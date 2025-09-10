ETV Bharat / state

ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં આજથી યુથ ફેસ્ટિવલનો ધમધમાટ, કલા અને સંસ્કૃતિનો જામશે જલસો

ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં ત્રણ-દિવસીય યુવક મહોત્સવનો પ્રારંભ થયો છે, જેમાં યુનિવર્સિટી સંલગ્ન 38 કોલેજોના 1125 વિદ્યાર્થીઓ ભાગ લઈ રહ્યા છે.

ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં યુથ ફેસ્ટિવલનો પ્રારંભ
ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં યુથ ફેસ્ટિવલનો પ્રારંભ (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 10, 2025 at 1:04 PM IST

1 Min Read
​અમદાવાદ: ગુજરાત યુનિવર્સિટીના એલિસબ્રિજ સાઉથ ઝોન યુથ ફેસ્ટિવલનો આજથી ભવ્ય પ્રારંભ થયો છે. આ ત્રણ-દિવસીય મહોત્સવમાં યુનિવર્સિટી સંલગ્ન 38 કોલેજોના 1125 વિદ્યાર્થીઓ ભાગ લઈ રહ્યા છે, જે કલા, સંસ્કૃતિનો એક અદ્ભુત સંગમ રજૂ કરી રહ્યા છે.

​આ ફેસ્ટિવલનું ઉદ્ઘાટન 11મી સપ્ટેમ્બરે સેનેટ હોલમાં થશે, ત્યાર બાદ આ મહોત્સવ વિવિધ સ્પર્ધાઓ અને કાર્યક્રમોથી ધમધમી ઉઠશે. ફેસ્ટિવલનું આયોજન શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી ઓડિટોરિયમ, સેનેટ હોલ, ઝૂઓલોજી હોલ, કેમિસ્ટ્રી હોલ અને સ્કૂલ ઓફ ડિઝાઇન (રૂમ નંબર 102 અને 103) જેવા વિવિધ સ્થળોએ કરવામાં આવ્યું છે.

પ્રથમ દિવસ: પ્રદર્શન અને પ્રતિયોગિતા

આજે યુથ ફેસ્ટિવલની શરૂઆત વન એક્ટ પ્લે સાથે થઈ, જે શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી ઓડિટોરિયમમાં રજૂ કરવામાં આવનાર છે. આ પ્લેમાં વિદ્યાર્થીઓ તેમની અભિનય કલા બતાવશે.

​બીજો દિવસ: કલાનો ઉત્સવ

11મી સપ્ટેમ્બરે મહોત્સવ સંપૂર્ણ જોશમાં આવશે. સવારે 8 વાગ્યાથી વન એક્ટ પ્લે અને પેરેડની શરૂઆત થશે, જ્યારે લાઇટ વોકલ સોલો અને ઈલોક્યુશન જેવી સ્પર્ધાઓ પણ યોજાશે. આ ઉપરાંત, બપોરના સત્રમાં ઇન્ડિયન ગ્રુપ સોંગ, ક્વિઝ, ફોક ઓરકેસ્ટ્રા, વેસ્ટર્ન વોકલ સોલો, પોસ્ટર મેકિંગ, સ્પોટ ફોટોગ્રાફી અને કાર્ટૂનિંગ જેવી સ્પર્ધાઓ થશે. સાંજે 7 વાગ્યે ક્લાસિકલ ડાન્સ કલા રજુ કરવામાં આવશે.

​ત્રીજો દિવસ: સમાપન અને વિજયનો ઉત્સાહ

12મી સપ્ટેમ્બરે મહોત્સવનું સમાપન થશે. આ દિવસે સવારે સ્કિટ, મિમિક્રી, ડિબેટ, મહેંદી અને કોલાજ જેવી સ્પર્ધાઓનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. બપોરના સત્રમાં ક્લે મોડેલિંગ અને રંગોળી જેવી કલાત્મક સ્પર્ધાઓ થશે. આ સિવાય, ફોક/ટ્રાઇબલ ડાન્સ અને ક્લાસિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ સોલો પણ રજૂ થશે. સાંજે 6 વાગ્યે વેલેડિક્ટરી (સમાપન) સાથે આ મહોત્સવની પૂર્ણાહુતિ થશે, જેમાં વિજેતાઓને સન્માનિત કરવામાં આવશે.

​આ ફેસ્ટિવલ માત્ર સ્પર્ધાઓ પૂરતો મર્યાદિત નથી, પરંતુ વિદ્યાર્થીઓને તેમની પ્રતિભા દર્શાવવા, એકબીજા પાસેથી શીખવા અને નવા સંબંધો બાંધવા માટે એક પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડે છે. 1125 વિદ્યાર્થીઓ અને 38 કોલેજોની ભાગીદારી આ મહોત્સવની વિશાળતા અને મહત્વને દર્શાવે છે.

