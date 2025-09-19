ETV Bharat / state

રાજ્યમાં મેઘરાજા મહેરબાન, અત્યારસુધીમાં સરેરાશ 108 ટકાથી વધુ વરસાદ નોંધાયો, કચ્છમાં સૌથી વધુ 135 ટકા વરસાદ

રાજ્યમાં આ વર્ષે પણ મેઘરાજા મહેરબાન થયાં છે. કચ્છમાં સૌથી વધુ 135 ટકા વરસાદ વરસ્યો જ્યારે સમગ્ર રાજ્યમાં અત્યારસુધીમાં 108 ટકાથી વધુ વરસાદ નોંધાયો છે.

રાજ્યમાં મેઘરાજા મહેરબાન
રાજ્યમાં મેઘરાજા મહેરબાન (Etv Bharat Gujarat)
Published : September 19, 2025 at 1:30 PM IST

ગાંધીનગર: રાજ્યમાં આ વર્ષે પણ ચોમાસું ફળદાયી નીવડ્યું છે. સ્ટેટ ઇમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટર-SEOC, ગાંધીનગરની દ્વારા જણાવાયું છે કે, રાજ્યમાં ચાલુ ચોમાસું સિઝનમાં સાર્વત્રિક વરસાદના પરિણામે 18 સપ્ટેમ્બર 2025ની સ્થિતિએ સરેરાશ 108 ટકાથી વધુ વરસાદ નોંધાયો છે.

જેમાં સૌથી વધુ કચ્છ પ્રદેશમાં 135 ટકા, ઉત્તર ગુજરાતમાં 118 ટકા, દક્ષિણ ગુજરાતમાં 112 ટકા, પૂર્વ-મધ્યમમાં 110 ટકા, જ્યારે સૌરાષ્ટ્રમાં 93 ટકાથી વધુ સરેરાશ વરસાદ નોંધાયો છે.

વધુમાં સાર્વત્રિક વરસાદના પરિણામે સરદાર સરોવર સિવાય રાજ્યના કુલ ૨૦૬ ડેમમાંથી 145 ડેમ હાઈએલર્ટ એટલે કે 70 થી 100 ટકા વચ્ચે ભરાયા છે. જ્યારે 12 ડેમ એલર્ટ પર તેમજ 17 ડેમ વોર્નિંગ પર મૂકવામાં આવ્યા છે. રાજ્યની જીવાદોરી સમાન સરદાર સરોવર ડેમમાં હાલમાં તેની કુલ ક્ષમતાના 93 ટકાથી વધુ જળસંગ્રહ ઉપલબ્ધ છે.

ગુજરાતમાં નોંધપાત્ર વરસાદના પરિણામે જગતના તાત‌‌ એવા ખેડૂતો દ્વારા અત્યાર સુધીમાં સરેરાશ કુલ 97.72 ટકા વિસ્તારમાં ખરીફ –ચોમાસું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં સૌથી વધુ 22 લાખ હેક્ટરમાં મગફળીનું વાવેતર જ્યારે બીજા ક્રમમાં 20 લાખ હેક્ટરમાં કપાસ જ્યારે ત્રીજા ક્રમમાં 09 લાખ હેક્ટર વિસ્તારમાં ડાંગરનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે. તેમ, કૃષિ વિભાગની યાદીમાં જણાવાયું છે.

અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે, ગુજરાતમાં વર્ષ 2022માં 122 ટકા, વર્ષ 2023માં 108 ટકા અને વર્ષ 2024માં 143 ટકા વરસાદ નોંધાયો હતો. જ્યારે વર્ષ 2025માં આજની સ્થિતિએ 108 ટકા વરસાદ નોંધાયો છે.

