ETV Bharat / state

"છ દિવસ સાચવજો" ગુજરાતભરમાં ભારે વરસાદની આગાહી, આ પાંચ જિલ્લામાં ઓરેન્જ એલર્ટ - GUJARAT WEATHER UPDATE

હવામાન વિભાગના દ્વારા આજે ગુજરાતના પાંચ જિલ્લા અને બે કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું, અહીં અતિભારે વરસાદ થવાની સંભાવના છે.

ગુજરાતભરમાં ભારે વરસાદની આગાહી
ગુજરાતભરમાં ભારે વરસાદની આગાહી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 23, 2025 at 11:46 AM IST

1 Min Read

અમદાવાદ : છેલ્લા કેટલાક દિવસથી ગુજરાતભરમાં મેઘરાજાનું જોર વધ્યું છે. મુખ્યત્વે સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના જિલ્લામાં ધોધમાર વરસાદ પડી રહ્યો છે. હવામાન વિભાગની લેટેસ્ટ આગાહી અનુસાર આજે અરવલ્લી, દાહોદ, મહિસાગર, વલસાડ અને ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં અતિભારે વરસાદ થવાની સંભાવના છે. આ ઉપરાંત અન્ય તમામ જિલ્લામાં યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે.

ગુજરાતભરમાં ભારે વરસાદની આગાહી

છેલ્લા કેટલાક દિવસથી ગુજરાતભરમાં વરસાદી માહોલ છે. હવામાન વિભાગના અમદાવાદ કેન્દ્ર દ્વારા કરવામાં આવેલી વરસાદની આગાહી અનુસાર ગુજરાતના પાંચ જિલ્લામાં અતિભારે વરસાદ થવાની સંભાવના છે. આ સાથે દાદરાનગર હવેલી અને દમણમાં પણ અતિભારે વરસાદની આગાહી છે. આ સાત સ્થળ વિસ્તાર સિવાય અન્ય તમામ જિલ્લામાં હવામાન વિભાગ દ્વારા યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે.

આ પાંચ જિલ્લામાં ઓરેન્જ એલર્ટ

હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર ગુજરાતના અરવલ્લી, દાહોદ, મહિસાગર, વલસાડ અને ગીર સોમનાથ જિલ્લા તથા દાદરાનગર હવેલી અને દમણમાં અતિભારે વરસાદ થવાની સંભાવના છે, જ્યાં યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. આ સિવાયના અન્ય તમામ જિલ્લા અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દીવમાં યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. અહીં ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા છે.

સાર્વત્રિક વરસાદી આંકડા : છેલ્લા ચોવીસ કલાકમાં નોંધાયેલ વરસાદની વાત કરીએ તો, કચ્છના નલિયામાં 21.8 ઈંચ, ભાવનગરમાં 13.7 ઈંચ, રાજકોટમાં 12.4 ઈંચ, કેશોદમાં 9.4 ઈંચ, અમદવાદમાં 5.0 ઈંચ અને દમણમાં 51.6 ઈંચ વરસાદ નોંધાયો છે. હજુ પણ 28 ઓગસ્ટ સુધી ગુજરાત રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. આવતીકાલ 24 ઓગસ્ટના રોજ પણ પાંચ જિલ્લામાં ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે.

આ પણ વાંચો...

અમદાવાદ : છેલ્લા કેટલાક દિવસથી ગુજરાતભરમાં મેઘરાજાનું જોર વધ્યું છે. મુખ્યત્વે સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના જિલ્લામાં ધોધમાર વરસાદ પડી રહ્યો છે. હવામાન વિભાગની લેટેસ્ટ આગાહી અનુસાર આજે અરવલ્લી, દાહોદ, મહિસાગર, વલસાડ અને ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં અતિભારે વરસાદ થવાની સંભાવના છે. આ ઉપરાંત અન્ય તમામ જિલ્લામાં યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે.

ગુજરાતભરમાં ભારે વરસાદની આગાહી

છેલ્લા કેટલાક દિવસથી ગુજરાતભરમાં વરસાદી માહોલ છે. હવામાન વિભાગના અમદાવાદ કેન્દ્ર દ્વારા કરવામાં આવેલી વરસાદની આગાહી અનુસાર ગુજરાતના પાંચ જિલ્લામાં અતિભારે વરસાદ થવાની સંભાવના છે. આ સાથે દાદરાનગર હવેલી અને દમણમાં પણ અતિભારે વરસાદની આગાહી છે. આ સાત સ્થળ વિસ્તાર સિવાય અન્ય તમામ જિલ્લામાં હવામાન વિભાગ દ્વારા યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે.

આ પાંચ જિલ્લામાં ઓરેન્જ એલર્ટ

હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર ગુજરાતના અરવલ્લી, દાહોદ, મહિસાગર, વલસાડ અને ગીર સોમનાથ જિલ્લા તથા દાદરાનગર હવેલી અને દમણમાં અતિભારે વરસાદ થવાની સંભાવના છે, જ્યાં યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. આ સિવાયના અન્ય તમામ જિલ્લા અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દીવમાં યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. અહીં ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા છે.

સાર્વત્રિક વરસાદી આંકડા : છેલ્લા ચોવીસ કલાકમાં નોંધાયેલ વરસાદની વાત કરીએ તો, કચ્છના નલિયામાં 21.8 ઈંચ, ભાવનગરમાં 13.7 ઈંચ, રાજકોટમાં 12.4 ઈંચ, કેશોદમાં 9.4 ઈંચ, અમદવાદમાં 5.0 ઈંચ અને દમણમાં 51.6 ઈંચ વરસાદ નોંધાયો છે. હજુ પણ 28 ઓગસ્ટ સુધી ગુજરાત રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. આવતીકાલ 24 ઓગસ્ટના રોજ પણ પાંચ જિલ્લામાં ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે.

આ પણ વાંચો...

For All Latest Updates

TAGGED:

GUJARAT HEAVY RAIN FORECASTAHMEDABAD METEOROLOGICAL DEPARTMENTગુજરાતભરમાં ભારે વરસાદની આગાહીGUJARAT ORANGE ALERTGUJARAT WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

દંપતીએ સરકારી નોકરી છોડીને શરૂ કર્યુ કૃષિ-પશુપાલન સ્ટાર્ટઅપ, જાણો પ્રકૃતિને સંરક્ષિત કરતા દંપતીના સફળ વ્યવસાયની કહાણી

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ધસમસતી નદી અને સમુદ્રનું મિલન જોયું છે? જો, જવાબ ના હોય તો જુઓ આ અદ્ભુત વીડિયો...

'સાબર, બનાસ અને દુધસાગર' ઉત્તર ગુજરાતની ડેરી ક્રાંતિ: સહકારી શક્તિથી ગામડાથી વૈશ્વિક બજાર સુધી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.