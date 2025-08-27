ETV Bharat / state

ગુજરાત લોકરક્ષક પોલીસ ભરતી 2025: મેરિટ લિસ્ટ જાહેર, દસ્તાવેજ ચકાસણીની પ્રક્રિયા થશે શરૂ - GUJARAT POLICE RECRUITMENT

ગુજરાત લોકરક્ષક કેડરની ભરતી પ્રક્રિયામાં મહત્વનો તબક્કો પૂર્ણ થયો છે. આજે બુધવારે (27 ઓગસ્ટ, 2025) લોકરક્ષક પોલીસ ભરતીનું મેરિટ લિસ્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.

ગુજરાત લોકરક્ષક પોલીસ ભરતી 2025: મેરિટ લિસ્ટ જાહેર
ગુજરાત લોકરક્ષક પોલીસ ભરતી 2025: મેરિટ લિસ્ટ જાહેર (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 27, 2025 at 7:28 PM IST

1 Min Read

ગાંધીનગર: ગુજરાત લોકરક્ષક કેડરની ભરતી પ્રક્રિયામાં મહત્વનો તબક્કો પૂર્ણ થયો છે. આજે, બુધવારે (27 ઓગસ્ટ, 2025) લોકરક્ષક પોલીસ ભરતીનું મેરિટ લિસ્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં દસ્તાવેજ ચકાસણી માટે પસંદ થયેલા ઉમેદવારોને બોલાવવામાં આવશે.

ગત 6 ઓગસ્ટ, 2025ના રોજ જાહેર થયેલા લેખિત પરીક્ષાના પરિણામો બાદ, રિચેકિંગ માટે ઉમેદવારો પાસેથી અરજીઓ મંગાવવામાં આવી હતી. કુલ 557 અરજીઓ પ્રાપ્ત થઈ હતી, જેની વિગતવાર ચકાસણી કરવામાં આવી. ચકાસણી દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે કેટલાક ઉમેદવારોએ OMR શીટ પર પ્રશ્નપુસ્તિકાનો કોડ ખોટો લખ્યો હતો, જેના કારણે ગુણોની ગણતરીમાં વિલંબ અને વિસંગતતા સર્જાઈ હતી. આવી ભૂલો અંગે તંત્ર દ્વારા યોગ્ય પગલાં લેવામાં આવશે.

ગુજરાત લોકરક્ષક પોલીસ ભરતી 2025: મેરિટ લિસ્ટ જાહેર
ગુજરાત લોકરક્ષક પોલીસ ભરતી 2025: મેરિટ લિસ્ટ જાહેર (ETV Bharat Gujarat)

પુરૂષ ઉમેદવારોની દસ્તાવેજ ચકાસણીની યાદી જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો...

મહિલા ઉમેદવારોની દસ્તાવેજ ચકાસણીની યાદી જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો...

માજી સૈનિક ઉમેદવારોની દસ્તાવેજ ચકાસણીની યાદી જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો...

જનરલ કેટેગરીના પુરુષ ઉમેદવારો માટે કટ-ઓફ 120.50 ગુણ સુધી પહોંચ્યો છે. OMR ભૂલોના કિસ્સાઓએ પરીક્ષા પ્રક્રિયામાં વધુ પારદર્શિતા અને સાવચેતીની જરૂરિયાત દર્શાવી છે. દસ્તાવેજ ચકાસણી માટે પસંદ થયેલા ઉમેદવારોને આગામી તબક્કાની માહિતી અધિકૃત વેબસાઇટ અને સૂચનાઓ દ્વારા આપવામાં આવશે.

મેરિટ લિસ્ટ, પુનઃચકાસણી અને ગેરલાયક ઠરેલા ઉમેદવારોની વિગતો સહિતની વધુ માહિતી ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડની સત્તાવાર વેબસાઇટ gprb.gujarat.gov.in પરથી મેળવી શકાશે.

