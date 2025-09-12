ETV Bharat / state

ગુજરાત યુનિવર્સિટી યુથ ફેસ્ટ, બીજા દિવસે થયો કલા અને સામાજિક સંદેશાનો અનોખો સંગમ

ગુજરાત યુનિવર્સિટી યુથ ફેસ્ટિવલના બીજા દિવસે કલા, નાટક, સંગીતના સુમેળ એવા ગાયન અને ફોટોગ્રાફી સ્પર્ધા યોજાઈ.

ગુજરાત યુનિવર્સિટી યુથ ફેસ્ટ
ગુજરાત યુનિવર્સિટી યુથ ફેસ્ટ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 12, 2025 at 9:58 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ : ગુજરાત યુનિવર્સિટીના યુથ ફેસ્ટિવલનો બીજો દિવસ કલા, નાટક, સંગીત અને સામાજિક સંદેશાના અનોખા સંગમ સાથે યોજાયો. કેમ્પસમાં જુદી જુદી સ્પર્ધાઓ અને પ્રદર્શનો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓએ પોતાની પ્રતિભા દર્શાવી. આજના દિવસે ખાસ કરીને નાટ્ય પ્રદર્શન અને ગાયન સ્પર્ધા મુખ્ય આકર્ષણ રહ્યા.

નાટક દ્વારા સામાજિક મુદ્દાઓ પર પ્રહાર

ગુજરાત યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓએ વિવિધ વિષયો પર નાટક રજૂ કર્યા, જેમાં બે નાટકોએ પ્રેક્ષકોનું ધ્યાન ખેંચ્યું.

કલા અને સામાજિક સંદેશાનો અનોખો સંગમ (ETV Bharat Gujarat)

‘ધ ફ્રેમ ઓફ જોબ’ નાટકમાં યુનિવર્સિટીના મેનેજમેન્ટમાં ચાલતા ભ્રષ્ટાચાર અને મીલીભગતને ઉજાગર કરવામાં આવ્યો. આ નાટકની વાર્તા ત્રણ વિદ્યાર્થીઓ - કબીર, રોહિત અને સોનિયાની આસપાસ ફરે છે, જેઓ યુનિવર્સિટીના સ્થાપકના ફોટા પર ટેપ દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન કરે છે. નાટકમાં દર્શાવવામાં આવ્યું કે હોસ્ટેલમાં રહેતી શ્રુતિ નામની એક વિદ્યાર્થીની પાસે કોલેજ વિરુદ્ધના દસ્તાવેજો હોવાથી તેણે આત્મહત્યા કરી હતી. આત્મહત્યા પહેલા તેણે કબીર, સોનિયા, રોહિત અને પ્રોફેસર પાસે મદદ માંગી હતી, પરંતુ કોઈએ તેની વાત સાંભળી ન હતી. આ નાટકે શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં જવાબદારી અને નૈતિકતાના અભાવ પર ગંભીર સવાલ ઉઠાવ્યા.

વન-એક્ટ પ્લે ‘ભોર’
વન-એક્ટ પ્લે ‘ભોર’ (ETV Bharat Gujarat)

બીજું નાટક ‘ભોર’, ઉપાસના પર્ફોર્મિંગ આર્ટ્સ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ભજવવામાં આવ્યું હતું. બિહારી ભાષામાં રજૂ કરાયેલા આ વન-એક્ટ પ્લેમાં માસિક ધર્મ (menstruation) વિશે સમાજમાં પ્રવર્તતી ગેરમાન્યતાઓ પર પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો હતો. લક્ષ્મી અને હિના નામની બે છોકરીઓની વાર્તા દ્વારા, નાટકે દર્શકોને આ સંવેદનશીલ વિષય પર વિચાર કરવા માટે પ્રેર્યા.

ભોર નાટકના દિગ્દર્શક સાર્થક વસાવડા સાથે વાતચીત કરતાં તેમણે જણાવ્યું કે, આ નાટક એક સત્ય ઘટના પર આધારિત છે અને તેના પર મેં દોઢ વર્ષ મેહનત કરી છે. વાર્તાને વધુ સારી દર્શાવવા તેને બિહારી ભાષાનો ટચ આપવામાં આવ્યો છે. જેના માટે ત્યાથી આવેલા લોકો સાથે વાતચીત કરીને તેનો ખ્યાલ મેળવ્યો હતો. આમ આ વાર્તાને વધુ અસરકારક રીતે રજૂ કરી શકાઈ છે.

વન-એક્ટ પ્લે ‘ભોર’
વન-એક્ટ પ્લે ‘ભોર’ (ETV Bharat Gujarat)

સંગીત અને ફોટોગ્રાફી સ્પર્ધાનું આયોજન

નાટ્ય પ્રદર્શન ઉપરાંત, ઝૂઓલોજી ડિપાર્ટમેન્ટ ખાતે ગાયન સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. વિદ્યાર્થીઓએ સિંગલ અને ગ્રુપ એમ બંને રીતે ભાગ લઈને પોતાના સંગીતમય અવાજથી શ્રોતાઓને મંત્રમુગ્ધ કર્યા.

આ ઉપરાંત, ઓન-ધ-સ્પોટ ફોટોગ્રાફી સ્પર્ધા પણ યોજાઈ હતી, જેમાં વિદ્યાર્થીઓએ આપેલા વિષય પર તરત જ પેઇન્ટિંગ્સ બનાવ્યા. તેમણે 'મોબાઈલની આડ અસરો' અને 'હેરિટેજ અમદાવાદ' જેવા વિષયો પર પોસ્ટર બનાવીને કલા અને સામાજિક જાગૃતિનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું.

આજના દિવસના કાર્યક્રમોએ યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓની બહુમુખી પ્રતિભા અને સામાજિક વિષયો પ્રત્યેની તેમની જાગૃતિને ઉજાગર કરી. યુથ ફેસ્ટિવલનો આજનો દિવસ પણ કલા અને સંસ્કૃતિના નવા રંગો સાથે ભરપૂર રહેશે તેવી અપેક્ષા છે.

આ પણ વાંચો...

For All Latest Updates

TAGGED:

ART DRAMA MUSICGUJARAT UNIVERSITY YOUTH FESTIVALYOUTH FESTIVAL SINGING PHOTOGRAPHYગુજરાત યુનિવર્સિટી યુથ ફેસ્ટિવલGUJARAT UNIVERSITY YOUTH FEST

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.