અમદાવાદથી લઈને મહેસાણા, સાબરકાંઠા સુધી વરસાદી માહોલ, ગરબા આયોજકો-ખેલૈયાઓમાં ચિંતાનું મોજું

દક્ષિણ ગુજરાતથી લઈને સૌરાષ્ટ્ર સુધી વરસાદના પગલે નવરાત્રીમાં આયોજકો તથા ખેલૈયાઓ મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે.

ગુજરાતમાં વરસાદ
ગુજરાતમાં વરસાદ (ETV Bharat Gujarat)
Published : September 28, 2025 at 6:59 PM IST

2 Min Read
અમદાવાદ: રાજ્યમાં હવામાન વિભાગની આગાહીને પગલે ફરી એકવાર વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. દક્ષિણ ગુજરાતથી લઈને સૌરાષ્ટ્ર સુધી વરસાદના પગલે નવરાત્રીમાં આયોજકો તથા ખેલૈયાઓ મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. અમદાવાદ, મહેસાણા, પંચમહાલ, વલસાડ, નવસારી, સાબરકાંઠા સહિતના જિલ્લાઓમાં સવારથી વાદળછાયા વાતાવરણ વચ્ચે વરસાદ વરસી રહ્યો છે.

અમદાવાદમાં વરસાદ (ETV Bharat Gujarat)

અમદાવાદમાં વરસાદી માહોલ
અમદાવાદ શહેરમાં બપોર બાદ વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો હતો અને અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદ વરસ્યો હતો. શહેરના એસ.જી હાઈવે, ઇસ્કોન, સેટેલાઈટ, થલતેજ, પાલડી, વાસણા તો પૂર્વમાં અમરાઈવાડી, મણિનગર, વસ્ત્રાલ, ઓઢવ, નિકોલ, રામોલ સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદ વરસી રહ્યો છે, જેના પગલે કરોડોનો ખર્ચો કરનારા ગરબા આયોજકો ચિંતિત બન્યા છે.

મહેસાણામાં વરસાદ (ETV Bharat Gujarat)

મહેસાણામાં વરસાદથી ખેલૈયાઓ ચિંતિત
મહેસાણામાં છેલ્લા બે દિવસથી આકરા ઉકળાટ અને બફારા બાદ આજે સાંજે વાતાવરણમાં અચાનક પલટો આવ્યો હતો. લગભગ સાંજે 4 વાગ્યાના સુમારે શહેર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદ તૂટી પડ્યો હતો. એકાએક આવેલા આ વરસાદને કારણે વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી ગઈ હતી, પરંતુ આ સમય નવરાત્રિનો હોવાથી ગરબાના આયોજકો અને ખેલૈયાઓની ચિંતામાં વધારો થયો છે. જોકે, આ વરસાદે એક તરફ રાહત આપી છે, તો બીજી તરફ નવરાત્રિના રંગમાં ભંગ પાડવાની ભીતિ પણ સર્જી છે. માતાજીની આરાધનાના આ પર્વમાં હવે 5 દિવસો પૂરા થયા છે અને 5 દિવસો જ બાકી છે. શહેરના મોટાભાગના ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં ડેકોરેશન અને અન્ય તૈયારીઓ સાથે નવરાત્રિની ઉજવણી પૂરજોશમાં ચાલી રહી હતી, ત્યારે અચાનક આવેલા આ વરસાદથી ખેલૈયાઓ ચિંતામાં મુકાયા છે.

પંચમહાલમાં વરસાદ (ETV Bharat Gujarat)

પંચમહાલમાં સવારથી વરસાદી માહોલ
સવારથી ગોધરા શહેર તેમજ પંચમહાલ જીલ્લામાં વાતાવરણમાં એકાએક પલટો જોવા મળ્યો હતો. સવારથી અમીછાંટણા શરુ થયા બાદ બપોર બાદ વરસાદી માહોલ જામ્યો હતો. વરસાદને કારણે ગરબા રસિકોમાં નિરાશા જોવા મળી હતી. ત્યારે આયોજકોમાં ગરબાને લઈને દોડધામ મચી ગઈ હતી. ગોધરા શહેર સહિત સમગ્ર જિલ્લામાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ થયો હતો. શહેરાપંથકમા પણ વરસાદી માહોલ સર્જાયો હતો. વરસાદના પગલે ગરબા ના આયોજકોમાં પણ ચિંતા વધી હતી. પંચમહાલ જીલ્લામા સવારથી વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળ્યું હતું સાથે સાથે અસહ્ય ઉકળાટ પણ જોવા મળતો હતો. સવારના સમયમા અમી છાટણાની શરુઆત બાદ ગોધરા શહેરમા સાંજના સમયે મેઘરાજાએ પુનઃ આગમન કર્યુ હોય તેમ વરસવા લાગ્યા હતા. વરસાદને કારણે નવરાત્રીના આયોજકો ભારે ચિંતામા મુકાઈ ગયા હતા. આજે રવિવાર હોવાથી ગરબા ચોકમાં મનમુકીને રમવાની ખેલૈયાઓની ઈચ્છા અધુરી રહી જવાની હોય તેમ લાગી રહ્યુ છે.

સાબરકાંઠામાં વરસાદ (ETV Bharat Gujarat)

સાબરકાંઠામાં વરસાદ
સાબરકાંઠા જિલ્લામાં પણ નવરાત્રી વચ્ચે વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે. જિલ્લાના ઈડર, હિંમતનગર સહિતના શહેરોમાં વરસાદી માહોલ છે. વરસાદને પગલે ખેલૈયાઓ સહિત આયોજકો ચિંતિત છે. હિંમતનગર શહેર અને ગ્રામ્ય પંથકમાં પણ વરસાદ નોંધાયો હતો. જેના કારણે નવરાત્રીના ગ્રાઉન્ડમાં વરસાદી પાણી ભરાતા વિવિધ પાર્ટી પ્લોટ સહિત શેરી ગરબાના ખેલૈયાઓ નિરાશ છે.

