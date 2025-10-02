ETV Bharat / state

આજથી વરસાદ વિરામ લેશે, પરંતુ... રમણીક વામજાએ કરી મોટી આગાહી

દિવાળીના દિવસોમાં પણ કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ પડવાની શક્યતા આગાહીકાર રમણીકભાઈ વામજાએ વ્યક્ત કરી છે.

આજથી વરસાદ વિરામ લેશે, પરંતુ...
આજથી વરસાદ વિરામ લેશે, પરંતુ... (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 2, 2025 at 8:43 AM IST

Updated : October 2, 2025 at 9:22 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

જૂનાગઢ : વરસાદને લઈને દેશી વરસાદ વિજ્ઞાન આગાહીકાર રમણીકભાઈ વામજાએ વધુ એક મોટી આગાહી કરી છે. આજથી વરસાદ વિરામ લેશે, પરંતુ આગામી 7 ઓક્ટોબરથી 10 ઓક્ટોબર દરમિયાન ફરી એક વખત ધોધમાર વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. આ દિવસો દરમિયાન ભૂર પવન ઉદ્ભવવાની શક્યતા છે. જેના પગલે ફરી એક વખત ચાર દિવસ ધોધમાર વરસાદનો રાઉન્ડ આવી શકે છે.

આજથી વરસાદ વિરામ લેશે, પરંતુ...

પાછલા એક અઠવાડિયાથી જે વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે, તેનો આજે સંભવત અંતિમ દિવસ હોઈ શકે છે. જોકે, પાંચ દિવસના વિરામ બાદ ફરી એક વખત ધોધમાર વરસાદનો નવો રાઉન્ડ શરૂ થવાની આગાહી દેશી આગાહીકાર રમણીકભાઈ વામજાએ વ્યક્ત કરી છે. હાથીયા નક્ષત્ર 17 ઓક્ટોબર સુધી જોવા મળશે, જેના કારણે ફરીથી વરસાદનો એક નવો રાઉન્ડ 7 ઓક્ટોબર, મંગળવારથી 10 ઓક્ટોબર, શુક્રવાર સુધી જોવા મળશે.

આજથી વરસાદ વિરામ લેશે, પરંતુ... (ETV Bharat Gujarat)

ખેડૂતો અને પશુધન માટે નુકસાનકારક

વરસાદના આ ચાર દિવસો ભૂર પવન ફૂંકાવાના કારણે આવી શકે છે. આ ચાર દિવસો દરમિયાન કેટલાક વિસ્તારમાં ભારે પવન સાથે ધોધમાર વરસાદ પડવાનું પૂર્વાનુમાન પણ રમણીકભાઈ વામજાએ વ્યક્ત કર્યું છે. જે રીતે વરસાદ પડી રહ્યો છે તેને કારણે ખેડૂતોને પણ નુકસાન થવાની પૂરી શક્યતા પણ છે. ખાસ કરીને પશુધન માટે ઘાસચારા માટે વર્તમાન સમયમાં પડી રહેલો વરસાદ એકદમ નુકસાનકારક નીવડવાનું પણ અનુમાન છે.

દિવાળીના દિવસોમાં પણ પડશે વરસાદ

આગામી 7 ઓક્ટોબરથી 10 ઓક્ટોબર સુધી વરસાદ પડશે, ત્યારબાદ એક અઠવાડિયા સુધી વરસાદ વિરામ લેશે તેવી પણ શક્યતા રમણીકભાઈએ વ્યક્ત કરી છે. પરંતુ ત્યારબાદ દિવાળીના દિવસોમાં પણ કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ પડવાની શક્યતા આગાહીકાર રમણીકભાઈ વામજાએ વ્યક્ત કરી છે. તેમણે અગાઉ પણ વરસાદને લઈને અનેક આગાહીઓ કરી હતી, તે મુજબ હાલ વરસાદ પડી રહ્યો છે.

આ પણ વાંચો...

Last Updated : October 2, 2025 at 9:22 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

GUJARAT HEAVY RAIN FORECASTGUJARAT RAIN FORECASTગુજરાતમાં વરસાદની આગાહીMETEOROLOGICAL DEPARTMENTGUJARAT WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.