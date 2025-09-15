ETV Bharat / state

ગુજરાત માટે આગામી "સાત દિવસ ભારે" : હવામાન વિભાગે વરસાદને લઇને કરી મોટી આગાહી

સાત દિવસ 15 સપ્ટેમ્બર થી લઈને 21 સપ્ટેમ્બર વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. આગામી 7 દિવસ દરમિયાન હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે.

હવામાન વિભાગે વરસાદને લઇને કરી મોટી આગાહી
હવામાન વિભાગે વરસાદને લઇને કરી મોટી આગાહી (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 15, 2025 at 3:46 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ : ગુજરાતમાં આગામી સાત દિવસના વરસાદને લઈને અમદાવાદ હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે. ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છમાં મધ્યમથી ભારે વરસાદ પડી શકે છે. આગામી 7 દિવસમાં ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છમાં 30/40 કિલોમીટરની ઝડપે ભારે પવન ફુંકાય શકે છે.

હવામાન વિભાગની આગાહી

હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર અશોકકુમાર દાસ દ્વારા આગામી સાત દિવસ 15 સપ્ટેમ્બર થી લઈને 21 સપ્ટેમ્બર વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. આગામી 7 દિવસ દરમિયાન હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે. આગામી 7 દિવસમાં ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છમાં 30/40 કિલોમીટરની ઝડપે ભારે પવન ફુંકાય શકે છે. હાલમાં, જે દરિયાકાંઠાની ચેતવણી છે, ઉત્તર ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં પવનની દિશા પશ્ચિમ દિશાથી છે. અને પવનની ગતિ 15 થી 20 કિમી પ્રતિ કલાકની છે.

હવામાન વિભાગે વરસાદને લઇને કરી મોટી આગાહી (Etv Bharat Gujarat)

આગામી 7 દિવસમાં ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છમાં ભારે વરસાદ

દક્ષિણ ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં, આગામી 12 કલાક માટે પવનની દિશા પશ્ચિમથી ઉત્તર-પશ્ચિમ દિશામાં રહેશે અને પવનની ગતિ 15 થી 20 કિમી પ્રતિ કલાકની રહેશે. અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે. 16 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન મધ્ય ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં, મધ્ય ગુજરાતના આણંદ, ખેડા વડોદરા અમદાવાદ અને ગાંધીનગર, અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં સુરત, નવસારી, વલસાડ, વાપી, દમણમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે.

હવામાન વિભાગની આગાહી
હવામાન વિભાગની આગાહી (IMD)

17 સપ્ટેમ્બર પછી ઉત્તર ગુજરાતના બનાસકાંઠા સાબરકાંઠા, પાટણ અને મહેસાણા, મધ્ય ગુજરાતના વડોદરા,અમદાવાદ, ગાંધીનગર, દક્ષિણ ગુજરાતના સુરત, નવસારી, વલસાડ,દમણમાં હળવા થી મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે. ગુજરાત રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં 836.1 મિલીમીટર વરસાદ નોંધાયો છે, અને 15 સપ્ટેમ્બર સુધીનો સામાન્ય વરસાદ 663.9 મિલીમીટર છે, જે સામાન્ય કરતાં 26% વધુ છે.

હવામાન વિભાગની આગાહી
હવામાન વિભાગની આગાહી (IMD)

આ પણ વાંચો :

  1. ગુજરાતમાં મેઘરાજાએ મૂડ બદલ્યો, આ જિલ્લામાં વરસાદનું 'રેડ એલર્ટ'
  2. રાજ્યમાં ફરી ચોમાસું થશે સક્રિય, આ તારીખથી શરૂ થશે સાર્વત્રિક વરસાદ

For All Latest Updates

TAGGED:

GUJARAT WEATHER UPDATERAIN FORECAST FOR SEVEN DAYMONSOON 2025GUJARAT RAIN FORECASTGUJARAT METEOROLOGICAL DEPARTMENT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.