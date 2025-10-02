આજથી વરસાદ વિરામ લેશે, પરંતુ... રમણીક વામજાએ કરી મોટી આગાહી
દિવાળીના દિવસોમાં પણ કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ પડવાની શક્યતા આગાહીકાર રમણીકભાઈ વામજાએ વ્યક્ત કરી છે.
Published : October 2, 2025 at 8:43 AM IST|
Updated : October 2, 2025 at 9:22 AM IST
જૂનાગઢ : વરસાદને લઈને દેશી વરસાદ વિજ્ઞાન આગાહીકાર રમણીકભાઈ વામજાએ વધુ એક મોટી આગાહી કરી છે. આજથી વરસાદ વિરામ લેશે, પરંતુ આગામી 7 ઓક્ટોબરથી 10 ઓક્ટોબર દરમિયાન ફરી એક વખત ધોધમાર વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. આ દિવસો દરમિયાન ભૂર પવન ઉદ્ભવવાની શક્યતા છે. જેના પગલે ફરી એક વખત ચાર દિવસ ધોધમાર વરસાદનો રાઉન્ડ આવી શકે છે.

પાછલા એક અઠવાડિયાથી જે વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે, તેનો આજે સંભવત અંતિમ દિવસ હોઈ શકે છે. જોકે, પાંચ દિવસના વિરામ બાદ ફરી એક વખત ધોધમાર વરસાદનો નવો રાઉન્ડ શરૂ થવાની આગાહી દેશી આગાહીકાર રમણીકભાઈ વામજાએ વ્યક્ત કરી છે. હાથીયા નક્ષત્ર 17 ઓક્ટોબર સુધી જોવા મળશે, જેના કારણે ફરીથી વરસાદનો એક નવો રાઉન્ડ 7 ઓક્ટોબર, મંગળવારથી 10 ઓક્ટોબર, શુક્રવાર સુધી જોવા મળશે.
ખેડૂતો અને પશુધન માટે નુકસાનકારક
વરસાદના આ ચાર દિવસો ભૂર પવન ફૂંકાવાના કારણે આવી શકે છે. આ ચાર દિવસો દરમિયાન કેટલાક વિસ્તારમાં ભારે પવન સાથે ધોધમાર વરસાદ પડવાનું પૂર્વાનુમાન પણ રમણીકભાઈ વામજાએ વ્યક્ત કર્યું છે. જે રીતે વરસાદ પડી રહ્યો છે તેને કારણે ખેડૂતોને પણ નુકસાન થવાની પૂરી શક્યતા પણ છે. ખાસ કરીને પશુધન માટે ઘાસચારા માટે વર્તમાન સમયમાં પડી રહેલો વરસાદ એકદમ નુકસાનકારક નીવડવાનું પણ અનુમાન છે.
દિવાળીના દિવસોમાં પણ પડશે વરસાદ
આગામી 7 ઓક્ટોબરથી 10 ઓક્ટોબર સુધી વરસાદ પડશે, ત્યારબાદ એક અઠવાડિયા સુધી વરસાદ વિરામ લેશે તેવી પણ શક્યતા રમણીકભાઈએ વ્યક્ત કરી છે. પરંતુ ત્યારબાદ દિવાળીના દિવસોમાં પણ કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ પડવાની શક્યતા આગાહીકાર રમણીકભાઈ વામજાએ વ્યક્ત કરી છે. તેમણે અગાઉ પણ વરસાદને લઈને અનેક આગાહીઓ કરી હતી, તે મુજબ હાલ વરસાદ પડી રહ્યો છે.
