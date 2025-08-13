ETV Bharat / state

ગુજરાત યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓએ તિરંગા યાત્રામાં, ગાંધી, સરદાર અને નેતાજીના વેશ ધારણ કર્યા - GUJARAT UNIVERSITY

યુનિવર્સિટીના કુલપતિ ડૉ. નીરજા ગુપ્તાની હાજરીમાં યાત્રાની શરૂઆત થઈ, જેમણે ધ્વજ લહેરાવીને વિદ્યાર્થીઓમાં દેશભક્તિનો ઉમંગ જગાવ્યો.

ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં ભવ્ય તિરંગા યાત્રા
ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં ભવ્ય તિરંગા યાત્રા (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 13, 2025 at 8:32 PM IST

1 Min Read

અમદાવાદ : ગુજરાત યુનિવર્સિટીએ તેના 75 વર્ષના સ્થાપના દિવસની ઉજવણીના ભાગરૂપે આજે ભવ્ય તિરંગા યાત્રાનું આયોજન કર્યું. આ યાત્રામાં લગભગ 2500 વિદ્યાર્થીઓએ 75 ફૂટ લાંબા રાષ્ટ્રધ્વજ સાથે ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો હતો. યુનિવર્સિટીના કુલપતિ ડૉ. નીરજા ગુપ્તાની હાજરીમાં યાત્રાની શરૂઆત થઈ, જેમણે ધ્વજ લહેરાવીને વિદ્યાર્થીઓમાં દેશભક્તિનો ઉમંગ જગાવ્યો.

આ યાત્રા દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓએ "ભારત માતા કી જય", "વંદે માતરમ" અને "જય હિન્દ" જેવા નારાઓ લગાવ્યા. યાત્રાનું એક ખાસ આકર્ષણ હતું એ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓનું નિરૂપણ. કેટલાક વિદ્યાર્થીઓએ મહાત્મા ગાંધી, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ અને નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝના વેશ ધારણ કરીને યાત્રામાં ભાગ લીધો હતો. જેનાથી દેશભક્તિનો માહોલ વધુ રોમાંચક બન્યો.

ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં ભવ્ય તિરંગા યાત્રા (Etv Bharat Gujarat)

આ અંગે વિદ્યાર્થી વૃંદા બારોટ જણાવ્યું કે, યુનિવર્સિટીની તિરંગા યાત્રામાં આવી છું અને હું ભારત માતા બની છું, તો મને તેનો બહુ જ ગર્વ થાય છે કે હું અહીંયા ભારત માતા બનીને આવી છું. લોકો અહીંયા ફોટોઝ ખેંચાવવા આવે છે. બહુ સારું લાગી રહ્યું છે અને આ કેરેક્ટર મળ્યું છે. એમાં લોકોને પણ બહુ જ મજા આવી રહી છે. મને બહુ જ ગમ્યું અને બહુ સારી રીતે અહીંયા આયોજન કર્યું છે.

ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં ભવ્ય તિરંગા યાત્રા
ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં ભવ્ય તિરંગા યાત્રા (Etv Bharat Gujarat)

NCC અને NSSના સ્વયંસેવકોએ આ યાત્રાનું સંચાલન કર્યું હતું. જ્યારે રસ્તાની બંને બાજુએ ઉભેલા નાગરિકોએ ઉત્સાહથી યાત્રાને આવકારી હતી. લોક કલાકારો દ્વારા દેશભક્તિના ગીતો અને નૃત્યો રજૂ કરવામાં આવ્યા, જેનાથી ઉત્સવની રોનક બમણી થઈ.

ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં ભવ્ય તિરંગા યાત્રા
ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં ભવ્ય તિરંગા યાત્રા (Etv Bharat Gujarat)
આ યાત્રા ગુજરાત યુનિવર્સિટીના 75 વર્ષના ગૌરવપૂર્ણ ઈતિહાસની ઉજવણીનો એક ભાગ હતી. યાત્રામાં ભાગ લેનારા વિદ્યાર્થીઓને ભારતીય જ્ઞાન પ્રણાલી (IKS) અભ્યાસક્રમ હેઠળ 5 ગુણ આપવામાં આવ્યા. જેનાથી વિદ્યાર્થીઓનો ઉત્સાહ વધ્યો. આ યાત્રાએ નવી પેઢીમાં દેશભક્તિ અને શૈક્ષણિક ઉત્કૃષ્ટતાનો સંદેશ પહોંચાડ્યો.

