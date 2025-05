ETV Bharat / state

ગુજરાત સમાચારના માલિક બાહુબલી શાહની અટકાયત, ED-IT દરોડા બાદ કાર્યવાહી - GUJARAT SAMACHAR

અમદાવાદ : છેલ્લા બે દિવસથી અમદાવાદમાં સ્થિત ગુજરાત સમાચાર ગ્રુપ અને તેની સંસ્થા GSTV પર ED અને આયકર વિભાગના દરોડા અને તપાસ ચાલી રહી છે. હાલની માહિતી અનુસાર દરોડા અને તપાસની કાર્યવાહી બાદ ગુજરાત સમાચાર ગ્રુપના માલિક બાહુબલી શાહની અટકાયત કરવામાં આવી છે. બાહુબલી શાહની અટકાયત : બે દિવસ અગાઉ ગુજરાતના જાણીતા અને અગ્રણી દૈનિક અખબાર ગુજરાત સમાચાર ગ્રુપ સામે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) અને આયકર વિભાગે કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. જે બાદ આજે ED દ્વારા ગુજરાત સમાચારના માલિક બાહુબલી શાહની અટકાયત કરવામાં આવી છે.

