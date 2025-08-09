Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

ગુજરાતના મહેસૂલ વિભાગમાં મોટો ફેરફાર, 84 મામલતદારની તાત્કાલિક બદલી, 45 મામલતદારની બઢતી - REVENUE DEPARTMENT RESHUFFLE

કયા અધિકારીની ક્યાં બદલી થઈ છે અને કયા અધિકારીને બઢતી આપવામાં આવી છે જાણવા માટે વાંચો આ અહેવાલ.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 9, 2025 at 1:10 PM IST

1 Min Read

ગાંધીનગર: રાજ્યના પાટનગર ગાંધીનગરથી આવેલા સમાચાર અનુસાર સરકારી અધિકારીઓની આંતરિક બદલી તેમજ બઢતી કરવામાં આવી છે. માહિતી અનુસાર, મહેસુલ વિભાગના વહીવટી નિયંત્રણ હેઠળના મામલતદાર વર્ગ -2 માં ફરજ બજાવતા 84 અધિકારીઓની તાત્કાલિક અસરથી બદલી અન્ય વિભાગમાં કરવામાં આવી છે.

રાજ્યના મહેસૂલ વિભાગે જાહેર કરેલી યાદીમાં જોઈ શકાઈ છે કે, કૉલમ 2 માં આપેલા અધિકારીઓને કોલમ 3 અનુસાર અધિકારીઓની બદલી કયા વિભાગમાં કરવામાં આવી છે તેની વિગતો આપવામાં આવી છે. જુઓ.

84 મામલતદારની તાત્કાલિક બદલી
84 મામલતદારની તાત્કાલિક બદલી (GUJARAT GOVERNMENT)
84 મામલતદારની તાત્કાલિક બદલી
84 મામલતદારની તાત્કાલિક બદલી (GUJARAT GOVERNMENT)
84 મામલતદારની તાત્કાલિક બદલી
84 મામલતદારની તાત્કાલિક બદલી (GUJARAT GOVERNMENT)
84 મામલતદારની તાત્કાલિક બદલી
84 મામલતદારની તાત્કાલિક બદલી (GUJARAT GOVERNMENT)

આ ઉપરાંત નાયબ મામલતદાર વર્ગ -3 અંતર્ગત ફરજ બજાવતા સરકારી કર્મચારીઓની વર્ગ - 2 માં હંગામી ધોરણે બઢતી આપવામાં આવી છે. આ બઢતી આપનાર અધિકારીઓમાં 45 જેટલા અધિકારીઓનો સમાવેશ થાય છે.

નીચે દર્શાવેલ ફોટોમાં તમે જોઈ શકો છો કે, કૉલમ 2 માં અધિકારીઓના નામ છે જ્યારે કૉલમ 3માં જિલ્લાના નામ છે, જ્યારે કૉલમ 3 માં અધિકારીઓની બઢતી કયા વિભાગમાં કરવામાં આવી છે તેની વિગતો આપવામાં આવી છે. જુઓ.

84 મામલતદારની તાત્કાલિક બદલી
84 મામલતદારની તાત્કાલિક બદલી (GUJARAT GOVERNMENT)
45 મામલતદારની બઢતી
45 મામલતદારની બઢતી (GUJARAT GOVERNMENT)
45 મામલતદારની બઢતી
45 મામલતદારની બઢતી (GUJARAT GOVERNMENT)

આ પણ વાંચો:

  1. વનતારા લવાયેલી હાથણી 'મહાદેવી'ને પાછી લાવવા મહારાષ્ટ્રમાં જન આંદોલન, 2 લાખ લોકોની સહી સાથે રાષ્ટ્રપતિને પત્ર મોકલાયો
  2. ગુજરાત મહેસૂલ વિભાગમાં ફેરફાર : GAS કેડરના 59 અધિકારીઓની સાગમટે બદલી

ગાંધીનગર: રાજ્યના પાટનગર ગાંધીનગરથી આવેલા સમાચાર અનુસાર સરકારી અધિકારીઓની આંતરિક બદલી તેમજ બઢતી કરવામાં આવી છે. માહિતી અનુસાર, મહેસુલ વિભાગના વહીવટી નિયંત્રણ હેઠળના મામલતદાર વર્ગ -2 માં ફરજ બજાવતા 84 અધિકારીઓની તાત્કાલિક અસરથી બદલી અન્ય વિભાગમાં કરવામાં આવી છે.

