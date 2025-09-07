ગુજરાતમાં સાર્વત્રિક વરસાદ, પાનમ અને કડાણા ડેમ છલકાયા, ધરોઈ ડેમમાં નવા નીરથી સર્જાયો અદભૂત નજારો
આજે ભાદરવી પૂનમે દક્ષિણથી લઈને મધ્ય ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતમાં સવારથી ભારે વરસાદ નોંધાયો છે.
Published : September 7, 2025 at 7:44 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતમાં ભાદરવી પૂનમે સાર્વત્રિક વરસાદ નોંધાયો છે. દક્ષિણથી લઈને મધ્ય ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતમાં સવારથી ભારે વરસાદ નોંધાયો છે. વરસાદના પગલે ક્યાંક રસ્તાઓ ડૂબતા સાવધાની માટે બંધ કરાયા છે, તો ક્યાંક ડેમ છલકાતા ગામડાઓને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે. દક્ષિણમાં નવસારીથી લઈને ઉત્તર ગુજરાતમાં બનાસકાંઠાના સુઈગામ સુધી વરસાદના માહોલ વિશે વાંચો.
દક્ષિણ ગુજરાતમાં રેડ એલર્ટ, નવસારીમાં ભારે વરસાદી માહોલ
હવામાન વિભાગ દ્વારા દક્ષિણ ગુજરાત માટે રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, અને તેનું પ્રભાવી અસર આજે નવસારી જિલ્લામાં જોવા મળી રહી છે. નવસારી જિલ્લામાં ઓરેન્જ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે જેને લઇ આજે વહેલી સવારથી જ જિલ્લામાં ભારે વરસાદ શરૂ થયો છે અને છ તાલુકાઓમાં સરેરાશ વરસાદ નોંધાયો છે. જેમાં સૌથી વધુ ખેરગામ તાલુકામાં 2.94 ઈંચ વરસાદ નોંધાયો છે. નવસારી શહેર ઉપરાંત જલાલપોર, ગણદેવી, ચીખલી, વાંસદા અને ખેરગામ તાલુકાઓમાં વરસાદ વરસ્યો છે. શહેરના જમાલપોર, તીઘરા, સ્ટેશન રોડ અને ઇટાડવા રોડ વિસ્તારમાં વરસાદી માહોલ સર્જાયો છે.
ઉપરવાસમાં પણ વરસાદ થતાં જિલ્લાની નદીઓમાં પાણીની સપાટીમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. ગણદેવીમાંથી પસાર થતી અંબિકા નદીની સપાટી 15.08 ફૂટ, ચીખલીની કાવેરી નદી 12 ફૂટ અને નવસારીની પૂર્ણા નદીની સપાટી 10 ફૂટ નોંધાઇ છે. નદીઓની સપાટીમાં વધારો થતા વહીવટી તંત્ર પણ એલર્ટ થયું છે અને કિનારાના ગામોમાં સતત મોનિટરિંગ કરવામાં આવ્યું છે. નવસારી જીલ્લો બાગાયતી પાકોનો વિસ્તાર છે. દેવધા ગામના ખેડૂત હેમંત દેસાઈ જણાવી રહ્યા છે. હાલ ચીકુના પાકમાં ફ્લાવરિંગની શરૂઆત થઈ છે જેને લઇને આવનાર સિઝનમાં ચીકુ નો પાક મતલબ થાય તેવી સખતતાઓ છે. હાલ તો વરસાદ માફકનો છે પરંતુ જો વધુ વરસાદ આવશે તો ચીકુની ખેતીમાં ફ્લાવરિંગ ને નુકસાન થાય તેવી ભીતિ ખેડૂતો સેવી રહ્યા છે.
