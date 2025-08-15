ETV Bharat / state

ટેન્ડર પ્રક્રિયાનો સંપૂર્ણ અભાવ હોવાનો આરોપ લાગ્યો હતો. જેને કોંગ્રેસના નેતા પાર્થિવ કઠવાડિયા એ ખુલ્લો પાડ્યો હતો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 15, 2025 at 9:12 PM IST

અમદાવાદ : ગુજરાત યુનિવર્સિટી ફરી એકવાર વિવાદના વંટોળમાં આવી, વિવાદનું કેન્દ્ર છે કે યુનિવર્સિટી દ્વારા રાધે એન્ટરપ્રાઇઝ નામની કંપનીને 15,000 ચોરસ વાર જમીન ફૂડ કોર્ટ માટે 11 મહિનાના ભાડા કરાર પર આપવાનો નિર્ણય થયો હતો. આ નિર્ણયમાં ટેન્ડર પ્રક્રિયાનો સંપૂર્ણ અભાવ હોવાનો આરોપ લાગ્યો હતો. જેને કોંગ્રેસના નેતા પાર્થિવ કઠવાડિયા એ ખુલ્લો પાડ્યો હતો.

શું હતો સમગ્ર મામલો? : યુનિવર્સિટીની 15,000 ચોરસ વાર જમીન જે બ્લાઇન્ડ પીપલ્સ એસોસિએશન નજીક આવેલી છે. જે રાધે એન્ટરપ્રાઇઝને રોજના 75,000 રૂપિયાના ભાડે આપવામાં આવી હતી, પરંતુ આ પ્રક્રિયામાં કોઈ ટેન્ડર બહાર પાડવામાં આવ્યું નહોતું, અને યુનિવર્સિટી દ્વારા કોઇ ટેન્ડર વગર રાધે એન્ટરપ્રાઇઝને કોન્ટ્રાક્ટ પર આપી દેવામાં આવી હતી.

કોંગ્રેસના નેતાએ જણાવ્યું : આ અંગે કોંગ્રેસના નેતા પાર્થિવ કઠવાડિયાએ જણાવ્યું કે ,ગુજરાત યુનિવર્સિટીની અઢીસો કરોડથી વધારે કિંમતની 15,000 વાર જગ્યા જેને એવું કહી શકાય કે સમગ્ર અમદાવાદ શહેરના હૃદયમાં આવેલી જગ્યા અને કિંમતી જગ્યા જે શૈક્ષણિક હેતુ માટે જે તે સમયે અમદાવાદના જે શેઠિયાઓ અને મહાજનોઓ શૈક્ષણિક હેતુ માટે દાન આપેલી છે. તેનો બારે બારે વેપલો થઈ રહ્યો છે. મેં વારંવાર જ્યારે કોમન એક્ટ આવ્યો ત્યારે વારંવાર કીધું હતું કે આ માત્ર યુનિવર્સિટીઓની જમીન વેચવા માટે આ કાયદો લાવી રહ્યા છે અને એવું જ થયું છે.

એ પુરવાર થયું કે ક્યાંક ક્લબ માટે જમીન આપી દેવામાં આવે, ક્યાંક ફૂડ કોર્ટ માટે , ક્યાંક હોટલ માટે આપવાની વાત આવે છે. ગુજરાત યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓ માટેની જે જમીન છે, એ શું આ બધા કાર્યો માટે આપવાની વાત છે. આપવી હોય તો તેની કોઈ પ્રક્રિયા હોય કે એક ટેન્ડર પ્રક્રિયા થાય માત્ર એક જ લેટર ઉપર રાધે એન્ટરપ્રાઇઝ એવું તો તમને કેમ આટલું બધું વાલુ હતું કે માત્ર એક લેટરના આધારે 11 મહિનાના ભાડાપટ્ટે 15,000 વાર અઢીસો કરોડની જગ્યા બારોબાર પધરાવી દીધી. NSUI અને કોંગ્રેસ દ્વારા ભારે વિરોધ કરવામાં આવ્યો છે.

ગુજરાત યુનિવર્સિટી vcએ જણાવ્યું : વાઈસ ચાન્સેલર નીરજા ગુપ્તાએ સ્પષ્ટતા કરતાં જણાવ્યું કે, યુનિવર્સિટી પોતે જ પોતાની સંપત્તિનું સંચાલન કરશે, તેથી ટેન્ડરની જરૂર નથી. ગત સપ્ટેમ્બરથી આ ગ્રાઉન્ડ ભાડે આપવામાં આવ્યું હતું. છેલ્લા ચાર મહિનાથી તેનો ઉપયોગ તિબેટીયન માર્કેટ માટે પણ કરવામાં આવ્યો હતો. જોકે, જ્યારે યુનિવર્સિટીને જાણ થઈ કે ભાડુઆત દ્વારા કાયમી બાંધકામ થવા જઈ રહ્યું છે, ત્યારે યુનિવર્સિટીએ તાત્કાલિક ભાડાનો ઓર્ડર રદ કરી દીધો હતો.

યુનિવર્સિટીએ એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આ નિર્ણય કોઈ એક વ્યક્તિ દ્વારા નહીં, પરંતુ બિલ્ડિંગ કમિટી (બી.સી.), ઇસી અને બોર્ડ ઓફ મેનેજમેન્ટ (બી.ઓ.એમ.) જેવી ઉચ્ચ સમિતિઓ દ્વારા લેવામાં આવ્યો છે. જે સમગ્ર પ્રક્રિયામાં પારદર્શિતા જાળવી રાખે છે.

જમીનનો વિવાદ અને રાધે એન્ટરપ્રાઇઝ : રાધે એન્ટરપ્રાઇઝે આ જમીન પર ફૂડ સ્ટોલ્સ અને માર્કેટ બનાવવાની તૈયારી શરૂ કરી દીધી હતી. જોકે, આ જમીન શૈક્ષણિક હેતુઓ માટે દાનમાં આપવામાં આવી હતી, અને તેનો વ્યાપારી ઉપયોગ કરવાનો નિર્ણય ચર્ચાનો વિષય બન્યો હતો. કોંગ્રેસનો આક્ષેપ હતો કે આ કરાર યુનિવર્સિટીના સિન્ડિકેટની મંજૂરી વિના કરવામાં આવ્યો છે. આ નિર્ણયમાં ઉચ્ચ સ્તરના સરકારી અધિકારીઓની પણ સંડોવણી હોઈ શકે છે.

જમીન પાછી લેવાનો નિર્ણય : કોંગ્રેસ અને NSUIના ભારે વિરોધ અને ખુલાસા બાદ યુનિવર્સિટીએ રાધે એન્ટરપ્રાઇઝને આપેલી જમીન પાછી લેવાનો નિર્ણય લીધો છે. યુનિવર્સિટીનું કહેવું છે કે રાધે એન્ટરપ્રાઇઝે ભાડા કરારની શરતોનો ભંગ કરીને જમીન પર બાંધકામ શરૂ કર્યું હતું. જેના કારણે આ કરાર રદ કરવામાં આવ્યો હતો.

