Need of Development: તુરખેડાની ઘટનાથી કેટલું શિખ્યા? ગરુડેશ્વરમાં ઝોળીમાં લઈ જવાતી પ્રસુતાએ અધવચ્ચે બાળકને આપ્યો જન્મ - DELIVERY IN GARUDESHWAR

ગરુડેશ્વરમાં ઝોળીમાં લઈ જવાતી પ્રસુતા ( Thanks to Viki Joshi @Bharuch )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : 7 minutes ago | Updated : 1 minutes ago

ભરુચઃ ગુજરાતના વિકાસનું ઉભરતું ચિત્ર ગરૂડેશ્વર તાલુકાના SOU થી 10 કિમી દૂર આવેલા ચાપટ ગામેથી સામે આવ્યું છે. અહીં રસ્તાના અભાવને કારણે ઝોળીમાં હોસ્પિટલ સુધી લઈ જવાતી પ્રસૂતાએ અધવચ્ચે જ બાળકને જન્મ આપ્યો છે. ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા ઘટનાથી થયા દુખી (Thanks to Viki Joshi @Bharuch) અગાઉ પણ બની હતી આવી જ એક ઘટના

