વીજળી પડવાની સંભાવના છે.
છ દિવસ ભારે રહેશે : તદુપરાંત અન્ય જિલ્લામાં હળવા વરસાદ થવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. આ જિલ્લામાં સાબરકાંઠા, બનાસકાંઠા, મહેસાણા, કચ્છ, પાટણ, મોરબી, જામનગર, રાજકોટ, અમરેલી, ગીર, સોમનાથ, દીવ, જૂનાગઢ, પોરબંદર અને દેવભૂમિ દ્વારકાનો સમાવેશ થાય છે.
હવામાન વિભાગે આગામી છ દિવસ સુધી ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. આ સિવાય 18 ઓગસ્ટના રોજ ગુજરાતમાં અત્યંત ભારે વરસાદની આગાહી છે. આ સમયગાળા દરમિયાન માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. આ સાથે જ 21 ઓગસ્ટથી વરસાદનું જોર ઘટવાની શક્યતા છે.