રાજ્યના મહેસૂલ વિભાગે જાહેર કરેલી યાદીમાં જોઈ શકાઈ છે કે, કૉલમ 2 માં આપેલા અધિકારીઓને કોલમ 3 અનુસાર અધિકારીઓની બદલી કયા વિભાગમાં કરવામાં આવી છે તેની વિગતો આપવામાં આવી છે. જુઓ.

84 મામલતદારની તાત્કાલિક બદલી
84 મામલતદારની તાત્કાલિક બદલી (GUJARAT GOVERNMENT)
84 મામલતદારની તાત્કાલિક બદલી
84 મામલતદારની તાત્કાલિક બદલી (GUJARAT GOVERNMENT)
84 મામલતદારની તાત્કાલિક બદલી
84 મામલતદારની તાત્કાલિક બદલી (GUJARAT GOVERNMENT)
84 મામલતદારની તાત્કાલિક બદલી
84 મામલતદારની તાત્કાલિક બદલી (GUJARAT GOVERNMENT)

આ ઉપરાંત નાયબ મામલતદાર વર્ગ -3 અંતર્ગત ફરજ બજાવતા સરકારી કર્મચારીઓની વર્ગ - 2 માં હંગામી ધોરણે બઢતી આપવામાં આવી છે. આ બઢતી આપનાર અધિકારીઓમાં 45 જેટલા અધિકારીઓનો સમાવેશ થાય છે.

નીચે દર્શાવેલ ફોટોમાં તમે જોઈ શકો છો કે, કૉલમ 2 માં અધિકારીઓના નામ છે જ્યારે કૉલમ 3માં જિલ્લાના નામ છે, જ્યારે કૉલમ 3 માં અધિકારીઓની બઢતી કયા વિભાગમાં કરવામાં આવી છે તેની વિગતો આપવામાં આવી છે. જુઓ.

84 મામલતદારની તાત્કાલિક બદલી
84 મામલતદારની તાત્કાલિક બદલી (GUJARAT GOVERNMENT)
45 મામલતદારની બઢતી
45 મામલતદારની બઢતી (GUJARAT GOVERNMENT)
45 મામલતદારની બઢતી
45 મામલતદારની બઢતી (GUJARAT GOVERNMENT)

આ પણ વાંચો:

  1. વનતારા લવાયેલી હાથણી 'મહાદેવી'ને પાછી લાવવા મહારાષ્ટ્રમાં જન આંદોલન, 2 લાખ લોકોની સહી સાથે રાષ્ટ્રપતિને પત્ર મોકલાયો
  2. ગુજરાત મહેસૂલ વિભાગમાં ફેરફાર : GAS કેડરના 59 અધિકારીઓની સાગમટે બદલી

For All Latest Updates

TAGGED:

GUJARAT REVENUE DEPARTMENTGUJARAT GOVERNMENTPROMOTION ORDERTRANSFERS ORDERSREVENUE DEPARTMENT RESHUFFLE

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ઉમરેઠમાં આવેલું પૌરાણિક ચંદ્રમોલેશ્વર મહાદેવ મંદિર, સ્થાપના અને ઈતિહાસ જાણો...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ખાતરની અછતથી ખેડૂતો ચિંતિત: નવસારીમાં ખાતરનો જથ્થો 50% ઓછો આવતા પાક સામે પડકાર ઊભો

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.