ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં ફરી વિવાદ: Bcom સેમેસ્ટર 4 નું ખોટું પરિણામ જાહેર, સાંજે સુધીમાં ફરી સુધાર્યું

ગુજરાત યુનિવર્સિટી દ્વારા Bcom સેમેસ્ટર 4 નું ખોટું પરિણામ જાહેર કરાતા વિવાદ સર્જાયો હતો, જોકે બાદમાં પરિણામ સુધારવામાં આવ્યું.

ગુજરાત યુનિવર્સિટી (ETV Bharat)
ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 14, 2025 at 8:02 AM IST

અમદાવાદ : સતત વિવાદોમાં ઘેરાયેલી રાજ્યની ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાંથી વધુ એક વિવાદાસ્પદ કિસ્સો સામે આવ્યો છે. ગુજરાત યુનિવર્સિટી દ્વારા બીકોમ સેમેસ્ટર 4 નું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં 15,000 થી વધુ વિદ્યાર્થીઓના ખોટા પરિણામો જાહેર થયા હતા.

Bcom સેમેસ્ટર 4 નું ખોટું પરિણામ : આ ખોટા પરિણામોને પગલે વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા યુનિવર્સિટીમાં રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. જેના પગલે યુનિવર્સિટી દ્વારા તાત્કાલિક અસરથી વેબસાઈટ પરથી પરિણામો દૂર કરવામાં આવ્યા હતા. ગુજરાત યુનિવર્સિટી દ્વારા જાહેરાત કરવામાં આવ્યું છે કે 13 ઓગસ્ટે સાંજે વેબસાઇટ પર સુધારેલું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવશે.

15,000 જેટલા વિદ્યાર્થીઓના પરિણામ : 12 ઓગસ્ટની રાત્રે બીકોમ સેમેસ્ટર 4 નું ખોટું પરિણામ યુનિવર્સિટીની વેબસાઇટ પર મૂકવામાં આવ્યું હતું. તે ખોટા પરિણામોને પગલે વિદ્યાર્થીઓ મુંઝવણમાં મુકાયા હતા. આશરે 15,000થી વધુ વિદ્યાર્થીઓના ખોટા પરિણામો જાહેર થયા હતા. વિદ્યાર્થીઓની રજૂઆતને પગલે યુનિવર્સિટી પ્રશાસન દ્વારા તાત્કાલિક ધોરણે તે પરિણામ વેબસાઈટ પરથી દૂર કરવામાં આવ્યા હતા.

સાંજે સુધીમાં પરિણામ સુધાર્યું : ગુજરાત યુનિવર્સિટી દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે ટેકનિકલ ખામીના લીધે બીકોમ સેમેસ્ટર 4 નું પરિણામ ખોટું જાહેર થયું હતું. જેમાં 15,000થી વધુ વિદ્યાર્થીઓના ખોટા પરિણામો જાહેર થયા હતા જેના પગલે યુનિવર્સિટી દ્વારા તેને વેબસાઈટ પરથી દૂર કરવામાં આવ્યા છે અને આજે સાંજ સુધીમાં સુધારેલું પરિણામ યુનિવર્સિટીની વેબસાઇટ પર મૂકવામાં આવશે.

