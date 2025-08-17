ETV Bharat / state

એક મહિના કરતાં વધારે લાંબા વિરામ બાદ જુનાગઢ શહેમાં મેઘરાજાનું આગમન, 2 કલાકથી વધુ પડ્યો વરસાદ - GUJARAT MONSOON

આશરે એક મહિના બાદ જુનાગઢ શહેરમાં વરસાદનું આગમન થતાં વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી છે, જ્યારે ખેડૂતોના ખેતીપાકને જીવનદાન મળ્યું છે.

જુનાગઢ શહેમાં મેઘરાજાનું આગમન
જુનાગઢ શહેમાં મેઘરાજાનું આગમન (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 17, 2025 at 7:58 AM IST

1 Min Read

જુનાગઢ: એક મહિના કરતાં વધારે લાંબા સમયથી જૂનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાં વરસાદે વિરામ લીધો હતો પરંતુ, ગઈકાલે સાંજના 6:00 વાગ્યા બાદ વાતાવરણમાં અચાનક પલટો જોવા મળ્યો હતો. જૂનાગઢ શહેરની સાથે જિલ્લાના અન્ય તાલુકામાં ધીમીધારે વરસાદ પડ્યો છે, એક મહિના પછી પડેલા વરસાદ થી કૃષિ પાકોને જીવતદાન મળશે તો સાથે સાથે અતિ ભારે ગરમીમાંથી પણ શહેરીજનોને ઠંડકનો અહેસાસ પણ થયો હતો.

એક મહિના પછી સારો વરસાદ

સાંજના છ વાગ્યાની આસપાસ જુનાગઢ શહેરના વાતાવરણમાં અચાનક પલટો જોવા મળ્યો અને ધીમીધારે વરસાદ શરૂ થયો અને સતત બે કલાકથી વધુ સમય સુધી વરસાદ અવિરત પણે ચાલુ રહ્યો હતો. વરસાદના એક મહિના દરમિયાન પડેલો સૌથી વધારે વરસાદ પણ માનવામાં આવે છે, એક મહિનાથી લોકો કાગડોળે વરસાદની રાહ જોઈને બેઠા હતા પરંતુ મેઘરાજા હાથ તાળી આપીને જતા રહેતા હતા જેને કારણે ચોમાસુ કૃષિ પાકોની સાથે વરસાદ થવાથી અકડાવનારી ગરમી માંથી પણ લોકોને પસાર થવું પડ્યું હતું. જોકે, શનિવારે પડેલા વરસાદને કારણે લોકોને ઠંડક મળવાની સાથે કૃષિ પાકોને જીવતદાન પણ મળશે.

જુનાગઢ શહેમાં મેઘરાજાનું આગમન (Etv Bharat Gujarat)

આવનારા દિવસોમાં પણ વધુ વરસાદ

દેશી વરસાદ વિજ્ઞાન આગાહીકાર રમણીકભાઈ વામજાએ પણ જન્માષ્ટમીથી વરસાદનો એક નવો રાઉન્ડ શરૂ થશે તેવી સંભાવનાઓ વ્યક્ત કરી હતી. ત્યારબાદ હવામાન વિભાગે પણ જન્માષ્ટમીના તહેવારથી શરૂ કરીને 31 ઓગસ્ટ સુધી ખૂબ સારો વરસાદ પડશે, તેવું અનુમાન લગાવ્યું હતું. ત્યારે ફરી એક વખત વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે, જેને કારણે હવામાન વિભાગ અને દેશી વરસાદ વિજ્ઞાન આગાહીકારોની આગાહી સાચી પડતી પણ જોવા મળી રહી છે. આજના વરસાદને કારણે વાતાવરણમાં એકદમ ઠંડક પ્રસરી જવા પામી છે, તો બીજી તરફ કૃષિ પાકોને લઈને ચિંતા બનેલા ખેડૂતોમાં પણ નવી આશાનો સંચાર વરસાદનું પાણી કરશે.

