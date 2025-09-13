ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં યુથ ફેસ્ટિવલ અંતિમ દિવસ : કલા, સંસ્કૃતિ અને ઉત્સાહનો સંગમ
ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં યુથ ફેસ્ટિવલના અંતિમ દિવસે મહેંદી, રંગોળી અને ક્લે મોડેલિંગ જેવી કલાત્મક સ્પર્ધા પણ યોજાઈ હતી.
Published : September 13, 2025 at 7:49 AM IST
અમદાવાદ : ગુજરાત યુનિવર્સિટીના કેમ્પસમાં ત્રણ દિવસીય યુથ ફેસ્ટિવલનો ત્રીજો અને અંતિમ દિવસ ઉજવાયો, જ્યાં વિદ્યાર્થીઓનો ઉત્સાહ ચરમસીમાએ જોવા મળ્યો. આ દિવસે મહેંદી, રંગોળી અને ક્લે મોડેલિંગ જેવી કલાત્મક સ્પર્ધાની સાથે સાથે ડિબેટ, આદિવાસી નૃત્ય અને મિમિક્રી જેવી વિવિધ પ્રવૃત્તિનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
યુથ ફેસ્ટિવલ અંતિમ દિવસ : ગુજરાત યુનિવર્સિટીના કેમ્પસમાં સવારથી જ રોનક છવાઈ ગઈ હતી, જ્યાં વિદ્યાર્થીઓ જુદા જુદા કાર્યક્રમોમાં ભાગ લેવા માટે ઉમટી પડ્યા હતા. ગરબા પરફોર્મન્સમાં લોકોનો અભૂતપૂર્વ ઉત્સાહ જોવા મળ્યો, જેનાથી સમગ્ર વાતાવરણ જીવંત બન્યું.
ફોક ડાન્સ: 'મિશ્ર રાસ'નું આકર્ષક પ્રદર્શન
આ યુથ ફેસ્ટિવલના મુખ્ય આકર્ષણોમાંનું એક હતું લોકનૃત્ય (ફોક ડાન્સ)ની સ્પર્ધા. આ સ્પર્ધામાં નીરવ, જે ગુજરાત યુનિવર્સિટીના લો ડિપાર્ટમેન્ટમાં ચોથા વર્ષના વિદ્યાર્થી છે, તેમણે પોતાની ટીમ સાથે ભાગ લીધો હતો. તેમના પરફોર્મન્સ વિશે વાત કરતા નીરવે જણાવ્યું કે, તેમનું નૃત્ય 'મિશ્ર રાસ' પર આધારિત હતું.
નીરવની ટીમમાં કુલ 10 સભ્યો હતા, જેમાં પાંચ છોકરા અને પાંચ છોકરીઓનો સમાવેશ થતો હતો. ટીમની તૈયારી વિશે જણાવતા પ્રિયાંશુ ત્રિપાઠીએ કહ્યું કે, આ શાનદાર પ્રદર્શન માટે તેમને માત્ર 10 દિવસનો સમય મળ્યો હતો. આ ટૂંકા સમયગાળામાં તેમણે પાંચ દિવસ નૃત્યના સ્ટેપ શીખવામાં અને બાકીના પાંચ દિવસ પ્રેક્ટિસ અને પ્રદર્શનને વધુ સારું બનાવવામાં ગાળ્યા હતા.
મનોમંથનથી મંચ સુધીની સફર
પ્રિયાંશુએ સ્ટેજ પર જતા પહેલાના તેમના અનુભવ વિશે જણાવ્યું કે, શરૂઆતમાં તેમને થોડી ચિંતા હતી, ખાસ કરીને એટલા બધા પ્રેક્ષકો અને લાઇટિંગની વ્યવસ્થાને લઈને. પરંતુ એકવાર તેઓ સ્ટેજ પર પહોંચ્યા પછી, બધું ખૂબ સારી રીતે થયું. તેમણે હસતા હસતા કહ્યું કે, “અમારું પ્રદર્શન એટલું મનોરંજક અને ઝડપી હતું કે 10 મિનિટ ક્યાં પસાર થઈ ગઈ તેનો અમને ખ્યાલ પણ ન રહ્યો.”
આ કાર્યક્રમોએ વિદ્યાર્થીઓને તેમની પ્રતિભા પ્રદર્શિત કરવા અને કલા-સંસ્કૃતિનો આનંદ માણવાનો એક અનોખો મંચ પૂરો પાડ્યો. યુનિવર્સિટીના આંગણે આયોજિત આ ફેસ્ટિવલ ખરેખર ગુજરાતની યુવા શક્તિ, કલા અને સંસ્કૃતિનો અદભુત સંગમ બની રહ્યો.
