બુથ ઈન્ચાર્જથી લઈને ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષના દાવેદાર સુધીની સફર, જાણો કોણ છે જગદીશ વિશ્વકર્મા?

નિકોલ વિધાનસભા પર સતત ત્રણ ટર્મથી ચૂંટાતા ધારાસભ્ય જગદીશ વિશ્વકર્મા ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપના 11 મા પ્રમુખ પદ માટેના પ્રબળ દાવેદાર છે.

ધારાસભ્ય જગદીશ વિશ્વકર્મા
ધારાસભ્ય જગદીશ વિશ્વકર્મા (ETV Bharat Gujarat)
અમદાવાદ : ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપના 11 મા પ્રમુખ પદ માટે રાજ્યકક્ષાના મંત્રી અને નિકોલ વિધાનસભાના ધારાસભ્ય જગદીશ વિશ્વકર્માએ ઉમેદવારી નોંધાવી છે. જગદીશ વિશ્વકર્મા અગાઉ અમદાવાદ શહેર ભાજપ અધ્યક્ષ પણ રહી ચૂક્યા છે. આ ઉપરાંત વર્ષ 2012 થી તેઓ સતત નિકોલ વિધાનસભાના ધારાસભ્ય છે. મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલની કેબિનેટમાં તેઓને 16 સપ્ટેમ્બર, 2021થી વન અને પર્યાવરણ મંત્રી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા.

ગુજરાત યુનિ.માંથી BA, MBA સુધીનો અભ્યાસ

જગદીશ ઈશ્વરભાઈ પંચાલનો જન્મ 12 ઓગસ્ટ, 1973ના રોજ અમદાવાદ શહેરમાં થયો હતો. તેમણે ધોરણ 10 અને 12 બાદ ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાંથી બેચલર ઓફ આર્ટ્સ (BA) બીજા વર્ષે સુધી અભ્યાસ કર્યો છે. આ ઉપરાંત જગદીશભાઈએ MBA માર્કેટિંગનો અભ્યાસ કર્યો છે, અને ટેક્સટાઇલ મશીનરીના વેપાર સાથે સંકળાયેલા છે.

રાજ્યમંત્રી તરીકે મહત્વના વિભાગ

જગદીશ વિશ્વકર્મા ગુજરાતના રાજ્યમંત્રી છે, મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના મંત્રીમંડળમાં તેમની પાસે અનેક વિભાગો છે. તેઓ 12 ડિસેમ્બર, 2022 થી સૂક્ષ્મ, લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગ, કુટીર, ખાદી અને ગ્રામીણ ઉદ્યોગ, નાગરિક ઉડ્ડયન રાજ્યમંત્રીનો પદભાર સંભાળી રહ્યા છે. આ ઉપરાંત કુટીર ઉદ્યોગ, સહકાર, મીઠા ઉદ્યોગ અને પ્રોટોકોલ વિભાગ (સ્વતંત્ર હવાલો) તથા અન્ય પોર્ટફોલિયોમાં ઉદ્યોગ, જંગલ, પર્યાવરણ, આબોહવા પરિવર્તન, પ્રિન્ટીંગ અને સ્ટેશનરીનો સમાવેશ થાય છે.

જગદીશ વિશ્વકર્માની રાજકીય સફર

જગદીશ વિશ્વકર્માએ 1994માં પોતાની રાજકીય કારકિર્દી શરૂ કરી હતી. જોકે, 1998માં ઠક્કરબાપાનગરમાં બુથ ઇન્ચાર્જ તરીકે પોતાની રાજકીય સફર શરૂ કરી, અને તેઓ શરૂઆતથી જ અમદાવાદ ભાજપનો એક મોટો ચહેરો રહ્યા છે. વર્ષ 2013માં તેઓ ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપમાં ઉદ્યોગ સેલના સંયોજક હતા. બાદમાં, તેમણે કર્ણાવતી ભાજપ, અમદાવાદ શહેરના પ્રમુખ તરીકે સેવા આપી હતી.

વર્ષ 2012માં 46-નિકોલ વિધાનસભા વિસ્તારમાંથી ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાયા બાદ, જગદીશ વિશ્વકર્મા વર્ષ 2017 અને 2022 ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં પણ નિકોલ બેઠક પર ધારાસભ્ય તરીકે રિપિટ થયા છે. નિકોલ મતવિસ્તારના ભાજપના ઉમેદવાર જગદીશ વિશ્વકર્મા 15 મી ગુજરાત વિધાનસભા માટે 2022ની ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ફરીથી ચૂંટાયા અને 55,198 મતોથી જીત્યા છે. નિકોલ મતવિસ્તારમાંથી જગદીશ વિશ્વકર્મા માટે આ સતત ત્રીજી જીત હતી.

નોંધનીય છે કે, જગદીશ પંચાલે (વિશ્વકર્મા) અગાઉ વર્ષ 2015 થી 2021 સુધી અમદાવાદ શહેર પ્રમુખ તરીકે સેવા આપી હતી. પૂર્વ મુખ્યમંત્રી સ્વ. વિજય રૂપાણીના રાજીનામા બાદ CM ભુપેન્દ્ર પટેલની નવી સરકારમાં જગદીશભાઈને રાજ્યકક્ષાના મંત્રી તરીકે વન અને પર્યાવરણ વિભાગનો હવાલો સોંપવામાં આવ્યો હતો.

અમદાવાદના સૌથી ધનિક ધારાસભ્ય

રાજકારણમાં કોઈ પણ નેતાની પસંદગી પાછળ ઘણા અંશે સંપત્તિ પણ મોટું કારણ હોય છે તેવું રાજકીય વિશ્લેષકોનું માનવું છે. દરેક ચૂંટણી પહેલા ઉમેદવારો પોતાના સોગંદનામામાં સંપત્તિ અને લાયબિલિટી જાહેર કરે છે. વર્ષ 2022 ની ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી દરમિયાન આપવામાં આવેલા સોગંદનામા મુજબ, નિકોલ વિધાનસભા બેઠક પર ભાજપના ધારાસભ્ય જગદીશ વિશ્વકર્માની સંપત્તિ 29 કરોડ રૂપિયા કરતા વધુ છે.

આમ જગદીશ વિશ્વકર્મા અમદાવાદના સૌથી ધનિક ધારાસભ્ય છે. તેમની કુલ સંપત્તિમાં રૂ. 18 કરોડથી વધુની અચલ સંપત્તિ, રૂ. 6 કરોડથી વધુની ચલ સંપત્તિ, રૂ.1.5 કરોડથી વધુના વાહન અને સોનું તથા રૂ. 3.5 કરોડથી વધુના રોકાણનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત તેઓ સ્વચ્છ અને નિર્વિવાદીત નેતા તરીકેની છબી પણ ધરાવે છે. જગદીશ વિશ્વકર્મા વિરુદ્ધ એક પણ ક્રિમિનલ કેસ નોંધાયેલ નથી.

