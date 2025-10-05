ETV Bharat / state

સાબરકાંઠામાં 'અત્ર તત્ર સર્વત્ર વરસાદ', આ ચોમાસાની સીઝનમાં વરસાદે 30 વર્ષના રેકોર્ડ તોડ્યો

જિલ્લામાં સૌથી વધુ વરસાદ ખેડબ્રહ્મા તાલુકામાં 67ઇંચ, 203 ટકા કરતા વધુ વરસાદ નોંધાયો છે.

ચાલુ વર્ષે વરસાદે 30 વર્ષના રેકોર્ડ તોડ્યો
ચાલુ વર્ષે વરસાદે 30 વર્ષના રેકોર્ડ તોડ્યો
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 5, 2025 at 2:01 PM IST

Updated : October 5, 2025 at 2:54 PM IST

સાબરકાંઠા : જિલ્લામાં ચાલુ વર્ષે વરસાદે 30 વર્ષના રેકોર્ડ તોડ્યો છે. જિલ્લામાં વાદળછાયુ વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં માત્ર પોશીના તાલુકામાં અડધો ઇંચ વરસાદ નોંધાયો હતો. જિલ્લામાં સૌથી વધુ વરસાદ ખેડબ્રહ્મા તાલુકામાં 67 ઇંચ, 203 ટકા કરતા વધુ વરસાદ નોંધાયો છે.

સાબરકાંઠામાં 'અંત્ર તત્ર સર્વત્ર વરસાદ'

છેલ્લા 30 વર્ષનો એવરેજ વરસાદ 854mm એટલે 34 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો હતો. જિલ્લાનો ટોટલ 146 ટકા, 50 ઇંચથી વધુ વરસાદ નોંધાયો છે. 30 વર્ષના વરસાદની સામે આ વર્ષે આજ દિન સુધી વરસાદના આંકડાકીય માહિતી જોઈએ.

જોકે હજુ વરસાદ ખાબકે તો નવરાત્રી બાદ ખેતરોમાં ભેજ ઉતર્યા નથી અને તેમાં વધુ વરસાદ થાય તો જે બચ્યો ચોમાસુ પાક પાકેલ તે સંપૂર્ણ પાક નુકશાની સર્જાઈ શકે છે. હવે વરસાદ વિદાય લેવાઈ રહી છે પણ વાતાવરણમાં બફારા અને ઉકળાટના કારણે ક્યાંક વાતાવરણમાં પલટો અળવી શકે છે. આ વર્ષે તમામ નદીઓ બે કાંઠે ગાંડીતૂર બની, તળાવો છલકાયા, ચેકડેમ ભરાયા, જળાશયો ઓવરફ્લો થયા છે.

વરસાદી આંકડા
વરસાદી આંકડા

આ વર્ષે રેકોર્ડ બ્રેક વરસાદે કેટલાય લોકોના જીવ જોખમાય કોઈકને બચાવી લેવાયા તો ભારે પાણીના પ્રવાહમાં ડૂબી જવા ન કિસ્સાઓ સામે આવ્યા હતા. ખેતરોના પાક નુકશાની અને નદીઓનું પાણી ખેતરોને ભારે નુકશાની વેઠવાનો વારો આવ્યો હતો. આ વર્ષે જિલ્લામાં વરસાદે ધામધોરી નાખ્યું હતું. અંત્ર તત્ર સર્વત્ર વરસાદ વરસાદ જેવી સ્થિતિ સાબરકાંઠા જીલ્લામાં જોવા મળી હતી.

30 વર્ષના રેકોર્ડ તોડતો વરસાદ અને આંકડાકીય સ્થિતિ સાથે ઈટીવી ભારતનો રિપોર્ટ

સાબરકાંઠા જિલ્લાના માટે આ વર્ષનું ચોમાસો ઐતિહાસિક સાબિત થયો છે. કારણ કે આ વર્ષે પડેલો વરસાદ છેલ્લા 30 વર્ષના તમામ રેકોર્ડ તોડી ગયો છે. આખા જિલ્લામાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેતા વરસાદી માહોલ રાજ્યભર ચર્ચામાં રહ્યું છે. છેલ્લા ચોવીસ કલાકમાં ભલે જ માત્ર પોશીના તાલુકામાં અડધો ઇંચ વરસાદ નોંધાયો હોય, પરંતુ આ વર્ષની કુલ વરસાદી આંકડાઓ જોતા સાબરકાંઠા માટે આ ચોમાસું “રેકોર્ડ બ્રેકિંગ” ગણાય છે.

