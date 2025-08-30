ETV Bharat / state

પંચમહાલ જિલ્લાના હાલોલ સહિત ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં મેઘરાજાએ ધડબડાટી બોલાવી છે, માત્ર 2 કલાકના સમયગાળામાં 7 ઈંચ જેટલો વરસાદ ખાબકી જતાં જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ.

Published : August 30, 2025 at 3:01 PM IST

હાલોલ,પંચમહાલ: મધ્ય ગુજરાતમાં પાછલા ત્રણ દિવસથી વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. ત્યાર વરસાદને કારણે જીલ્લામા આવેલા ડેમો તેમજ તળાવો સહિતના જળસ્રોતો પણ છલોછલ પાણીથી ભરાઈ ગયા છે. આજે વહેલી સવારે દક્ષિણ પંચમહાલની ઔધોગિક નગરી ગણાતા હાલોલ શહેરમાં વરસાદે ભારે ધડબટાડી બોલાવી હતી.

માત્ર 2 કલાકના સમયગાળા દરમિયાન 7 ઈંચ જેટલો વરસાદ નોંધાતા નગરજનોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. હાલોલ નગરના મુખ્ય રસ્તાઓ પર પાણી વહેતા દ્રશ્યો જોવા મળ્યા હતા સાથે સોસાયટીઓમાં પણ પાણી ભરાઈ ગયા હતા. ભારે વરસાદને કારણે જનજીવનને માઠી અસર પડી હતી.

પંચમહાલ જીલ્લાના હાલોલમા આજે વહેલી સવારથી વરસાદ વરસવાનો શરુ થયો હતો, પાંચ વાગ્યાથી પડેલા અવિરત વરસાદને કારણે જનજીવન ભારે પ્રભાવિત થયુ હતું.વરસાદન કારણે હાલોલ નગરના નીચાણવાળા વિસ્તારમાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા.

ખાસ કરીને હાલોલ બસ્ટેન્ડ નજીક આવેલ હવેલી મંદિર, નવી શાક માર્કેટ,પાવાગઢ રોડ પર આવેલ બાદશાહ બાવાની દરગાહ,કોઠી ફળિયા,કસ્બા વિસ્તાર તેમજ વડોદરા રોડ પર આવેલ ફાયર સ્ટેશન અને ગોધરા રોડ પર આવેલ કેટલીક સોસાયટીઓમાં પાણી ભરાઈ જતા લોકોને હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.

ભારે વરસાદના કારણે અનેક સોસાયટીઓમાં પાણી ભરાઈ ગયા જેના કારણે વાહનો પાણીમા ગરકાવ થઈ ગયા હતા. તો કેટલાક વિસ્તારમાં ઘરમા પાણી ઘુસી જતા લોકોને ભારે હાલાકી ભોગવવાનો વારો આવ્યો છે. કંજરીરોડ પણ જાણે મીની નદી વહી રહી હોય તેવા દ્શ્યો સર્જાયા હતા. વડોદરા રોડ પર આવેલું નાળુ છલકાઈ જતા પાણી રોડ પર વહેવા લાગ્યા હતા. જેના કારણે વાહનચાલકોને હાલાકી પડી હતી.

હાલોલમાં જ નહી પણ હાલોલના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં પણ વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો છે. વરસાદના કારણે શાળા કોલેજમાં પાંખી હાજરી જોવા મળી હતી. જીલ્લા કંન્ટ્રોલરુમ પાસેથી મળતી છેલ્લી વરસાદની આંકડાકીય માહીતી પ્રમાણે જીલ્લાના તમામ તાલુકાઓ પૈકી સૌથી વધારે વરસાદ હાલોલ તાલુકામા 170 મીમી વરસાદ એટલે કે સાત ઈંચ જેટલો વરસાદ નોધાયો હતો.

