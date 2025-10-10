બ્રિટિશ શિક્ષણ પ્રણાલીના બહિષ્કાર સ્વરૂપે ગાંધીજીએ સ્થાપેલી રાષ્ટ્રીય ધરોહર 'ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ'
રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના પદવીદાન સમારોહમાં હાજરી આપવાના છે, ત્યારે જાણો ગૂજરાત વિદ્યાપીઠનો ગૌરવશાળી ઈતિહાસ...
Published : October 10, 2025 at 10:18 AM IST|
Updated : October 10, 2025 at 10:27 AM IST
અમદાવાદ : 11 ઓક્ટોબર, શનિવારના રોજ રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના પદવીદાન સમારોહમાં હાજરી આપવાના છે. ભૂતકાળમાં પણ ભારતના છ રાષ્ટ્રપતિ ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના પદવીદાન સમારોહમાં મહેમાન તરીકે આવી ચૂક્યા છે. આ તકે જાણીએ ગૂજરાત વિદ્યાપીઠનો ગૌરવશાળી ઈતિહાસ અને પદવીદાન સમારોહ કેમ હોય છે ખાસ...
મહાત્મા ગાંધીજીએ સ્થાપેલી રાષ્ટ્રીય ધરોહર
દક્ષિણ આફ્રિકાથી પરત આવ્યા બાદ, ગાંધીજી સમગ્ર ભારતમાં ફર્યા. ભારતીય લોકોના જીવનનું નિરીક્ષણ કર્યા પછી, તેમણે રાજકીય, સામાજિક, શૈક્ષણિક અને આર્થિક રીતે કથળેલી પરિસ્થિતિઓનો વ્યક્તિગત અનુભવ કર્યો. મહાત્મા ગાંધીજીએ ત્યાંની બધી સમસ્યાનો ઉકેલ શોધવા માટે અથાગ પ્રયાસો કર્યા. તેમણે 1915-1920 દરમિયાન કોચરબ અને સાબરમતી આશ્રમમાં શિક્ષણના કેટલાક પ્રારંભિક પ્રયોગો કર્યા.
ઓગસ્ટ 1920 માં, ગાંધીજીએ અસહકાર ચળવળ શરૂ કરી. ગાંધીજીએ દરેકને બ્રિટિશ સામ્રાજ્યના સન્માન અને પુરસ્કારો, અંગ્રેજી શિક્ષણ આપતી શાળા અને કોલેજો, અદાલતો અને વિધાનસભાનો બહિષ્કાર કરવા કહ્યું. આ અસહકાર ચળવળનો એક સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો બ્રિટિશ સરકારના નિયંત્રણ હેઠળની બધી શાળાઓ અને કોલેજોનો બહિષ્કાર કરવાનો અને ભારતીય યુવાનોને બ્રિટીશ સંસ્થાનવાદી શાસનના બંધનમાંથી મુક્ત કરવાનો હતો.
ગૂજરાત વિદ્યાપીઠની સ્થાપના
લોર્ડ મેકોલે દ્વારા પ્રસ્તાવિત બ્રિટીશ વસાહતી શિક્ષણ પ્રણાલીની વિરુદ્ધ, જે જુલમી બ્રિટિશ સામ્રાજ્ય માટે માનવ સંસાધન ઉત્પન્ન કરતી હતી. અંગ્રેજી શિક્ષણ આપતી શાળા અને કોલેજો ખાલી કરવાના ગાંધીજીના આદેશનો ખૂબ જ સારો પ્રતિસાદ મળ્યો. હવે, જે વિદ્યાર્થીઓએ પોતાનું શિક્ષણ અધવચ્ચે છોડી દીધું હતું, તેઓ શિક્ષણથી વંચિત ન રહે તેના માટે રાષ્ટ્રીય વિદ્યાપીઠની સ્થાપના કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો.
