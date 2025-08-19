ETV Bharat / state

રાજ્યમાં બે દિવસ વરસાદને લઈને રેડ એલર્ટ,  હવામાન વિભાગે આ જિલ્લાઓને કર્યા સાવચેત - GUJARAT WEATHER UPDATE

ભારેથી અતિભારે વરસાદ થવાના કારણે ભારતીય હવામાન વિભાગ દ્વારા સાવચેત રહેવાની સૂચના આપવામાં આવી છે.

રાજ્યમાં બે દિવસ છે રેડ એલર્ટ
રાજ્યમાં બે દિવસ છે રેડ એલર્ટ (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 19, 2025 at 2:19 PM IST

Updated : August 19, 2025 at 2:47 PM IST

1 Min Read

હૈદરાબાદ: રાજ્યમાં ભારે વરસાદની આગાહી બાદ હવે રેડ એલર્ટ જેવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે. ચોમાસાની ઋતુમાં ભારે વરસાદની સ્થિતિને પગલે ભારતીય હવામાન વિભાગે મહત્વની આગાહી કરી છે.

ભારતીય હવામાનની આગાહી અનુસાર, આજે 19 ઓગસ્ટના રોજ રાજ્યમાં રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. જાણવા જેવી બાબત એ છે કે, રેડ એલર્ટ માત્ર ચાર જિલ્લામાં આપવામાં આવ્યું છે. જેમાં જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, અમરેલી ઉપરાંત દક્ષિણ ગુજરાતમાં નવસારી, વલસાડ અને દમણ, દાદરા નગર હવેલીનો સમાવેશ થાય છે. પરિણામે આ જિલ્લાઓમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ થશે.

19 ઓગસ્ટના રોજ રાજ્યમાં રેડ એલર્ટ
19 ઓગસ્ટના રોજ રાજ્યમાં રેડ એલર્ટ (IMD)

આ ઉપરાંત, આગામી દિવસે એટલે કે 20 ઓગસ્ટના રોજ પણ રેડ એલર્ટની સ્થિતિ યથાવત રહેશે. જેમાં અમરેલી, ભાવનગર, નવસારી, વલસાડ, દમણ અને દાદરા નગર હવેલીનો સમાવેશ થાય છે. અહીં ભારેથી અતિભારે વરસાદ થવાના કારણે ભારતીય હવામાન વિભાગ દ્વારા સાવચેત રહેવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત IMD એ અમુક સલામતીના પગલાં પણ સૂચવ્યા છે.

20 ઓગસ્ટના રોજ રાજ્યમાં રેડ એલર્ટ
20 ઓગસ્ટના રોજ રાજ્યમાં રેડ એલર્ટ (IMD)

IMD એ સૂચવેલા સલામતીના પગલાં:

  • તમારા જવાના સ્થળ પર જતા પહેલા તમારા રૂટ પર ટ્રાફિક જામની તપાસ કરો
  • રેડ એલર્ટ સમયે જારી કરેલ કોઈપણ ટ્રાફિક સલાહનું પાલન કરો
  • વારંવાર પાણી ભરાયેલા વિસ્તારોમાં જવાનું ટાળો
  • અસુરક્ષિત જગ્યાઓમાં રહેવાનું ટાળો
  • ખૂબ જ જૂની ઇમારતો, બિન-જાળવણી વાળા જગ્યામાં અને નદી કિનારાની નજીક રહેતા લોકો સાવચેતી રાખીને સુરક્ષિત સ્થળોએ સ્થળાંતર કરી શકે છે
  • વધુ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં રહેતા લોકો વધુ સાવચેત રહે અને વધારે હિલચાલ ન કરે

આ પણ વાંચો:

  1. ગીર સોમનાથ જિલ્લાના સુત્રાપાડામાં 11 ઈંચ વરસાદ, પ્રશ્નાવાડા ગામ બેટમાં ફેરવાયું
  2. અમદાવાદના રસ્તા બન્યા સ્વિમિંગ પુલ, વરસાદી પાણી ભરાતા શહેરની ગટરો ઉભરાઈ

હૈદરાબાદ: રાજ્યમાં ભારે વરસાદની આગાહી બાદ હવે રેડ એલર્ટ જેવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે. ચોમાસાની ઋતુમાં ભારે વરસાદની સ્થિતિને પગલે ભારતીય હવામાન વિભાગે મહત્વની આગાહી કરી છે.

