અમદાવાદ : ગુજરાત યુનિવર્સિટીએ તેના 75 વર્ષના સ્થાપના દિવસની ઉજવણીના ભાગરૂપે આજે ભવ્ય તિરંગા યાત્રાનું આયોજન કર્યું. આ યાત્રામાં લગભગ 2500 વિદ્યાર્થીઓએ 75 ફૂટ લાંબા રાષ્ટ્રધ્વજ સાથે ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો હતો. યુનિવર્સિટીના કુલપતિ ડૉ. નીરજા ગુપ્તાની હાજરીમાં યાત્રાની શરૂઆત થઈ, જેમણે ધ્વજ લહેરાવીને વિદ્યાર્થીઓમાં દેશભક્તિનો ઉમંગ જગાવ્યો.
આ યાત્રા દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓએ "ભારત માતા કી જય", "વંદે માતરમ" અને "જય હિન્દ" જેવા નારાઓ લગાવ્યા. યાત્રાનું એક ખાસ આકર્ષણ હતું એ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓનું નિરૂપણ. કેટલાક વિદ્યાર્થીઓએ મહાત્મા ગાંધી, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ અને નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝના વેશ ધારણ કરીને યાત્રામાં ભાગ લીધો હતો. જેનાથી દેશભક્તિનો માહોલ વધુ રોમાંચક બન્યો.
આ અંગે વિદ્યાર્થી વૃંદા બારોટ જણાવ્યું કે, યુનિવર્સિટીની તિરંગા યાત્રામાં આવી છું અને હું ભારત માતા બની છું, તો મને તેનો બહુ જ ગર્વ થાય છે કે હું અહીંયા ભારત માતા બનીને આવી છું. લોકો અહીંયા ફોટોઝ ખેંચાવવા આવે છે. બહુ સારું લાગી રહ્યું છે અને આ કેરેક્ટર મળ્યું છે. એમાં લોકોને પણ બહુ જ મજા આવી રહી છે. મને બહુ જ ગમ્યું અને બહુ સારી રીતે અહીંયા આયોજન કર્યું છે.
NCC અને NSSના સ્વયંસેવકોએ આ યાત્રાનું સંચાલન કર્યું હતું. જ્યારે રસ્તાની બંને બાજુએ ઉભેલા નાગરિકોએ ઉત્સાહથી યાત્રાને આવકારી હતી. લોક કલાકારો દ્વારા દેશભક્તિના ગીતો અને નૃત્યો રજૂ કરવામાં આવ્યા, જેનાથી ઉત્સવની રોનક બમણી થઈ.
