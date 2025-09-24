ગુજરાતના રાજકારણમાં મહિલા પ્રતિનિધિત્વ ઘટ્યું, જાણો શું છે કારણ
રાજકારણમાં મહિલા પ્રતિનિધિત્વ વધે તે માટે સરકારે અનામત વધાર્યું, તેની સામે રાજકારણમાં મહિલા પ્રતિનિધિત્વ ઘટ્યું છે. જુઓ ETV Bharat નો રાજકીય અહેવાલ...
Published : September 24, 2025 at 2:23 PM IST
અમદાવાદ : ગુજરાત રાજ્યએ દેશને અનેક દિગ્ગજ નેતા આપ્યા છે. તે જ ગુજરાતના રાજકારણમાં મહિલાઓની ભૂમિકા હજુ પણ સીમિત છે. વિધાનસભાથી લઈને લોકસભા સુધી, મહિલાઓનું પ્રતિનિધિત્વ ઓછું જોવા મળે છે. ETV Bharat ના આ રાજકીય અહેવાલમાં ગુજરાતના રાજકારણમાં મહિલાઓની ઓછી સંખ્યા પાછળના કારણો, પડકારો અને ભવિષ્યની સંભાવના પર ઊંડાણપૂર્વક પ્રકાશ પાડીશું.
ગુજરાતના રાજકારણમાં મહિલા પ્રતિનિધિત્વનો ગ્રાફ
રાજકારણના મુખ્ય પ્રવાહમાં મહિલાઓની ગેરહાજરી એક મોટો પ્રશ્ન ઉભો કરે છે. ભારતીય રાજકારણ મહિલા આગેવાનીમાં નવા આયામ સર કરી રહ્યું છે. ત્યારે ગુજરાતની ધરતી પર મહિલાઓ કેમ પાછળ રહી ગઈ છે? શું આ પાછળ સામાજિક કારણો જવાબદાર છે? કે પછી રાજકીય પક્ષોની ઉદાસીનતા? આ પ્રશ્ન માત્ર આંકડાનો નથી, પરંતુ લોકશાહીમાં સમાજના અડધા ભાગને યોગ્ય પ્રતિનિધિત્વ આપવાનો છે.
ગુજરાત વિધાનસભામાં મહિલા ધારાસભ્ય
ગુજરાત વિધાનસભામાં મહિલા પ્રતિનિધિત્વના આંકડાઓની વાત કરીએ તો, વર્ષ 2017ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ચૂંટાયેલા કુલ 182 ધારાસભ્યો પૈકી 13 મહિલા ધારાસભ્ય હતા. આમ ગુજરાત વિધાનસભા, 2017 માં 7% મહિલા ધારાસભ્ય હતા.
ગુજરાત વિધાનસભા, 2022 ચૂંટણીમાં ચૂંટાયેલા કુલ 182 ધારાસભ્યો પૈકી 14 મહિલા ધારાસભ્ય છે. આમ ગુજરાત વિધાનસભામાં 7% મહિલા ધારાસભ્ય છે.
લોકસભામાં ગુજરાતના મહિલા સાંસદની સંખ્યા
લોકસભામાં મહિલા પ્રતિનિધિત્વના આંકડાઓની વાત કરીએ તો, વર્ષ 2019ની લોકસભા ચૂંટણી બાદ ગુજરાતના 26 સાંસદ પૈકી 6 મહિલા સાંસદ હતા. લોકસભા 2019 માં ગુજરાતમાંથી મહિલા સાંસદનું પ્રતિનિધિત્વ 23 % હતું.
લોકસભા ચૂંટણી, 2024માં ગુજરાતમાંથી 26 સાંસદોમાં 4 મહિલા સાંસદ થયા. આમ વર્ષ 2024 ની લોકસભા ચૂંટણી બાદ ગુજરાતમાંથી મહિલા સાંસદનું પ્રતિનિધિત્વ ઘટીને 15 % થયું.
મહિલા પ્રતિનિધિત્વ કેટલું ઘટ્યું, અને શા માટે ?
ગુજરાતના રાજકારણમાં મહિલાઓની સંખ્યા ઓછી છે તેને લઈને, આપણે ગુજરાતના મુખ્ય રાજકીય પક્ષ ભાજપ અને કોંગ્રેસના મહિલા નેતા, વિધાનસભા-લોકસભા ચૂંટણીનો રિપોર્ટ બનાવનાર ADR સંસ્થા, ગુજરાત યુનિવર્સિટીના જર્નાલિઝમ ડિપાર્ટમેન્ટ હેડ તથા સિહોર તાલુકામાં ગામડાઓમાં કામ કરીને મહિલા નેતૃત્વ વિકસાવી રહેલા મહિલા સ્વરાજ મંચ સાથે વિગતવાર વાત કરી.
ગુજરાત પ્રદેશ મહિલા કોંગ્રેસના પ્રમુખ ગીતાબેન પટેલે કહ્યું કે, સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં 50% મહિલા અનામત આપવામાં આવ્યું છે. મહાનગરપાલિકાના વોર્ડમાં પણ 4 માંથી 2 મહિલા સભ્યો હોય છે, આમ 50 ટકા મહિલા અનામત છે. જોકે, વિધાનસભા અને સંસદમાં 33% મહિલા અનામત આપવામાં આવ્યું છે, પણ તેની અમલવારી થતી નથી.
