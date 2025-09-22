ETV Bharat / state

નવરાત્રીની પૂર્વ રાત્રીએ ભાવનગરમાં મેઘરાજાની ધડબડાટી : બે ઈંચ જેટલો વરસાદ

નવરાત્રીના પ્રારંભ પૂર્વે ભાવનગરમાં પડેલા 2 ઈંચ જેટલાં વરસાદે ખેલૈયાઓ, ગરબા આયોજકો અને જગતના તાતને ચિંતાતૂર કરી દીધા છે.

નવરાત્રીની પૂર્વ રાત્રીએ ભાવનગરમાં મેઘરાજાની ધડબડાટી
નવરાત્રીની પૂર્વ રાત્રીએ ભાવનગરમાં મેઘરાજાની ધડબડાટી (Etv Bharat Gujarat)
ETV Bharat Gujarati Team

September 22, 2025

ભાવનગર: ભાવનગર શહેરમાં નવરાત્રીની પૂર્વ રાત્રીએ ધમાકેદાર વરસાદની એન્ટ્રી થઈ હતી. શહેરમાં લાંબા સમયથી ધીમી ધારે વરસાદ વરસ્યો. રવિવારની મોડી રાત્રીએ આવેલા વરસાદે નવરાત્રીના ખેલૈયાઓમાં ચિંતા વધારી દીધી છે. બીજી તરફ ખેડૂતો માટે પણ વરસાદ ચિંતાનો વિષય બનશે તેમ લાગી રહ્યું છે.

મોડી રાત્રે મેઘરાજા મંડાયા

ભાવનગર જિલ્લામાં દર વર્ષની સરખામણીએ વધુ વરસાદ નોંધાઈ ચૂક્યો છે. ત્યારે રવિવારની મોડી રાત્રીએ 1 કલાકની આસપાસ વરસાદનું આગમન થયું. વહેલી સવારના 4 થી 5 વાગ્યા સુધી વરસાદ યથાવત રહ્યો. વરસાદના પગલે શહેર પણ પાણી પાણી થઈ ગયું. બે ત્રણ દિવસથી વધેલા બફારા બાદ વરસાદના આગમને વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરાવી દીધી છે. શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં રસ્તાઓ પર પાણી ભરાયેલા જોવા મળી રહ્યા છે.

નવરાત્રીની પૂર્વ રાત્રીએ ભાવનગરમાં મેઘરાજાની ધડબડાટી (Etv Bharat Gujarat)

નવરાત્રીનું પ્રથમ નોરતું અને ખેડૂતની ચિંતા

ભાવનગર જિલ્લામાં વરસેલા વરસાદ ખેડૂતો માટે પણ ચિંતાનો વિષય બનવા તરફ જઈ રહ્યો છે. ખેડૂતોને ચાલુ વર્ષે સારો પાક થયો હોય અને હવે પાક મેળવવાના સમયમાં વરસાદથી પાક બગડવાની ભીતિ વધી જાય છે. જિલ્લામાં ખાસ મગફળી, કપાસ અને ડુંગળીનું વાવેતર છે. પ્રથમ નોરતાનાની પૂર્વ મધ્ય રાત્રીએ વરસાદ ખેલૈયાઓ માટે વિઘ્ન બનીને આવ્યો છે. જાહેરમાં યોજાતી ગરબીઓના ચોક અને મેદાનો પણ પણ પાણી પાણી થઈ ગયા છે.

જિલ્લામાં માત્ર એક જ તાલુકામાં વરસાદ

ભાવનગર જિલ્લાના 10 તાલુકા પૈકી રવિવારની મોડી રાત્રીનો વરસાદ ભાવનગર તાલુકામાં નોંધાયો છે. ભાવનગર તાલુકામાં 49મીમી એટલે અંદાજે 2 ઈંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો છે. આમ જોવા જઈએ તો તમામ તાલુકાઓમાં સીઝનનો વાર્ષિક સરેરાશ પ્રમાણેનો વરસાદ નોંધાઈ ચૂક્યો છે. જ્યારે જિલ્લાની સીઝનનો કુલ 700મીમી કરતા વધુ વરસાદ નોંધાઈ ચૂક્યો છે.

