ભરૂચ: ભરૂચ જિલ્લામાં હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર ભારે વરસાદ તથા ઉપરવાસમાંથી વધી રહેલી પાણીની આવકને કારણે નર્મદા નદી પર ગંભીર પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે. નદીનું જળસ્તર સતત વધતા ભરૂચ શહેર સહિત આસપાસના વિસ્તારોમાં રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
ગોલ્ડનબ્રિજ નજીક નર્મદા નદી ભયજનક સપાટીએ
નર્મદા નદીનું જળસ્તર ગોલ્ડનબ્રિજ નજીક 22 ફૂટની ચેતવણી સપાટી પાર કરીને 24.50 ફૂટે પહોંચી ગયું છે. ભયજનક સપાટી 24 ફૂટ નક્કી કરવામાં આવી છે, એટલે કે હાલ પાણી ખતરાની સપાટીથી ઉપર વહી રહ્યું છે. પરિણામે નદીકાંઠાના ગામોમાં પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ રહી છે.
નર્મદા ડેમમાંથી છોડાઈ રહ્યું છે પાણી
ઉપરવાસમાંથી સતત વધી રહેલી પાણીની આવકને કારણે ગુજરાતની જીવાદોરી સરદાર સરોવર નર્મદા ડેમમાંથી મોટી માત્રામાં પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે. 23 દરવાજા ખોલીને પ્રતિ કલાકે અંદાજે 75.78 કરોડ લીટર પાણી ડાઉનસ્ટ્રીમમાં ઠાલવવામાં આવી રહ્યું છે. હાલ નર્મદા નદીમાં 4.45 લાખ ક્યુસેટ પાણી છોડાઈ રહ્યું છે, જેના કારણે નદીના બંને કાંઠે રહેલા વિસ્તારોમાં પરિસ્થિતિ ગંભીર બની રહી છે.
ત્રણ જિલ્લામાં એલર્ટ
ભરૂચ ઉપરાંત નર્મદા અને વડોદરા જીલ્લામાં પણ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ખાસ કરીને નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોને સતર્ક રહેવા તંત્ર દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી છે. ભરૂચ અને અંકલેશ્વર વિસ્તારના નદીકાંઠાના ગામોમાં પૂર પરિસ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે તેવી આશંકા વ્યક્ત થઈ રહી છે.
અંકલેશ્વરના 14 ગામમાં સતર્કતા
અંકલેશ્વર તાલુકાના 14 ગામોમાં તંત્ર દ્વારા ખાસ એલર્ટ જાહેર કરાયું છે. મામલતદાર સહિતની ટીમો ગામોની મુલાકાત લઈ રહી છે અને લોકો સાથે સંવાદ કરીને પૂર જેવી પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા તંત્ર તરફથી તૈયારીઓની સમીક્ષા કરી રહી છે.
પ્રથમ તબક્કે અસરગ્રસ્ત એવા સરફુદ્દીન, ખાલપિયા, બોરભાઠા બેટ અને જુના કાશીયા ગામમાં મામલતદાર કરણસિંહ રાજપૂત અને તલાટી મંત્રી વૃતિ ચૌહાણે મુલાકાત લીધી હતી. તેમણે ગ્રામજનોને પૂર પરિસ્થિતિમાં સાવચેત રહેવા, જરૂરી હોય તો સુરક્ષિત સ્થળે ખસી જવા અને તંત્રને સહકાર આપવા અપીલ કરી હતી.
તંત્રની તૈયારી અને અપીલ
ભરૂચ જિલ્લા પ્રશાસન દ્વારા તાત્કાલિક પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા જરૂરી પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે. નદીકાંઠાના વિસ્તારોમાં બચાવ ટીમો તહેનાત છે. લોકોને અપીલ કરવામાં આવી છે કે તેઓ નદી કિનારે ન જાય, બાળકોને પાણી નજીક રમવા ન દે અને કોઈપણ પરિસ્થિતિમાં ગભરાશો નહીં, પરંતુ તંત્રને માહિતી આપીને સહકાર આપશો.
તંત્રના લોકોને કર્યા સાવચેત
કરણસિંહ રાજપૂત, મામલતદાર અંકલેશ્વર: “નર્મદા નદીમાં પાણીના વધતા પ્રવાહને કારણે કાંઠાના ગામોમાં પૂર જેવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે. તંત્ર સતર્ક છે અને ગ્રામજનોને વિનંતી છે કે તેઓ સુરક્ષિત સ્થળે ખસી જાય અને તંત્રને સહકાર આપે.”
“સરફુદ્દીન અને બોરભાઠા બેટ ગામમાં લોકો સાથે સીધો સંપર્ક કરીને સાવચેત રહેવા અપીલ કરવામાં આવી છે. તંત્રની ટીમો ગામોમાં સતત મુલાકાત લઈ રહી છે. ભરૂચ જિલ્લાના લોકો માટે હાલની પરિસ્થિતિ ગંભીર બની રહી છે. નદીનું જળસ્તર ખતરાની સપાટીથી ઉપર જતા તંત્ર દ્વારા સાવચેતીના પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે. લોકો સતર્ક રહેશે અને તંત્રને સહકાર આપશે તો સંભવિત જોખમો ટાળી શકાય છે. હાલ તંત્ર, ગ્રામજન અને બચાવ ટીમો વચ્ચે સુમેળ જાળવવો સમયની સૌથી મોટી જરૂરિયાત છે. -વૃતિ ચૌહાણ, તલાટી મંત્રી: