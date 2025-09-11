ETV Bharat / state

ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં યુથ ફેસ્ટનો ભવ્ય પ્રારંભ: વિદ્યાર્થીઓની કલા પ્રતિભાને મળ્યું અનોખું મંચ

ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં યુથ ફેસ્ટિવલનો ભવ્ય પ્રારંભ થયો છે. જેમાં પ્રથમ દિવસે વન-એક્ટ પ્લે સ્પર્ધા યોજાઈ હતી.

ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં યુથ ફેસ્ટ
ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં યુથ ફેસ્ટ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 11, 2025 at 10:30 AM IST

Updated : September 11, 2025 at 11:48 AM IST

અમદાવાદ : ગુજરાત યુનિવર્સિટીના કેમ્પસમાં યુથ ફેસ્ટિવલનો ભવ્ય અને રંગારંગ પ્રારંભ થયો છે. યુનિવર્સિટીના કુલપતિ અને અન્ય મહાનુભાવોની ઉપસ્થિતિમાં આ વાર્ષિક મહોત્સવનું ઉદ્ઘાટન થયું.

ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં યુથ ફેસ્ટ

આ ફેસ્ટિવલનો મુખ્ય ઉદ્દેશ વિદ્યાર્થીઓમાં રહેલી સુષુપ્ત કલાત્મક પ્રતિભાને બહાર લાવવાનો અને તેમને એક મંચ પૂરો પાડવાનો છે. માત્ર શૈક્ષણિક પ્રગતિ જ નહીં, પરંતુ સાંસ્કૃતિક અને સાહિત્યિક પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓના સર્વાંગી વિકાસને વેગ આપવા માટે આ ફેસ્ટિવલ એક મહત્વપૂર્ણ પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડે છે.

પ્રથમ દિવસે વન-એક્ટ પ્લે સ્પર્ધા યોજાઈ (ETV Bharat Gujarat)

યુવા કલાકારોનું મનોમંથન : વન-એક્ટ પ્લે સ્પર્ધાનું આયોજન

આજના યુથ ફેસ્ટિવલનું મુખ્ય આકર્ષણ શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી હોલ ખાતે યોજાયેલી વન-એક્ટ પ્લે સ્પર્ધા હતી, જેમાં યુનિવર્સિટી સાથે સંલગ્ન વિવિધ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો. આ સ્પર્ધાએ માત્ર મનોરંજન જ નહીં, પરંતુ ગંભીર સામાજિક અને માનવીય મુદ્દાઓ પર ઊંડાણપૂર્વક વિચાર કરવા માટે દર્શકોને પ્રેરિત કર્યા. સ્પર્ધામાં પ્રસ્તુત થયેલા બે નાટકો 'પ્યાસ' અને 'બકરી' એ ખાસ કરીને પ્રેક્ષકોના દિલ જીતી લીધા.

વન-એક્ટ પ્લે સ્પર્ધાનું આયોજન
વન-એક્ટ પ્લે સ્પર્ધાનું આયોજન (ETV Bharat Gujarat)

'પ્યાસ' : માનવીય અસ્તિત્વનો કરુણ ચિતાર

ડૂબતા જહાજની હોનારત બાદ એક ટાપુ પર ફસાયેલા ત્રણ પાત્રની કથા 'પ્યાસ' નાટકમાં રજૂ થઈ. એક નાવિક, એક છોકરો અને એક છોકરી, જેઓ ચારેબાજુ શાર્કથી ઘેરાયેલા છે અને પાણીના એક ટીપા માટે વલખાં મારી રહ્યા છે. આ નાટક માનવતા અને અસ્તિત્વના સંઘર્ષને અત્યંત કરુણ રીતે રજૂ કરે છે. છોકરી જ્યારે પોતાની તરસ છિપાવવા માટે પોતાનો કિંમતી હાર અને આખરે પોતાની જાત વેચવા પણ તૈયાર થઈ જાય છે, ત્યારે દર્શકો સ્તબ્ધ થઈ જાય છે. તેમ છતાં, તેને પાણી મળતું નથી અને આખરે તે મૃત્યુ પામે છે.

