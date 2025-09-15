ગુજરાત માટે આગામી "સાત દિવસ ભારે" : હવામાન વિભાગે વરસાદને લઇને કરી મોટી આગાહી
Published : September 15, 2025 at 3:46 PM IST
અમદાવાદ : ગુજરાતમાં આગામી સાત દિવસના વરસાદને લઈને અમદાવાદ હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે. ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છમાં મધ્યમથી ભારે વરસાદ પડી શકે છે. આગામી 7 દિવસમાં ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છમાં 30/40 કિલોમીટરની ઝડપે ભારે પવન ફુંકાય શકે છે.
હવામાન વિભાગની આગાહી
હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર અશોકકુમાર દાસ દ્વારા આગામી સાત દિવસ 15 સપ્ટેમ્બર થી લઈને 21 સપ્ટેમ્બર વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. આગામી 7 દિવસ દરમિયાન હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે. આગામી 7 દિવસમાં ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છમાં 30/40 કિલોમીટરની ઝડપે ભારે પવન ફુંકાય શકે છે. હાલમાં, જે દરિયાકાંઠાની ચેતવણી છે, ઉત્તર ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં પવનની દિશા પશ્ચિમ દિશાથી છે. અને પવનની ગતિ 15 થી 20 કિમી પ્રતિ કલાકની છે.
આગામી 7 દિવસમાં ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છમાં ભારે વરસાદ
દક્ષિણ ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં, આગામી 12 કલાક માટે પવનની દિશા પશ્ચિમથી ઉત્તર-પશ્ચિમ દિશામાં રહેશે અને પવનની ગતિ 15 થી 20 કિમી પ્રતિ કલાકની રહેશે. અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે. 16 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન મધ્ય ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં, મધ્ય ગુજરાતના આણંદ, ખેડા વડોદરા અમદાવાદ અને ગાંધીનગર, અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં સુરત, નવસારી, વલસાડ, વાપી, દમણમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે.
17 સપ્ટેમ્બર પછી ઉત્તર ગુજરાતના બનાસકાંઠા સાબરકાંઠા, પાટણ અને મહેસાણા, મધ્ય ગુજરાતના વડોદરા,અમદાવાદ, ગાંધીનગર, દક્ષિણ ગુજરાતના સુરત, નવસારી, વલસાડ,દમણમાં હળવા થી મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે. ગુજરાત રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં 836.1 મિલીમીટર વરસાદ નોંધાયો છે, અને 15 સપ્ટેમ્બર સુધીનો સામાન્ય વરસાદ 663.9 મિલીમીટર છે, જે સામાન્ય કરતાં 26% વધુ છે.