આ પણ વાંચો :

  1. ભરૂચ શહેર અને તાલુકાઓમાં ભવ્ય તિરંગા યાત્રા, નગરના માર્ગો તિરંગા રંગે રંગાયા
  2. અમદાવાદમાં સ્વાતંત્ર્ય દિનની ઉજવણી માટે AMC દ્વારા ભવ્ય તિરંગા યાત્રા અને 'હર ઘર તિરંગા' અભિયાનનું આયોજન

અમદાવાદ : ગુજરાત યુનિવર્સિટીએ તેના 75 વર્ષના સ્થાપના દિવસની ઉજવણીના ભાગરૂપે આજે ભવ્ય તિરંગા યાત્રાનું આયોજન કર્યું. આ યાત્રામાં લગભગ 2500 વિદ્યાર્થીઓએ 75 ફૂટ લાંબા રાષ્ટ્રધ્વજ સાથે ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો હતો. યુનિવર્સિટીના કુલપતિ ડૉ. નીરજા ગુપ્તાની હાજરીમાં યાત્રાની શરૂઆત થઈ, જેમણે ધ્વજ લહેરાવીને વિદ્યાર્થીઓમાં દેશભક્તિનો ઉમંગ જગાવ્યો.

આ યાત્રા દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓએ "ભારત માતા કી જય", "વંદે માતરમ" અને "જય હિન્દ" જેવા નારાઓ લગાવ્યા. યાત્રાનું એક ખાસ આકર્ષણ હતું એ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓનું નિરૂપણ. કેટલાક વિદ્યાર્થીઓએ મહાત્મા ગાંધી, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ અને નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝના વેશ ધારણ કરીને યાત્રામાં ભાગ લીધો હતો. જેનાથી દેશભક્તિનો માહોલ વધુ રોમાંચક બન્યો.

ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં ભવ્ય તિરંગા યાત્રા (Etv Bharat Gujarat)

આ અંગે વિદ્યાર્થી વૃંદા બારોટ જણાવ્યું કે, યુનિવર્સિટીની તિરંગા યાત્રામાં આવી છું અને હું ભારત માતા બની છું, તો મને તેનો બહુ જ ગર્વ થાય છે કે હું અહીંયા ભારત માતા બનીને આવી છું. લોકો અહીંયા ફોટોઝ ખેંચાવવા આવે છે. બહુ સારું લાગી રહ્યું છે અને આ કેરેક્ટર મળ્યું છે. એમાં લોકોને પણ બહુ જ મજા આવી રહી છે. મને બહુ જ ગમ્યું અને બહુ સારી રીતે અહીંયા આયોજન કર્યું છે.

ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં ભવ્ય તિરંગા યાત્રા
ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં ભવ્ય તિરંગા યાત્રા (Etv Bharat Gujarat)

NCC અને NSSના સ્વયંસેવકોએ આ યાત્રાનું સંચાલન કર્યું હતું. જ્યારે રસ્તાની બંને બાજુએ ઉભેલા નાગરિકોએ ઉત્સાહથી યાત્રાને આવકારી હતી. લોક કલાકારો દ્વારા દેશભક્તિના ગીતો અને નૃત્યો રજૂ કરવામાં આવ્યા, જેનાથી ઉત્સવની રોનક બમણી થઈ.

ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં ભવ્ય તિરંગા યાત્રા
ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં ભવ્ય તિરંગા યાત્રા (Etv Bharat Gujarat)
આ યાત્રા ગુજરાત યુનિવર્સિટીના 75 વર્ષના ગૌરવપૂર્ણ ઈતિહાસની ઉજવણીનો એક ભાગ હતી. યાત્રામાં ભાગ લેનારા વિદ્યાર્થીઓને ભારતીય જ્ઞાન પ્રણાલી (IKS) અભ્યાસક્રમ હેઠળ 5 ગુણ આપવામાં આવ્યા. જેનાથી વિદ્યાર્થીઓનો ઉત્સાહ વધ્યો. આ યાત્રાએ નવી પેઢીમાં દેશભક્તિ અને શૈક્ષણિક ઉત્કૃષ્ટતાનો સંદેશ પહોંચાડ્યો.

આ પણ વાંચો :

  1. ભરૂચ શહેર અને તાલુકાઓમાં ભવ્ય તિરંગા યાત્રા, નગરના માર્ગો તિરંગા રંગે રંગાયા
  2. અમદાવાદમાં સ્વાતંત્ર્ય દિનની ઉજવણી માટે AMC દ્વારા ભવ્ય તિરંગા યાત્રા અને 'હર ઘર તિરંગા' અભિયાનનું આયોજન

For All Latest Updates

TAGGED:

GUJARAT UNIVERSITYTRIRANGA YATRAAHMEDABAD GUJARAT UNIVERSITYGUJARAT UNIVERSITY FOUNDATION DAYGUJARAT UNIVERSITY

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

વરૂની વધી વસ્તી: જુનાગઢ સક્કરબાગમાં છેલ્લાં 5 વર્ષમાં 183 વરુનો જન્મ, જાણો વરુ વિશેની કેટલીક રસપ્રદ માહિતી

વડનગરમાં બિરાજમાન "હાટકેશ્વર મહાદેવ": સ્કંદપુરાણમાં પણ ઉલ્લેખ, જાણો 2000 વર્ષનો ઇતિહાસ...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.