'પ્યાસ' : માનવીય અસ્તિત્વનો કરુણ ચિતાર
'પ્યાસ' : માનવીય અસ્તિત્વનો કરુણ ચિતાર (ETV Bharat Gujarat)

નાટકના અંતમાં, જીવતા રહેવાની લાલસામાં નાવિક અને છોકરો પણ એકબીજાને મારી નાખે છે. આ કરુણ અંત માનવ સંબંધોની નાજુકતા અને ભયંકર પરિસ્થિતિઓમાં માનવીય મૂલ્યોના પતનને દર્શાવે છે. આ નાટકે પ્રેક્ષકોને જીવન, મૃત્યુ અને નૈતિકતાના પ્રશ્નો પર વિચારતા કર્યા હતા

'બકરી' : સત્તા અને ભ્રમણા પર સચોટ વ્યંગ

બીજું નાટક, 'બકરી' સર્વેશ્વર દયાલ સક્સેના દ્વારા લખાયેલા મૂળ નાટક પર આધારિત હતું. આ નાટક એક ગરીબ સ્ત્રીની બકરીને 'મહાત્મા ગાંધીની બકરી' તરીકે રજૂ કરીને લોકોની આસ્થાનો લાભ ઉઠાવતા ત્રણ ઠગની વાર્તા કહે છે. તેઓ આ બકરીને 'બકરી માતા' તરીકે પૂજાવીને ભોળા લોકો પાસેથી પૈસા પડાવે છે. નાટકમાં એક શિક્ષિત યુવાન આ ઠગાઈનો પર્દાફાશ કરવાનો પ્રયાસ કરે છે, પરંતુ તેને સત્તાધારી લોકો દ્વારા 'રાષ્ટ્ર-વિરોધી' ગણાવીને ચૂપ કરી દેવામાં આવે છે.

'બકરી' : સત્તા અને ભ્રમણા પર સચોટ વ્યંગ
'બકરી' : સત્તા અને ભ્રમણા પર સચોટ વ્યંગ (ETV Bharat Gujarat)

આ નાટક સત્તાધારીઓ કેવી રીતે સામાન્ય જનતાની શ્રદ્ધાનો દુરુપયોગ કરીને પોતાનો સ્વાર્થ સાધે છે તે દર્શાવે છે. અહીં બકરી સામાન્ય જનતાનું પ્રતીક છે, જેને સહેલાઈથી ભોળવી શકાય છે. તેજસ સોલંકીના કુશળ નિર્દેશનમાં પ્રસ્તુત થયેલું આ નાટક વર્તમાન સામાજિક અને રાજકીય પરિસ્થિતિ પર એક મજબૂત અને ધારદાર કટાક્ષ હતો.

યુથ ફેસ્ટિવલનું મહત્વ અને ભવિષ્ય

આ વર્ષનો યુથ ફેસ્ટિવલ માત્ર એક સ્પર્ધા નથી, પરંતુ વિદ્યાર્થીઓની કલાત્મક અભિવ્યક્તિ અને સામાજિક ચેતનાનું પ્રતીક છે. આ મંચ પરથી વિદ્યાર્થીઓને માત્ર અભિનય કૌશલ્ય જ નહીં, પરંતુ દિગ્દર્શન, લેખન, સંગીત અને પ્રકાશ વ્યવસ્થાપન જેવા ક્ષેત્રોમાં પણ તેમની પ્રતિભા દર્શાવવાની તક મળે છે. ગુજરાત યુનિવર્સિટીનો આ પ્રયાસ વિદ્યાર્થીઓને ભવિષ્યના કલાકાર, નિર્દેશક અને વિચારક તરીકે તૈયાર કરવા માટે ખૂબ જ મહત્વનો સાબિત થઈ રહ્યો છે. આવનારા દિવસોમાં પણ આ ફેસ્ટિવલમાં વિવિધ સાંસ્કૃતિક અને સાહિત્યિક પ્રવૃત્તિઓનું આયોજન કરવામાં આવશે, જે યુવા શક્તિને વધુ પ્રેરણા આપશે.