"રાજકારણ ખૂબ સારું અને સેવાનું ક્ષેત્ર છે, મહિલાઓએ આગળ વધવું જોઈએ" : ગીતાબેન પટેલ
સામાજિક કારણોની વાત કરીએ તો, તમામ ઘર અને સમાજના નિયમો અલગ-અલગ હોય છે. મહિલાઓ હજી પણ ઘર અને પરિવાર સાથે જોડાયેલી છે. હું રાજનીતિમાં આવીશ તો લોકો શું કહેશે, એ સામાજિક ડરના કારણે પણ મહિલાઓ આગળ નથી વધી રહી. મહિલાઓમાં શિક્ષણ પણ ખૂબ જ ઓછું છે. શહેરી વિસ્તારમાં મોટાભાગની મહિલાઓ ભણેલી છે, પણ ગ્રામ્ય વિસ્તારની મહિલાઓમાં શિક્ષણ ખૂબ ઓછું છે.
મહિલાઓને ચૂંટણી લડવા માટે ફંડની પણ જરૂર હોય છે. અત્યારે ચૂંટણી ખૂબ જ ખર્ચાળ હોય છે, ફંડ મેળવવામાં મુશ્કેલી થાય છે, જેના કારણે મહિલાઓ ચૂંટણી લડી શકતી નથી. ઘણા લોકો એવું કહે કે રાજકારણ ખૂબ જ ખરાબ વસ્તુ છે, માટે પણ મહિલાઓ રાજકારણમાં આવતી નથી. પણ હું માનું છું રાજકારણ ખૂબ જ સારું અને સેવાનું ક્ષેત્ર છે. મહિલાઓએ રાજકારણમાં આવીને આગળ વધવું જોઈએ.
"ઘર પરિવારની જવાબદારી સાથે રાજકારણમાં આગળ વધવું મોટો પડકાર" : શ્રદ્ધાબેન રાજપૂત
ભાજપના પ્રવક્તા શ્રદ્ધાબેન રાજપૂતે કહ્યું કે, રાજકારણમાં મહિલાઓ આગળ આવી રહી નથી, તેના ઘણા કારણો છે. તેમાં મુખ્ય કારણ કે તેમના પરિવારજનો આગળ આવવાની મંજૂરી નથી આપતા. પરિવાર મંજૂરી આપે તો, તેમનું બેગ્રાઉન્ડ નથી હોતું કે રાજકારણમાં લાંબો સમય સુધી ટકી શકાય. મહિલાના લગ્ન થાય છે અને થોડા સમય પછી પારિવારિક જવાબદારી પણ આવે છે.
વિધાનસભા અને લોકસભા ચૂંટણીનો રિપોર્ટ બનાવનાર ADR સંસ્થાના પંક્તિ જોગે કહ્યું કે, ગ્રામ પંચાયતમાં 50% મહિલા અનામત છે તથા વિધાનસભા અને સંસદમાં 33% મહિલા અનામત છે. રાજકારણમાં મહિલાઓની સંખ્યા ઓછી તો છે જ, પરંતુ જે સંખ્યા છે તે પણ અસરકારક નથી. કારણ કે પંચાયતમાં હજી વહીવટ કરવાની તેમને તક મળતી નથી. પિતૃસત્તા સમાજમાં મહિલાઓને જેવી તક અને અનુકૂળતા મળવી જોઈએ, તેમાં સમાજ, સરકાર અને રાજકીય પક્ષો તરફથી કચાસ રહી ગઈ છે. મહિલા નેતૃત્વ ઊભું થાય તેવો પ્રયાસ રાજકીય પક્ષોએ કરવો જોઈએ.
"મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયોમાં મહિલાઓની ભાગીદારી ખૂબ જ ઓછી" : સવિતાબેન રાઠોડ
ગુજરાત યુનિવર્સિટીના જર્નાલિઝમ ડિપાર્ટમેન્ટ હેડ, સોનલ પંડ્યાએ કહ્યું કે, રાજકીય પક્ષોમાં જો મહિલાઓને 50% જેટલું પ્રતિનિધિત્વ કે નેતૃત્વની તક આપવામાં આવે તો, સ્વાભાવિક રીતે તેની અસર વિધાનસભા ગૃહ પર પણ પડે. જો એવું થાય તો કાયદાકીય રીતે મહિલા અનામત લાવ્યા સિવાય મોટા પ્રમાણમાં મહિલાઓ વિધાનસભા ગૃહ સુધી પહોંચી શકે.
ભાવનગર જિલ્લાના સિહોર તાલુકાના ગામડાઓમાં કામ કરીને મહિલા નેતૃત્વ વિકસે તેવા પ્રયાસ કરનાર મહિલા સ્વરાજ મંચના સવિતાબેન રાઠોડે કહ્યું કે, મહિલાઓને આગળ વધવું છે પણ સમાજ અને પોતાનો પરિવાર નડે છે. સરકારે 50% મહિલા અનામત આપી, તેમાં પણ સ્ત્રી-પુરુષોમાં અસમાનતા જોવા મળે છે. મહિલાઓ પાસે હોદ્દો હોવા છતાં બજેટ અને બીજા મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયોમાં તેમની ભાગીદારી ખૂબ જ ઓછી જોવા મળે છે. ગામડાઓમાં મહિલા સરપંચ તો હોય છે, પણ તેનો વહીવટ પુરુષો કરે છે.
એક અપીલ મહિલાઓ માટે...
ગુજરાતના રાજકારણમાં મહિલાઓની ઓછી સંખ્યા એ માત્ર આંકડાકીય સમસ્યા નથી, પરંતુ એક મોટો પડકાર છે. આ પડકારનો સામનો કરવા માટે કાનૂની જોગવાઈ, સામાજિક પરિવર્તન અને રાજકીય ઈચ્છા શક્તિનો સમન્વય જરૂરી છે. આનાથી જ ગુજરાત સાચા અર્થમાં લોકશાહી મૂલ્યોનું પાલન કરીને સમાજના દરેક વર્ગને યોગ્ય પ્રતિનિધિત્વ આપી શકશે.
આ પણ વાંચો...