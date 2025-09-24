ETV Bharat / state

ગુજરાતમાં શહેરોથી લઈને ગામડાઓમાં નવરાત્રીની ઉજવણી; માતાજીના નવ સ્વરૂપોની આરાધના, જાણો માહિતીસભર વાત...

શારદીય નવરાત્રી જે આજના સમયમાં પારંપરીક અને આધુનિક બે રીતે ઊજવવામાં આવે છે. નવરાત્રીમાં જગતજનની માતા દુર્ગાના નવ સ્વરૂપોની ઉપાસના કરવામાં આવે છે.

ગુજરાતની નવલી નવરાત્રી
ગુજરાતની નવલી નવરાત્રી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 24, 2025 at 6:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ : નવરાત્રી એટલે 'નવલી નવ રાતો'. શારદીય નવરાત્રી જે આજના સમયમાં પારંપરીક અને આધુનિક બે રીતે ઊજવવામાં આવે છે. નવરાત્રીમાં જગતજનની માતા દુર્ગાના નવ સ્વરૂપોની ઉપાસના કરવામાં આવે છે. માતા દુર્ગા, કાળી, ચામુંડા, અન્નપૂર્ણા, અંબાજીની પુજા અને સ્તુતિ કરવામાં આવે છે.

નવરાત્રીમાં ઘરમાં તથા મંદિરમાં દીવો પ્રગટાવવામાં આવે છે. નવ દિવસ સુધી ઉપવાસ, ભક્તિ સંગીત, માતાની આરતી, ગરબા, ડાંડીયા અને સમાજજીવનમાં ભાઈચારો અને એકતા વધે તેવા કાર્યક્રમોનું આયોજન થાય છે.

નવરાત્રીનું મહત્વ

  • ધાર્મિક મહત્વ : દેવી દુર્ગાએ મહિષાસુર નામના અસુરનો વિનાશ કર્યો, આ નવ દિવસ દેવીની પૂજા કરવામાં આવે છે. દરેક દિવસ મા દુર્ગાના અલગ રૂપને સમર્પિત છે.
  • આધ્યાત્મિક મહત્વ : ઉપવાસ, જાપ, ધ્યાન અને ભક્તિ દ્વારા માનવ મન શુદ્ધ થાય છે. આત્મવિશ્વાસ, શ્રદ્ધા અને સકારાત્મકતા વધી જાય છે.
  • સાંસ્કૃતિક મહત્વ : ગરબા અને ડાંડીયા રાસ ગુજરાતની ઓળખ છે. નૃત્ય, સંગીત અને સામૂહિક ઉમંગ દ્વારા લોકો જોડાય છે. નવરાત્રીનો તહેવાર સમાજને એકતા, આનંદ અને પરંપરાની યાદ અપાવે છે.

માતા દુર્ગાના નવ સ્વરૂપોની ઉપાસના

નવરાત્રી દરમિયાન મા દુર્ગાના દરેક રૂપની ઉપાસના થાય છે. સામાન્ય રીતે નવરાત્રી 9 દિવસની હોય છે, પરંતુ કેટલીક પરંપરામાં દશમીના દિવસે પણ ખાસ પૂજા-વિદિ હોવાથી તેને 10 દિવસનો તહેવાર માનવામાં આવે છે.

વિજયાદશમી (દશેરા) દુર્ગા દેવીના વિજયની ઉજવણી થાય છે. સત્ય ઉપર અસત્યનો વિજય અને સદ્ગુણોની સ્થાપના આ દિવસનો મુખ્ય સંદેશ છે.

