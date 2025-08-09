ગાંધીનગર: રાજ્યના પાટનગર ગાંધીનગરથી આવેલા સમાચાર અનુસાર સરકારી અધિકારીઓની આંતરિક બદલી તેમજ બઢતી કરવામાં આવી છે. માહિતી અનુસાર, મહેસુલ વિભાગના વહીવટી નિયંત્રણ હેઠળના મામલતદાર વર્ગ -2 માં ફરજ બજાવતા 84 અધિકારીઓની તાત્કાલિક અસરથી બદલી અન્ય વિભાગમાં કરવામાં આવી છે.
રાજ્યના મહેસૂલ વિભાગે જાહેર કરેલી યાદીમાં જોઈ શકાઈ છે કે, કૉલમ 2 માં આપેલા અધિકારીઓને કોલમ 3 અનુસાર અધિકારીઓની બદલી કયા વિભાગમાં કરવામાં આવી છે તેની વિગતો આપવામાં આવી છે. જુઓ.
આ ઉપરાંત નાયબ મામલતદાર વર્ગ -3 અંતર્ગત ફરજ બજાવતા સરકારી કર્મચારીઓની વર્ગ - 2 માં હંગામી ધોરણે બઢતી આપવામાં આવી છે. આ બઢતી આપનાર અધિકારીઓમાં 45 જેટલા અધિકારીઓનો સમાવેશ થાય છે.
નીચે દર્શાવેલ ફોટોમાં તમે જોઈ શકો છો કે, કૉલમ 2 માં અધિકારીઓના નામ છે જ્યારે કૉલમ 3માં જિલ્લાના નામ છે, જ્યારે કૉલમ 3 માં અધિકારીઓની બઢતી કયા વિભાગમાં કરવામાં આવી છે તેની વિગતો આપવામાં આવી છે. જુઓ.
