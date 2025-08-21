અમદાવાદ: ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના રાજીવ ગાંધી ભવન ખાતે પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ અમિત ચાવડા અને પૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી જયનારાયણ વ્યાસે ગુજરાતની જીવાદોરી સમાન નર્મદા યોજનાના મુદ્દે સંયુક્ત પત્રકાર પરિષદ સંબોધી હતી. આ દરમિયાન પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને નર્મદા યોજના અંગે બે પત્ર લખ્યા હોવાનું જણાવ્યું.
અમિત ચાવડાએ જણાવ્યું કે, નર્મદા યોજના ગુજરાતની જીવાદોરી છે અને રાજ્યના વિકાસમાં તેનો મહત્ત્વનો ફાળો રહ્યો છે. આ યોજનાના પાયામાં, તેના વિચાર અને પ્રાથમિક કામગીરીમાં કોંગ્રેસ સરકારનું નોંધપાત્ર યોગદાન છે. તેમણે વડાપ્રધાનને લખેલા પત્રમાં ઉલ્લેખ કર્યો કે, નર્મદા વોટર ટ્રિબ્યુનલે 12 ડિસેમ્બર, 1979ના રોજ જાહેર કરેલા એવોર્ડમાં ગુજરાત, મધ્યપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર અને રાજસ્થાનને પાણીની હિસ્સેદારી, પુનર્વસન અને અન્ય બાબતો નક્કી કરવામાં આવી હતી. આ એવોર્ડ 45 વર્ષ સુધી બંધનકર્તા રહેશે તેવું નક્કી થયું હતું. 2024માં આ એવોર્ડના 45 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે, પરંતુ રાજ્ય સરકાર કે કેન્દ્ર સરકારે નવો એવોર્ડ જાહેર કરવા માટે કોઈ પગલાં લીધાં નથી.
ચાવડાએ વડાપ્રધાનને વિનંતી કરી કે, જળ સંસાધન મંત્રાલય દ્વારા નવો એવોર્ડ જાહેર કરવા કાર્યવાહી કરવામાં આવે, જેથી આગામી 45 વર્ષ માટે નર્મદા યોજના સંબંધિત કોઈ કાનૂની અડચણો કે કોર્ટ કેસ ન થાય. બીજા પત્રમાં તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો કે, નર્મદા યોજનાને પૂર્ણ કરવા હજુ ઘણું કામ બાકી છે. પાડોશી રાજ્યો મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાન અને મહારાષ્ટ્રે એવોર્ડ મુજબ ગુજરાતને તેમનો હિસ્સો આપવાનો છે. આ રાજ્યો પાસેથી ગુજરાતને લગભગ 7,500 કરોડ રૂપિયાની બાકી રકમ મળવાની બાકી છે. આ રાજ્યોમાં ભાજપનું શાસન હોવા છતાં અને કેન્દ્રમાં પણ ભાજપ સરકાર હોવા છતાં, આ મુદ્દે કોઈ પગલાં લેવાયા નથી. ચાવડાએ વડાપ્રધાનને આ રાજ્યો પાસેથી બાકી રકમ ગુજરાતને અપાવવા માટે હસ્તક્ષેપ કરવા વિનંતી કરી.
જયનારાયણ વ્યાસે જણાવ્યું કે, નર્મદા એવોર્ડ 12 ડિસેમ્બર, 1979ના રોજ ભારત સરકારના ગેઝેટમાં પ્રકાશિત થયો હતો. 2024માં તેના 45 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે. આ એવોર્ડના અમલીકરણ દરમિયાન શરૂઆતના આંદોલનો અને સુપ્રીમ કોર્ટમાં લાંબા સમય સુધી ચાલેલા કેસોને કારણે વિલંબ થયો હતો. તેમણે સૂચન કર્યું કે, ભારત સરકારે આ એવોર્ડને લંબાવવાનો હુકમ કરવો જોઈએ, જેથી ગુજરાતની નર્મદા યોજનાનું હિત જોખમાય નહીં અને કોઈ રાજ્ય કે સ્વૈચ્છિક સંસ્થા દ્વારા કાનૂની પ્રક્રિયા શરૂ ન થાય. આ માટે ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખે વડાપ્રધાનને પત્ર લખી દરમિયાનગીરી કરવા વિનંતી કરી છે.