અમદાવાદમાં GMDC ગરબા

અમદાવાદના GMDC મેદાનમાં યોજાતા ગરબા સમગ્ર ગુજરાતમાં સૌથી મોટા અને લોકપ્રિય ગણાય છે. નવરાત્રી સમયે દરરોજ હજારો લોકો એકત્રિત થઈને પરંપરાગત ચણિયા-ચોળી અને કેડીયા-કુર્તામાં ગરબા અને ડાંડીયા રાસ રમે છે. લોકપ્રિય ગાયક-ગાયિકાઓની સંગીતમય રજૂઆત, ઝગમગતા લાઇટિંગ અને ભવ્ય માહોલ આ ગરબાને અનોખી ઓળખ છે. વિદેશી ગુજરાતી સહિત સમગ્ર ભારતમાંથી લોકો ખાસ કરીને આ ગરબામાં આવે છે.

આ ગરબાની વિશેષતા એ છે કે, 'આધુનિક આયોજન વચ્ચે પણ પરંપરાગત માહોલ જીવંત રહે છે, જેને કારણે GMDC ગરબા અમદાવાદની નવરાત્રીની શાન ગણાય છે.

અમદાવાદમાં પોળ ગરબા

જૂના અમદાવાદની જૂની પોળોમાં આજેય પરંપરાગત ગરબાની પરંપરા જીવંત છે. પોળના ચોકમાં માટલાં, દીવા અને માતાજીની આરતી થાય છે. બાળકો, યુવાનો અને વડીલો ગરબામાં જોડાય છે. પોળના ગરબા અમદાવાદની જૂની સંસ્કૃતિનું જીવંત ઉદાહરણ છે.

અમદાવાદની પોળમાં ગરબામાં ભદ્રકાલી માતા મંદિર ચાચર ચોક ગરબા, પૂજા, હવન, ઢાળની પોળ, કામેશ્વરની પોળ, દેસાઈની પોળ, આકાશેઠ કૂવાની પોળ, તુલજા મા મંદિર ચોક, કાચવાડો, રાયપુર, ધના સુથાર પોળ, પાછિયાની પોળ, સદુ માં પોળ, શાહપુર, સરસ પૂર, લુહાર શેરી વગેરે પોળમાં પારંપરીક ગરબાઓ રમાય છે.

ગુજરાતના ગામડાઓમાં શેરી ગરબા

ગુજરાતના ગામડાંઓમાં ગરબા ખૂબ જ સાદગીથી રમવામાં આવેે છે. ગામડાઓમાં માતાજીના મંદિરે મંંડપ નાખવામાં આવે છે. ગામની શેરીમાં દીવડાં લગાવવામાં આવે છે અને વચ્ચે માતાની આરતી માટે માટલાં કે ગરબાનું સ્થાપન કરવામાં આવે છે. ઢોલ-નગારા, શરણાઈ અને થાળી-ચમચી સાથે સ્ત્રીઓ કલાકો સુધી ગરબા રમે છે. શેરી ગરબા એ લોકો વચ્ચે એકતા, ભાઈચારો અને સહકારની ભાવના મજબૂતની પ્રેરણા પુરી પાડે છે. લોકગીતો પર એકસરખા હાથતાળી વડે ગરબા રમાય છે.

નવરાત્રી માત્ર તહેવાર નથી, પરંતુ એ જીવન જીવવાનો એક સંદેશ છે, અંધકાર ઉપર પ્રકાશનો વિજય, અસત્ય ઉપર સત્યનો વિજય અને દુષ્ટ ઉપર સદ્ગુણનો વિજય.

આ પણ વાંચો...

  1. સુરેન્દ્રનગરના થાનગઢની ચણીયાચોળી, કોટીની નવરાત્રી દરમિયાન માંગ, જાણો અવનવી વેરાયટી અને કિંમત
  2. અમદાવાદમાં આ જગ્યાએ મળશે ટ્રેડિશનલ અને ટ્રેન્ડિંગ છત્રીઓ, ખેલૈયાઓ પહોંચી જાવ ફટાફટ

For All Latest Updates

TAGGED:

GUJARAT NAVRATRIGUJARAT VILLAGE NAVRATRIAHMEDABAD GMDC GARBAAHMEDABAD POL GARBAGUJARAT NAVRATRI

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.