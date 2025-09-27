આજથી શરૂ થયેલા હાથીયા નક્ષત્રમાં મંડાણી વરસાદની શક્યતા, સૂર્યગ્રહણના દિવસે ઈન્દ્રધનુષ દેખાતા અશુભ સંકેત
હાથીયા નક્ષત્રના 14 દિવસો દરમિયાન બપોર બાદ ગાજ વીજ સાથે ભારે મંડાણી વરસાદ પડવાની શક્યતા દેશી વરસાદ વિજ્ઞાન આગાહીકાર રમણીકભાઈ વામજાએ વ્યક્ત કરી છે.
Published : September 27, 2025 at 10:20 AM IST
જુનાગઢ: આજથી હાથીયા નક્ષત્ર શરૂ થયું છે. ભાદરવા મહિનાના વરસાદ માટેનું આ સૌથી મજબૂત નક્ષત્ર આજથી શરૂ થઈ રહ્યું છે. જેને કારણે નક્ષત્રના 14 દિવસો દરમિયાન બપોર બાદ મંડાણી વરસાદ થવાની શક્યતાઓ દેશી વરસાદ વિજ્ઞાન આગાહીકાર રમણીક વામજાએ વ્યક્ત કરી છે. આ સિવાય 21 તારીખ અને રવિવારના સૂર્યગ્રહણના દિવસે બપોર બાદ આકાશમાં ઈન્દ્રધનુષ દેખાયું હતું, જેને અશુભ સંકેત પણ માનવામાં આવે છે.
આજથી હાથીયા નક્ષત્ર વરસાદની પૂરી શક્યતા
આજથી હાથીયા નક્ષત્ર શરૂ થઈ ગયું છે, જે 10 ઓક્ટોબર સુધી જોવા મળશે. હાથીયા નક્ષત્રના 14 દિવસો દરમિયાન બપોર બાદ ગાજ વીજ સાથે ભારે મંડાણી વરસાદ પડવાની શક્યતા દેશી વરસાદ વિજ્ઞાન આગાહીકાર રમણીકભાઈ વામજાએ વ્યક્ત કરે છે.
28 સપ્ટેમ્બરથી લઈને 05મી ઓક્ટોબર સુધી બપોર બાદ સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારોમાં 2 થી 5 ઇંચ સુધીનો ધોધમાર વરસાદ પડવાની શક્યતા તેમણે વ્યક્ત કરી છે. તેની સાથે 9 અને 10 તારીખે ભારે ગાજવીજ સાથે ધોધમાર વરસાદ પડવાની પણ શક્યતા પણ હાથીયા નક્ષત્રમાં ઊભી થઈ શકે છે.હાલ વર્તમાન સમયમાં વિછુડાને કારણે અતિભારે ગરમી પડી રહી છે, જેથી હાથીયા નક્ષત્રમાં વરસાદની આટલી જ પ્રબળ સંભાવનાઓ પણ ઊભી થઈ છે.
સૂર્ય ગ્રહણના દિવસે દેખાયેલું મેઘ ધનુષ્ય અશુભ
સૂર્ય ગ્રહણના દિવસે 21 તારીખે મેઘધનુષ્ય પણ આકાશમાં દેખાયું હતું. રવિવારે થયેલું સૂર્યગ્રહણ ભારતમાં જોવા મળ્યું નથી, પરંતુ સૂર્ય ગ્રહણના દિવસે આકાશમાં જોવા મળેલું મેઘ ધનુષ્ય રાજા અને પ્રજા માટે અશુભ હોવાનું પણ માનવામાં આવે છે, વધુમાં આવનારો સમય ભયંકર મંદીનો હોવાની પણ શક્યતાઓ જણાઈ આવે છે.
ચોમાસા પાક તરીકે મગફળીનું વિપુલ પ્રમાણમાં ઉત્પાદન થઈ શકે છે, પરંતુ પાછતરા વરસાદને કારણે પશુ ધન માટેના ઘાસચારાને નુકસાન થવાની પણ આટલી જ શક્યતાઓ ગ્રહ અને કુદરત માંથી મળતા સંકેતો દર્શાવે છે.