આ પણ વાંચો:

ગાંધીનગર: ગુજરાત લોકરક્ષક કેડરની ભરતી પ્રક્રિયામાં મહત્વનો તબક્કો પૂર્ણ થયો છે. આજે, બુધવારે (27 ઓગસ્ટ, 2025) લોકરક્ષક પોલીસ ભરતીનું મેરિટ લિસ્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં દસ્તાવેજ ચકાસણી માટે પસંદ થયેલા ઉમેદવારોને બોલાવવામાં આવશે.

ગત 6 ઓગસ્ટ, 2025ના રોજ જાહેર થયેલા લેખિત પરીક્ષાના પરિણામો બાદ, રિચેકિંગ માટે ઉમેદવારો પાસેથી અરજીઓ મંગાવવામાં આવી હતી. કુલ 557 અરજીઓ પ્રાપ્ત થઈ હતી, જેની વિગતવાર ચકાસણી કરવામાં આવી. ચકાસણી દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે કેટલાક ઉમેદવારોએ OMR શીટ પર પ્રશ્નપુસ્તિકાનો કોડ ખોટો લખ્યો હતો, જેના કારણે ગુણોની ગણતરીમાં વિલંબ અને વિસંગતતા સર્જાઈ હતી. આવી ભૂલો અંગે તંત્ર દ્વારા યોગ્ય પગલાં લેવામાં આવશે.

ગુજરાત લોકરક્ષક પોલીસ ભરતી 2025: મેરિટ લિસ્ટ જાહેર
ગુજરાત લોકરક્ષક પોલીસ ભરતી 2025: મેરિટ લિસ્ટ જાહેર (ETV Bharat Gujarat)

પુરૂષ ઉમેદવારોની દસ્તાવેજ ચકાસણીની યાદી જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો...

મહિલા ઉમેદવારોની દસ્તાવેજ ચકાસણીની યાદી જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો...

માજી સૈનિક ઉમેદવારોની દસ્તાવેજ ચકાસણીની યાદી જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો...

જનરલ કેટેગરીના પુરુષ ઉમેદવારો માટે કટ-ઓફ 120.50 ગુણ સુધી પહોંચ્યો છે. OMR ભૂલોના કિસ્સાઓએ પરીક્ષા પ્રક્રિયામાં વધુ પારદર્શિતા અને સાવચેતીની જરૂરિયાત દર્શાવી છે. દસ્તાવેજ ચકાસણી માટે પસંદ થયેલા ઉમેદવારોને આગામી તબક્કાની માહિતી અધિકૃત વેબસાઇટ અને સૂચનાઓ દ્વારા આપવામાં આવશે.

મેરિટ લિસ્ટ, પુનઃચકાસણી અને ગેરલાયક ઠરેલા ઉમેદવારોની વિગતો સહિતની વધુ માહિતી ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડની સત્તાવાર વેબસાઇટ gprb.gujarat.gov.in પરથી મેળવી શકાશે.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

GUJARAT POLICE RECRUITMENTLOKRAKSHAK POLICE RECRUITMENTMERIT LIST DECLAREDPOLICE RECRUITMENT 2025GUJARAT POLICE RECRUITMENT

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

દંપતીએ સરકારી નોકરી છોડીને શરૂ કર્યુ કૃષિ-પશુપાલન સ્ટાર્ટઅપ, જાણો પ્રકૃતિને સંરક્ષિત કરતા દંપતીના સફળ વ્યવસાયની કહાણી

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ધસમસતી નદી અને સમુદ્રનું મિલન જોયું છે? જો, જવાબ ના હોય તો જુઓ આ અદ્ભુત વીડિયો...

'સાબર, બનાસ અને દુધસાગર' ઉત્તર ગુજરાતની ડેરી ક્રાંતિ: સહકારી શક્તિથી ગામડાથી વૈશ્વિક બજાર સુધી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.