તે સમયગાળા દરમિયાન સ્થાપિત પાંચ વિદ્યાપીઠમાંથી, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ એક હતી. ગાંધીજીએ પોતે 18 ઓક્ટોબર, 1920 ના રોજ ગૂજરાત વિદ્યાપીઠની સ્થાપના કરી હતી. ગાંધીજી ઇચ્છતા હતા કે તેમની વિદ્યાપીઠ યુવાનોને રાષ્ટ્રીય પુનર્નિર્માણના કાર્ય માટે તૈયાર કરે અને તેમના સ્વપ્નનું ભારત 'હિંદ સ્વરાજ' લાવે.
પદવીદાન સમારોહ સૌથી ખાસ, રાષ્ટ્રપતિ બન્યા મહેમાન
અત્યાર સુધીમાં ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના 70 પદવીદાન સમારોહ યોજાયા, જેમાં કુલ 6 રાષ્ટ્રપતિ મુખ્ય મહેમાન તરીકે આવ્યા છે. પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ રાજેન્દ્રપ્રસાદ, સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણ, ઝાકિર હુસૈન, જ્ઞાની ઝૈલસિંઘ, શંકર દયાલ શર્મા અને છેલ્લે 2015 માં પ્રણવ મુખર્જી વિદ્યાપીઠના પદવીદાન સમારોહમાં આવ્યા હતા. વિદ્યાપીઠમાં પધારેલ દેશ અને વિદેશના મહાનુભાવોમાં જવાહરલાલ નહેરુ, ઇન્દિરા ગાંધી, લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી અને દલાઈ લામા પણ સામેલ છે.
ગુજરાત વિદ્યાપીઠના કુલપતિ ડો. હર્ષદ પટેલે જણાવ્યું કે, 11 ઓક્ટોબરના રોજ ગૂજરાત વિદ્યાપીઠનો 71 મો પદવીદાન સમારોહ યોજવાનો છે, તેમાં દેશના રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ હાજરી આપવાના છે. ભૂતકાળમાં છ જેટલા રાષ્ટ્રપતિઓએ પદવીદાન સમારોહમાં હાજરી આપીને ગૂજરાત વિદ્યાપીઠનું ગૌરવ વધાર્યું હતું.
રાષ્ટ્રીય શિક્ષણના પાયાનું જીવંત પ્રતીક
ગાંધી ફિલોસોફી ઉપર ગૂજરાત વિદ્યાપીઠની કાર્યપદ્ધતિ છે. 1920 માં ગાંધીજીએ ગૂજરાત વિદ્યાપીઠની સ્થાપના કરી ત્યારથી વિદ્યાપીઠની કાર્યપદ્ધતિ, શિક્ષણ પદ્ધતિ, કાર્યક્રમો ગાંધીયન ફિલસુફી પ્રમાણે થાય છે. અન્ય ખાનગી યુનિવર્સિટીઓ અને રાજ્ય યુનિવર્સિટીઓ કરતા અલગ અમારો પદવીદાન સમારોહ હોય છે. જેમાં ખાદી, સ્વદેશી અને સાદગી આ બધી બાબતોને અમે મહત્વ આપીએ છીએ.
ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ સ્થાપના બ્રિટિશ વસાહતી શિક્ષણ પ્રણાલીના બહિષ્કાર સ્વરૂપે શરૂ થયેલી અસહકારની ચળવળમાંથી થઈ હતી. ગાંધીજીનો ઉદ્દેશ્ય યુવાનોને રાષ્ટ્રીય પુનર્નિર્માણ માટે તૈયાર કરવા અને તેમના સ્વપ્નનું 'હિંદ સ્વરાજ' લાવવા માટે સમર્પિત શિક્ષણ આપવાનો હતો, જે ભારતીય યુવાનોને બ્રિટિશ શાસનના બંધનમાંથી મુક્ત કરે. આમ, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ માત્ર એક શૈક્ષણિક સંસ્થા નથી, પરંતુ તે ભારતના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામના આદર્શો અને રાષ્ટ્રીય શિક્ષણના પાયાનું જીવંત પ્રતીક છે.