નર્મદાના કરજણ ડેમના 4 દરવાજા ખોલાયા
રાજપીપળા નજીક આવેલાં કરજણ ડેમના 4 દરવાજાઓ ખોલી પાણી છોડવાનું ચાલુ રાખવામાં આવ્યું છે. ડેમની સપાટી 111.13 મીટર નોંધાઇ હતી. ઉપરવાસ માંથી 42000 કયુસેક પાણી આવી છે જેની સામે 4 દરવાજાઓ ખોલીને 34700 ક્યુસેક પાણી છોડાઈ રહ્યું છે. 4 દરવાજાઓને 1 મીટરની સપાટીથી ખોલવામાં આવ્યાં છે. ડેમની મહત્તમ સપાટી 115.25 મીટર છે અને વર્તમાન સપાટી 111.13 મીટર પર પહોંચી છે. ડેમ હવે માત્ર ન કરજણ ડેમના જળાશયમાં મોટી જળરાશી આવી છે. દેડિયાપાડા અને સાગબારા – તાલુકામાં વરસાદના પગલે કરજણ ડેમનું રૂલ લેવલ જાળવી રાખવા માટે બે દરવાજા 1 મીટરની સપાટીથી ખુલ્લા રાખવામાં આવ્યાં છે. હાલની તારીખે ડેમ 79 ટકા ભરાઈ ચુક્યો છે.
પાટણના રાધનપુરમાં 6 ઈંચથી વધુ વરસાદ
પાટણ જિલ્લાના રાધનપુર ખાતે હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર છ ઇંચ થી વધારે વરસાદ પડતા રાધનપુર મેન બજારની અંદર એસટી બસ સ્ટેન્ડથી જલારામ સોસાયટી સુધી પાણી ભરાતા રાધનપુર નગરજનો અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાંથી આવતા લોકો પરેશાની ભોગવી રહ્યા છે. વરસાદી પાણી બજારમાં ફરી વળતા વેપારીઓ દ્વારા તેમની દુકાનો ધંધા રોજગાર બંધ રાખવાનો વારો આવ્યો.
સુઇગામમાં 8 ઈંચથી વધુ વરસાદ
બનાસકાંઠાના સુઇગામમાં 8.27 ઇંચ વરસાદ પડ્યો હતો. વરસાદને કારણે સુઇગામમાં પાણી ભરાયા હતા. ભારે વાવાઝોડાના કારણે લોકો ભયભીત બન્યા હતા. વરસાદના કારણે રસ્તાઓ બંધ થઈ જતા સંપર્ક તૂટ્યો હતો. નડાબેટ સંપૂર્ણપણે પાણીમાં ડૂબી ગયું છે.
ધરોઈ જળાશયમાં પાણીની મોટી આવક
સાબરકાંઠા જિલ્લામાં ઉપરવાસમાં અવિરત વરસેલા વરસાદને કારણે ઉત્તર ગુજરાતની જીવાદોરી સમાન ધરોઈ જળાશયમાં પાણીની મોટી આવક થઈ રહી છે. હાલમાં જળાશયમાં 76500 ક્યુસેક પાણીનો પ્રવેશ નોંધાયો છે અને એટલી જ માત્રામાં પાણી સાબરમતી નદીમાં છોડાઈ રહ્યું છે. ડેમના આઠ દરવાજા 9.25 ફૂટ સુધી ખોલવામાં આવ્યા છે જેથી પાણીનો વહેણ નિયંત્રિત રહી શકે. હાલ ડેમની કુલ જળ સપાટી 622 ફૂટ છે, જેમાંથી હાલની સપાટી 619.33 ફૂટ સુધી પહોંચી ગઈ છે. સતત વરસાદને પગલે ડેમમાં પાણીની આવક વધી રહી છે, જેના કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારોને તંત્ર દ્વારા એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
આકાશી દ્રશ્યોમાં ધરોઈ ડેમનો નજારો અદ્ભુત લાગે છે. પાણી છોડાયેલા હોવાથી ડેમ ભરાયેલા સ્વરૂપે ચમકતો દેખાઈ રહ્યો છે, જે સ્થાનિકો અને પર્યટકો માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યો છે. જોકે તંત્ર દ્વારા ચેતવણી આપવામાં આવી છે કે અવિરત વરસાદને કારણે આવનારા સમયમાં વધુ પાણી છોડવાની ફરજ પડી શકે છે. તેથી નદી કિનારે ન જવા અને સલામતીના નિયમોનું પાલન કરવા માટે અપીલ કરવામાં આવી છે. ધરોઈ ડેમની ભરપૂર જળરાશિ સાથે સાબરમતી નદી હાલ પોતાના રોદ્ર સ્વરૂપમાં વહેતી જોવા મળી રહી છે, જે એક તરફ પ્રાકૃતિક સૌંદર્યનું દ્રશ્ય છે તો બીજી તરફ તંત્ર માટે પડકારરૂપ પરિસ્થિતિ છે.