ભારતીય હવામાનની આગાહી અનુસાર, આજે 19 ઓગસ્ટના રોજ રાજ્યમાં રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. જાણવા જેવી બાબત એ છે કે, રેડ એલર્ટ માત્ર ચાર જિલ્લામાં આપવામાં આવ્યું છે. જેમાં જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, અમરેલી ઉપરાંત દક્ષિણ ગુજરાતમાં નવસારી, વલસાડ અને દમણ, દાદરા નગર હવેલીનો સમાવેશ થાય છે. પરિણામે આ જિલ્લાઓમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ થશે.

19 ઓગસ્ટના રોજ રાજ્યમાં રેડ એલર્ટ
19 ઓગસ્ટના રોજ રાજ્યમાં રેડ એલર્ટ (IMD)

આ ઉપરાંત, આગામી દિવસે એટલે કે 20 ઓગસ્ટના રોજ પણ રેડ એલર્ટની સ્થિતિ યથાવત રહેશે. જેમાં અમરેલી, ભાવનગર, નવસારી, વલસાડ, દમણ અને દાદરા નગર હવેલીનો સમાવેશ થાય છે. અહીં ભારેથી અતિભારે વરસાદ થવાના કારણે ભારતીય હવામાન વિભાગ દ્વારા સાવચેત રહેવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત IMD એ અમુક સલામતીના પગલાં પણ સૂચવ્યા છે.

20 ઓગસ્ટના રોજ રાજ્યમાં રેડ એલર્ટ
20 ઓગસ્ટના રોજ રાજ્યમાં રેડ એલર્ટ (IMD)

IMD એ સૂચવેલા સલામતીના પગલાં:

  • તમારા જવાના સ્થળ પર જતા પહેલા તમારા રૂટ પર ટ્રાફિક જામની તપાસ કરો
  • રેડ એલર્ટ સમયે જારી કરેલ કોઈપણ ટ્રાફિક સલાહનું પાલન કરો
  • વારંવાર પાણી ભરાયેલા વિસ્તારોમાં જવાનું ટાળો
  • અસુરક્ષિત જગ્યાઓમાં રહેવાનું ટાળો
  • ખૂબ જ જૂની ઇમારતો, બિન-જાળવણી વાળા જગ્યામાં અને નદી કિનારાની નજીક રહેતા લોકો સાવચેતી રાખીને સુરક્ષિત સ્થળોએ સ્થળાંતર કરી શકે છે
  • વધુ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં રહેતા લોકો વધુ સાવચેત રહે અને વધારે હિલચાલ ન કરે

આ પણ વાંચો:

  1. ગીર સોમનાથ જિલ્લાના સુત્રાપાડામાં 11 ઈંચ વરસાદ, પ્રશ્નાવાડા ગામ બેટમાં ફેરવાયું
  2. અમદાવાદના રસ્તા બન્યા સ્વિમિંગ પુલ, વરસાદી પાણી ભરાતા શહેરની ગટરો ઉભરાઈ
Last Updated : August 19, 2025 at 2:47 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

GUJARAT WEATHER FORECASTIMD ISSUES RED ALERTGUJARAT IMD ISSUES RED ALERTGUJARAT METEOROLOGICAL DEPARTMENTGUJARAT WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

વરૂની વધી વસ્તી: જુનાગઢ સક્કરબાગમાં છેલ્લાં 5 વર્ષમાં 183 વરુનો જન્મ, જાણો વરુ વિશેની કેટલીક રસપ્રદ માહિતી

વડનગરમાં બિરાજમાન "હાટકેશ્વર મહાદેવ": સ્કંદપુરાણમાં પણ ઉલ્લેખ, જાણો 2000 વર્ષનો ઇતિહાસ...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.