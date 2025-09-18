ગુજરાત વિધાપીઠ દ્વારા રેંટિયા બારસની અનોખી ઉજવણી, 2000થી વધુ વિદ્યાર્થીઓએ સૂતર કાંત્યું
અમદાવાદ : મહાત્મા ગાંધીના જન્મદિવસ ગુજરાતી પંચાંગ પ્રમાણે, એટલે કે ભાદરવા વદ બારસ, જેને રેંટિયા બારસ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આજે અમદાવાદના રિવરફ્રન્ટ પર ગુજરાત વિધાપીઠ દ્વારા એક ખાસ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં 2000થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ ભેગા મળીને રેંટિયા પર સૂતર કાત્યું હતું.
2000થી વિદ્યાર્થીઓનું સામૂહિક કાંતણ કાર્યક્રમ
ગાંધીજીના જન્મદિવસ રેટીયા બારસ ઉપર દર વર્ષ ગુજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા કાર્યક્રમનું આયોજન થાય છે. આજના દિવસે સાબરમતીના કિનારે ગુજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા રેટિયા બારસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ અવસર પર, ગુજરાતના ખાદી અને ગ્રામોદ્યોગ મંત્રી જગદીશ વિશ્વકર્મા, અમદાવાદના મેયર પ્રતિભા જૈન, અમદાવાદ પશ્ચિમ લોકસભાના સાંસદ દિનેશ મકવાણા, ગુજરાત વિદ્યાપીઠના વાઇસ ચાન્સેલર હર્ષદ પટેલ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ સામૂહિક કાંતણ કાર્યક્રમ દ્વારા ગાંધીજીના આત્મનિર્ભરતા અને સ્વદેશીના સંદેશને ફરીથી જીવંત કરવાનો પ્રયાસ કરાશે.
આ પ્રસંગે ગાંધીજીના ‘સ્વદેશી’ અને ‘આત્મનિર્ભરતા’ના વિચારને યાદ કરાયો હતો. ગાંધીજી માનતા હતા કે સ્વદેશી માત્ર આર્થિક વિચાર નથી, પરંતુ જીવનપદ્ધતિ છે, જે ગામડાંઓને રોજગાર આપે છે, અને સ્થાનિક અર્થતંત્રને મજબૂત બનાવે છે. આત્મનિર્ભરતા દ્વારા સ્વયં પર આધારિત બનીને સાચી પ્રગતિ શક્ય બને છે. આજના સમયમાં પણ આ વિચારધારા “ખાદી ફોર નેશન, ખાદી ફોર ફેશન”, “મેક ઇન ઇન્ડિયા” જેવી પહેલોને મજબૂત આધાર પૂરું પાડે
ખાદી અને ગ્રામોદ્યોગ મંત્રી જગદીશ વિશ્વકર્માએ કહ્યું કે, "સાબરમતીના સંત ગાંધીજીએ રેટીયો કાતવાની શરૂઆત કરાવી હતી. આજે ગાંધીજીની જન્મ જયંતી એટલે રેટિયા બારસ. આજના દિવસે વિદ્યાપીઠ દ્વારા દર વર્ષે રેટિયા બારસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. ઈસ્ટ ઈન્ડિયા કંપની વિદેશથી કાપડ લાવતા હતા. સ્વદેશી વસ્તુઓનો ઉપયોગ વધુ થાય, તેના માટે રેટીયો કાતવાની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પણ ખાદીનો વેચાણ વધુ થાય તેના માટે, જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારથી, ખાદી દિવસની ઉજવણી કરતા હતા. આજે વિદ્યાપીઠ દ્વારા સાબરમતીના કિનારે લોકો વચ્ચે આ કાર્યક્રમનું આયોજન થયું છે.
