ETV Bharat / state

ગુજરાત યુનિ.ના કેમ્પસમાં સફાઈ વખતે મંત્રી ઋષિકેશ પટેલને દારૂની ખાલી બોટલ મળી, વીડિયો સામે આવ્યો

મંત્રી ઋષિકેશ પટેલને કેમ્પસમાં સફાઈ કરતી વખતે એક ઝાડ પાસેથી દારૂની ખાલી બોટલ મળી આવી.

ગુજરાત યુનિ. કેમ્પસમાં દારૂની ખાલી બોટલ મળી
ગુજરાત યુનિ. કેમ્પસમાં દારૂની ખાલી બોટલ મળી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 25, 2025 at 5:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાયની જન્મજયંતિ નિમિત્તે ગુજરાત યુનિવર્સિટી ખાતે આયોજિત 'સ્વચ્છતા એ જ સંકલ્પ' કાર્યક્રમમાં એક અજીબોગરીબ ઘટના બની, જેણે સૌને ચોંકાવી દીધા છે. કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રાજ્ય સરકારના પ્રવક્તા મંત્રી ઋષિકેશ પટેલને કેમ્પસમાં સફાઈ કરતી વખતે એક ઝાડ પાસેથી દારૂની ખાલી બોટલ મળી આવી. આ ઘટના બાદ યુનિવર્સિટી કેમ્પસમાં કોણે દારૂની મહેફિલ માણી તે અંગે સવાલો ઉઠી રહ્યા છે.

મંત્રીએ બોટલ કુલપતિને આપી, કુલપતિએ છુપાવી
મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓ અને વિદેશી વિદ્યાર્થીઓ સાથે સ્વચ્છતા અંગે સંવાદ કર્યા બાદ કેમ્પસમાં સફાઈ અભિયાનમાં ભાગ લીધો હતો. આ દરમિયાન, તેમને એક ઝાડ પાસે પડેલી દારૂની ખાલી બોટલ મળી. તેમણે તરત જ બોટલ ઉઠાવી લીધી અને થોડીવાર પોતાના હાથમાં રાખી. ત્યારબાદ, ત્યાં પહોંચેલા યુનિવર્સિટીના કુલપતિ નિરજા ગુપ્તાને તેમણે આ બોટલ આપી.

ગુજરાત યુનિ. કેમ્પસમાં દારૂની ખાલી બોટલ મળી (ETV Bharat Gujarat)

જે વીડિયોમાં જોવા મળે છે તે મુજબ, કુલપતિ નિરજા ગુપ્તાએ બોટલ લીધા બાદ તેને નીચે પડેલી બે ખાલી પાણીની બોટલથી ઢાંકી દીધી અને કોઈની નજર ન પડે તે રીતે કચરાપેટીમાં નાખી દીધી. આ ઘટનાથી યુનિવર્સિટીની અંદરની સુરક્ષા અને વ્યવસ્થા પર ગંભીર સવાલો ઊભા થયા છે.

સ્વચ્છતા અને જનજાગૃતિનો સંદેશ
આ ઘટના પહેલાં, ઋષિકેશ પટેલે કાર્યક્રમ દરમિયાન જણાવ્યું હતું કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસથી 15 દિવસ સુધી દેશભરમાં સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓનું અભિયાન ચાલી રહ્યું છે. તેમણે સ્વચ્છતા, સ્વદેશી અભિયાન, આત્મનિર્ભરતા, પર્યાવરણ સંરક્ષણ જેવા વિષયો પર ભાર મૂક્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે 2047 સુધીમાં ભારતને સ્વનિર્ભર, આત્મનિર્ભર અને વિશ્વબંધુ બનાવવાની કલ્પના સાથે ભાજપ સરકાર કામ કરી રહી છે.

આ કાર્યક્રમનો ઉદ્દેશ્ય લોકોમાં જાગૃતિ લાવવાનો હતો, પરંતુ કેમ્પસમાંથી દારૂની ખાલી બોટલ મળવાની ઘટનાએ સમગ્ર કાર્યક્રમના ઉદ્દેશ્ય પર જ પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન મૂકી દીધું છે. આ મામલે યુનિવર્સિટી સત્તાવાળાઓ દ્વારા કોઈ સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી નથી.

આ ઘટનાને લઈને કોંગ્રેસે સરકાર પર પ્રહાર

આ ઘટના અંગે કોંગ્રેસ પ્રવક્તા મનીષ દોશીએ કહ્યું કે, સરકાર દ્વારા સ્વચ્છતા અભિયાનના નામે રાજ્યના શિક્ષણમંત્રી ખુદ કેમ્પસમાં આવ્યા તે સમયે દારૂની બોટલ હતી ખાલી, એટલે કે કોઈએ કેમ્પસમાં ઉપયોગ કર્યો છે અને એ જ બોટલ કુલપતિના હાથમાં ડસ્ટબિનમાં નાખવા આપે. મને લાગે છે કે આ શિક્ષણના ધામમાં કઈ પ્રકારની નિમ્નકક્ષાનું ચાલી રહ્યું છે. યુનિવર્સિટી દ્વારા કરોડો રૂપિયાના સિક્યોરિટીના ટેન્ડર બહાર પડાય છે. તો આ બધુ આવે છે ક્યાંથી? નશાકારક પદાર્થોથી મુક્ત કરવાનું કેમ્પસ હોય એના બદલે ઉલટું ચાલી રહ્યું છે. અગાઉ હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં મોટાપાટે દારૂની મહેફિલનું આવ્યું, સૌરાષ્ટ્ર યુનિ.માં દારૂની મહેફિલનું આવ્યું અને હવે ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં. આ સાથે તેમણે સમગ્ર મામલે તપાસની માંગણી કરી છે.

આ પણ વાંચો:

  1. અમદાવાદના હાટકેશ્વર બ્રિજના ડિમોલિશનને IIT ગાંધીનગરની મંજૂરી; 3.90 કરોડનું ટેન્ડર, જાણો કેવી રીતે તોડશે બ્રિજ
  2. ગાંધીનગરના બહિયલ ગામે આગચંપી-પથ્થરમારો, પોલીસ બંદોબસ્ત ખડકાયો-60 શખ્સોને રાઉન્ડઅપ કર્યા

For All Latest Updates

TAGGED:

GUJARAT UNIVERSITYCLEANLINESS DRIVE IN GUJARAT UNIMINISTER RISHIKESH PATELRISHIKESH PATEL IN GUJARAT UNIRISHIKESH PATEL IN GUJARAT UNI

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.