આણંદમાં પાનમ અને કડાણા ડેમ છલકાયો
આણંદ જિલ્લા આણંદ ઉમરેઠ બોરસદ આંકલાવ તાલુકાના નદી કિનારાના ૨૬ ગામોને વહીવટી તંત્ર દ્વારા સાવચેત કરાયા હતા. ત્યારે આંકલાવ તાલુકાના ઉમેટા ખડોલ જવાના રસ્તા ઉપર નદીના પાણી ફરી વળતા લોકો ની અવર જવર માટેનો રસ્તા બંધ કરવામાં આવ્યાં છે. આણંદ જિલ્લામાંથી પસાર થતી સાબરમતી નદીમાં છોડવામાં આવી રહેલા પાણીના કારણે તારાપુર તાલુકાના 11 ગામ અને ખંભાત તાલુકાના 2 ગામોને સાવધ કરાયા છે. મહી નદીમાં દર મિનિટે (૨૦) વીસ કરોડ લિટર પાણી વહી રહ્યું છે ત્યારે ઉમેટા પાસે 30 મિનિટે એક ફૂટ પાણીની સપાટી વધી રહી છે. સતત ચાર દિવસથી સુધી નદીમાં 15 ફૂટ પાણીની સપાટીનું નજારો વર્ષો પછી જોવા મળ્યો હતો. પાનમ અને કડાણા જળાશયમાં ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદના કારણે આવતા પાણીના પ્રવાહને લઈને જળાશયની જળસપાટીમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે.
હાલમાં પાનમ જળાશયનું રૂલ લેવલ 127.41 મીટર છે. પાનમ જળાશયના કેચમેંટ વિસ્તારમાં સતત વરસાદ ચાલુ હોય તથા ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ પડવાની આગાહી છે. જે અન્વયે ચાલુ માસે રૂલ લેવલ જાળવવા માટે બપોરે આજે પાનમ ડેમના 7 દરવાજા 2.44 મીટર ખોલવામાં આવશે. દરવાજા મારફતે પાનમ નદીમાં આશરે 78,356 ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવનાર છે.જેથી અસરગ્રસ્ત થનાર ગામોને સાવચેત કરવા પાનમ નિયંત્રણ પક્ષ ગોધરા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે.
આણંદ જિલ્લા ડીઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ દ્વારા જિલ્લાના કુલ ગામો પૈકી બોરસદ તાલુકાના ગાજણા, સારોલ, કંકાપુરા, નાની શેરડી, કોઠીયાખાડ, દહેવાણ, બદલપુર, વાલવોડ મળી કુલ 8 ગામો, આણંદ તાલુકાના ખાનપુર, ખેરડા,આંકલાવડી, રાજુપુરા મળી કુલ 4 ગામો, ઉમરેઠ તાલુકાના પ્રતાપપુરા અને ખોરવાડ ગામો તથા આંકલાવ તાલુકાના ચમારા, બામણગામ, ઉમેટા, ખડોલ (ઉમેટા), સંખ્યાડ, કહાનવાડી, આમરોલ, ભાણપુર, આસરમા, નવાખલ, ભેટાસી વાંટો અને ગંભીરા મળી કુલ 12 જેટલા ગામો મળીને કુલ 26 જેટલા નદી કિનારા ગામોમાં વસવાટ કરતા લોકોને સાવચેત કરવામાં આવ્યા છે.
આ પણ વાંચો
- ખેડામાં ચાર નદીમાં પૂરની સ્થિતીને લઈ 83 ગામોને એલર્ટ કરાયા, કડાણા, પાનમ અને ધરોઈ ડેમમાંથી પાણી છોડાયુ
- પોલો ફોરેસ્ટમાં અમદાવાદના 7 યુવકોનું રેસ્ક્યું, વહેલી સવારે ફરવા ગયેલા યુવકો નદીની બીજી તરફ ફસાયા હતા
- સાબરકાંઠાના ખેડબ્રહ્મા સુકાઆંબામાં 9 લોકો ફસાયા, મુખ્યમંત્રીએ તાત્કાલિક જિલ્લા તંત્ર સાથે બેઠક કરી