ચાલુ વર્ષે વરસાદે 30 વર્ષના રેકોર્ડ તોડ્યો

છેલ્લા 30 વર્ષનો સરેરાશ વરસાદ આશરે 854 મીમી, એટલે કે 34 ઇંચ હતો, જ્યારે હાલના વર્ષમાં કુલ 1251.13 મીમી એટલે કે 50 ઇંચથી વધુ વરસાદ વરસ્યો છે. જે સરેરાશ કરતાં 146 ટકા જેટલો વધુ છે. ખેડબ્રહ્મા તાલુકામાં સૌથી વધુ 1673 મીમી એટલે કે 67 ઇંચ વરસાદ થયો છે, જે 203.78% જેટલો રેકોર્ડ તોડ છે.

વડાલી ખાતે 1623 મીમી (190.94%), ઇડર ખાતે 1585 મીમી (163.91%), વિજયનગર ખાતે 1178 મીમી (141.59%) તલોદ ખાતે 1126 મીમી (136.48%), હિંમતનગર ખાતે 1039 મીમી (121.66%), પોશીના ખાતે 890 મીમી (107.23%) અને પ્રાંતિજ ખાતે 895 મીમી (104.68%) વરસાદ નોંધાયો છે. આ આંકડાઓ સ્પષ્ટ દર્શાવે છે કે આ વર્ષે સાબરકાંઠામાં કુદરતે પોતાના ધોધમાર સ્વરૂપે ધામધોરી નાખી છે.

પ્રકૃતિના પ્રહારો અને અસરગ્રસ્ત વિસ્તાર

આ વર્ષે પડેલા અતિભારે વરસાદના કારણે સમગ્ર જિલ્લાની નદીઓ બે કાંઠે ગાંડીતૂર બની ગઈ હતી. મોટા ભાગના તળાવો છલકાયા, ચેકડેમો ભરાયા અને અનેક જળાશયો ઓવરફ્લો થયા. ઇડર, ખેડબ્રહ્મા, તલોદ અને વડાલી સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદી પાણીના પ્રવાહે અનેક સ્થળોએ જોખમી પરિસ્થિતિઓ ઊભી થઈ હતી. કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે પાણીના પ્રવાહમાં લોકો ફસાઈ જવાના કિસ્સાઓ સામે આવ્યા હતા.

જેઓને સ્થાનિક તંત્ર અને એનડીઆરએફ ટીમે સમયસર બચાવી લીધા હતા. જોકે કેટલાક દુર્ભાગ્યપૂર્ણ બનાવોમાં લોકો જીવ ગુમાવવાના કિસ્સાઓ પણ નોંધાયા. ભારે વરસાદના કારણે અનેક ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પાકને નુકસાન પહોંચ્યું. ખાસ કરીને મગફળી, મકાઈ અને તલ જેવા ચોમાસાના પાક પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા.

ખેડૂતોના સપનાના પાકને વરસાદે ધોઈ નાખતા અનેક પરિવારો પર આર્થિક સંકટ આવ્યું. વરસાદે એક બાજુ જળસ્તર વધાર્યું, નદીઓને જીવંત કરી, પરંતુ બીજી બાજુ ખેતરોને નાશ કરી નાખ્યા.

હાલ વરસાદ વિદાય લઈ રહ્યો છે, પરંતુ જમીનમાં હજી પણ ભારે ભેજ છે. જો આવનારા દિવસોમાં ફરી વરસાદ ખાબકે તો ખેતરોમાં ઉભેલા પાકને વધુ નુકસાન થઈ શકે છે. હાલ વાતાવરણમાં બફારા અને ઉકળાટનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે, જે ક્યારેક અચાનક વાદળછાયા અને ઝાપટા વરસાવવાનો સંકેત આપે છે. જિલ્લા ના હવામાન વિભાગ મુજબ નવરાત્રી બાદ વાતાવરણમાં થોડો પલટો આવવાની શક્યતા છે, પરંતુ ભારે વરસાદની શક્યતા ઓછી ગણાય છે.

વરસાદના વિરામ સાથે હવે લોકોમાં રાહતનો શ્વાસ જોવા મળી રહ્યો છે. જે રીતે આ વર્ષે સાબરકાંઠામાં “અંત્ર તત્ર સર્વત્ર વરસાદ, વરસાદ” જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી, તે ખરેખર યાદગાર રહી છે. કુદરતે આ વર્ષે ધામધોરી કરી નદીઓ, તળાવો અને ખેતરોને જીવન આપ્યું, પણ સાથે પરીક્ષા પણ લીધી. હવે જિલ્લાવાસીઓ આશા રાખે છે કે આગામી દિવસોમાં વાતાવરણ સ્થિર રહે અને પાકને નુકસાન વિના ખેડૂત ભાઈઓને રાહત મળે.

Last Updated : October 5, 2025 at 2:54 PM IST

