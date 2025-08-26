ETV Bharat / state

ઉપરવાસમાં વરસાદના કારણે તાપી નદી સતત ઓવરફ્લો, સુરતનો વિયર કમ કોઝવે પણ ઓવરફ્લો - SURAT RAIN

ઉપરવાસમાં સતત પડી રહેલા વરસાદના કારણે તાપી નદીમાં સતત નવા નીરની આવક થઈ રહી છે. જેના પરિણામે સુરતનો વિયર કમ કોઝવે ઓવરફ્લો થયો છે

તાપી નદી સતત ઓવરફ્લો
તાપી નદી સતત ઓવરફ્લો (Etv Bharat Gujarat)
Published : August 26, 2025 at 7:22 PM IST

સુરત: દક્ષિણ ગુજરાતની જીવાદોરી સમાન તાપી નદી હાલ છલકાઈ રહી છે, કારણ કે ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદ થયો છે. આ વરસાદને લીધે ઉકાઈ ડેમમાં પાણીની ભરપૂર આવક થતાં તંત્ર દ્વારા તાપી નદીમાં સતત પાણી છોડાઈ રહ્યું છે, જેના પરિણામે સુરતનો વિયર કમ કોઝવે ઓવરફ્લો થયો છે.

ઉકાઈ ડેમની વર્તમાન પરિસ્થિતિ

ઉકાઈ ડેમની જળ સપાટી હાલ 335.71 ફૂટ પર પહોંચી ગઈ છે, જે તેના રૂલ લેવલ (rule level)ની નજીક છે. ઉપરવાસમાંથી ડેમમાં 67,584 ક્યુસેક પાણીની આવક થઈ રહી છે, અને સપાટીને સ્થિર રાખવા માટે એટલું જ પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે. છેલ્લા ઘણા દિવસોથી પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું હોવાથી તાપી નદી તેના બંને કાંઠે વહી રહી છે.

તાપી નદી સતત ઓવરફ્લો (Etv Bharat Gujarat)

કોઝવેની પરિસ્થિતિ

ઉકાઈ ડેમમાંથી છોડવામાં આવતા પાણી અને કેચમેન્ટ વિસ્તારમાં થયેલા ભારે વરસાદના કારણે તાપી નદીમાં પાણીનો પ્રવાહ એક લાખ ક્યુસેકથી પણ વધુ જોવા મળી રહ્યો છે. હાલમાં કોઝવે પર પાણીનો ફ્લો 1,11,231 ક્યુસેક નોંધાયો છે, જેના પરિણામે કોઝવે વાહનવ્યવહાર માટે બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે.

ઉપરવાસમાં વરસાદના કારણે તાપી નદી સતત ઓવરફ્લો
ઉપરવાસમાં વરસાદના કારણે તાપી નદી સતત ઓવરફ્લો (Etv Bharat Gujarat)

કોઝવેની ભયજનક સપાટી 6 મીટર છે, જ્યારે હાલની સપાટી 7.90 મીટર નોંધાઈ છે. આનો અર્થ એ છે કે, કોઝવેની ભયજનક સપાટીથી લગભગ બે મીટર ઉપરથી પાણી વહી રહ્યું છે. વહેલી સવારે સુરતમાં પણ વરસાદ પડ્યો હતો, જેના કારણે પરિસ્થિતિ વધુ ગંભીર બની છે.

સુરત જિલ્લામાં વરસાદની સ્થિતિ

સુરતનો વિયર કમ કોઝવે પણ ઓવરફ્લો
સુરતનો વિયર કમ કોઝવે પણ ઓવરફ્લો (Etv Bharat Gujarat)

સુરત જિલ્લામાં અત્યાર સુધીમાં સરેરાશ 1354 મીલીમીટર વરસાદ નોંધાઈ ચૂક્યો છે. સુરત જિલ્લા અધિક નિવાસી કલેક્ટરના જણાવ્યા અનુસાર, સૌથી વધુ વરસાદ ઉમરપાડા તાલુકામાં 2111 મીલીમીટર નોંધાયો છે. જ્યારે, સૌથી ઓછો વરસાદ ચોર્યાસી તાલુકામાં નોંધાયો છે. આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, સુરત શહેર અને તાપી નદીના કિનારે આવેલા નીચાણવાળા વિસ્તારો પર તંત્રની નજર છે અને જરૂરી પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે.

