હૈદરાબાદ: ચોમાસાની સિઝનને શરૂ થઈ લગભગ બે મહિના પૂર્ણ થવા જઈ રહ્યા છે. આ સમય દરમિયાન અમુક સમયે અમુક જિલ્લામાં ભારે વરસાદની સ્થિતિ હતી તો અમુક જિલ્લામાં નહિવત વરસાદની સ્થિતિ હતી. જોકે છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી સંપૂર્ણ રાજ્યમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ સામાન્ય વરસાદની સ્થિતિ હતી, ત્યારે હવે IMD એ આગાહી કરી છે કે, આગામી દિવસોમાં ફરી સાર્વત્રિક વરસાદની શરૂઆત થઈ શકે છે.
ભારતીય હવામાન વિભાગની માહિતી અનુસાર, આગની દિવસોમાં એટલે કે 14 તારીખ બાદ રાજ્યમાં ફરી મધ્યમથી ભારે વરસાદની શરૂઆત થશે. ઉપરાંત સાર્વત્રિક વરસાદની સ્થિતિ સર્જાશે. મળતી માહિતી અનુસાર, રાજ્ય પર ફરી એક સિસ્ટમ સક્રિય થવાના કારણે આ પરિવર્તન આવી શકે છે.
આ ઉપરાંત IMD ના ડેટા અનુસાર, આગામી અઠવાડિયાની 16 અને 17 ઓગસ્ટના રોજ દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે. જેમાં મહીસાગર, પંચમહાલ, દાહોદ, વડોદરા, આણંદ, છોટાઉદેપુર, ભરૂચ, સુરત, નર્મદા, નવસારી, ડાંગ, વલસાડ, દમણ અને દાદરા નગર હવેલીનો સમાવેશ થાય છે.
