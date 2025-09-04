ETV Bharat / state

ગુજરાત વિધાનસભાનું ત્રિ-દિવસીય સત્ર: બચુ ખાબડની ગેરહાજરી પરના સવાલ પર ઋષિકેશ પટેલે કહ્યું... - GUJARAT ASSEMBLY SESSION

8 સપ્ટેમ્બરથી વિધાનસભા સત્ર શરુ થઈ રહ્યું છે, જેમાં મંત્રી બચુ ખાબડ ગેરહાજર રહે તેવી ચર્ચા છે. આ અંગે  પ્રવક્તા મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે મૌન જાળવ્યું.

બચુ ખાબડની ગેરહાજરી પર ઋષિકેશ પટેલે કહ્યું...
બચુ ખાબડની ગેરહાજરી પર ઋષિકેશ પટેલે કહ્યું... (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 4, 2025 at 12:39 PM IST

Updated : September 4, 2025 at 2:12 PM IST

2 Min Read

ગાંધીનગર : રાજ્યનું વિધાનસભા સત્ર 8 સપ્ટેમ્બરથી 10 સપ્ટેમ્બર એમ ત્રણ દિવસ યોજાશે. ગતરોજ બુધવારે પ્રવક્તા મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે પ્રેસને સંબોધતા વિવાદમાં રહેલા મંત્રી બચુ ખાબડની ગૃહમાં ઉપસ્થિતિ બાબતે મૌન સાધી જવાબ આપવાનો ટાળ્યો. શું છે વિધાનસભાના ત્રણ દિવસીય સત્રની વિગતો, જુઓ...

ગાંધીનગર વિધાનસભા ખાતે ત્રણ દિવસનું વિધાનસભા સત્ર યોજાશે. આ અંગે રાજ્યના પ્રવક્તા મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે પ્રેસને સંબોધતા કહ્યું કે, 4 સપ્ટેમ્બર, ગુરુવારના રોજ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ દિલ્હી ખાતે વાયબ્રન્ટ સમિટ મુદ્દે મિટિંગમાં હાજરી આપશે.

મંત્રી બચુ ખાબડની ગૃહમાં અનુપસ્થિતિ અંગે ઋષિકેશ પટેલે કહ્યું...

છેલ્લા છ મહિનાથી મંત્રી બચુ ખાબડ તેમના પુત્રોની મનરેગા કૌભાંડમાં સંડોવણીના કારણે જાહેર કાર્યક્રમોથી દૂર રહ્યા છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દાહોદ ખાતે રેલવે કારખાનાના લોકાર્પણ પ્રસંગે આવ્યા, ત્યારે પણ બચુ ખાબડની ગેરહાજરી નોંધનીય હતી.

બચુ ખાબડની ગેરહાજરી પરના સવાલ પર ઋષિકેશ પટેલે કહ્યું... (ETV Bharat Gujarat)

8 સપ્ટેમ્બરથી આરંભતા વિધાનસભા સત્ર દરમિયાન ગૃહમાં પણ બચુ ખાબડ હજાર રહેવા નથી. કેમ મંત્રી બચુ ખાબડ હજાર નહીં રહે એ પ્રશ્નના જવાબમાં ઋષિકેશ પટેલે નેક્સ્ટ કહી જવાબ આપવાનું ટાળ્યું. ત્યારબાદ બચુ ખાબડની ગેર હાજરીમાં કોણ તેમના વિભાગના પ્રશ્નો અંગે જવાબ આપશે એ અંગે ઋષિકેશ પટેલે ઉમેર્યું કે, અન્ય મંત્રી તેમના વિભાગના પ્રશ્નોના જવાબ ગૃહમાં આપશે.

અન્ય મંત્રી તેમના વિભાગનો કાર્યભાર સંભાળશે. પણ બચુ ખાબડ જ્યારે ગૃહમાં હાજર કેમ નથી રહેવાના એ મુદ્દે પ્રવક્તા મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે અસ્પષ્ટ જવાબ આપી સરકાર તરફથી સાંકેતિક સંદેશ આપ્યો છે.

ગુજરાત વિધાનસભાનું ત્રિ-દિવસીય સત્ર (ETV Bharat Gujarat)

ગુજરાત વિધાનસભાનું ત્રિ-દિવસીય સત્ર

ગુજરાત વિધાનસભા સત્ર આગામી 8 સપ્ટેમ્બરથી 10 સપ્ટેમ્બરના રોજ યોજાશે. ત્રણ દિવસના સત્રના પહેલા દિવસે શોક પ્રસ્તાવ રજૂ કરાશે. રાજ્યના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીનું 12, જૂનના રોજ અમદાવાદ ખાતે પ્લેન ક્રેશમાં નિધન થયું છે, એમના શોક પ્રસ્તાવ બાદ ગૃહનું કામકાજ પૂર્ણ થશે.

તારીખ 9 અને 10 સપ્ટેમ્બરના બે દિવસ ગૃહમાં પ્રશ્નોત્તરી યોજાશે. આ વર્ષે ગત વર્ષની સરખામણીએ 10 થી 12 ટકા વધુ વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ થયો છે. આ ખરીફમાં 96 ટકા વાવેતર થયું છે. કપાસનું વાવેતર ગત વર્ષની સરખામણીએ ઓછું છે.

આ પણ વાંચો...

ગાંધીનગર : રાજ્યનું વિધાનસભા સત્ર 8 સપ્ટેમ્બરથી 10 સપ્ટેમ્બર એમ ત્રણ દિવસ યોજાશે. ગતરોજ બુધવારે પ્રવક્તા મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે પ્રેસને સંબોધતા વિવાદમાં રહેલા મંત્રી બચુ ખાબડની ગૃહમાં ઉપસ્થિતિ બાબતે મૌન સાધી જવાબ આપવાનો ટાળ્યો. શું છે વિધાનસભાના ત્રણ દિવસીય સત્રની વિગતો, જુઓ...

ગાંધીનગર વિધાનસભા ખાતે ત્રણ દિવસનું વિધાનસભા સત્ર યોજાશે. આ અંગે રાજ્યના પ્રવક્તા મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે પ્રેસને સંબોધતા કહ્યું કે, 4 સપ્ટેમ્બર, ગુરુવારના રોજ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ દિલ્હી ખાતે વાયબ્રન્ટ સમિટ મુદ્દે મિટિંગમાં હાજરી આપશે.

મંત્રી બચુ ખાબડની ગૃહમાં અનુપસ્થિતિ અંગે ઋષિકેશ પટેલે કહ્યું...

છેલ્લા છ મહિનાથી મંત્રી બચુ ખાબડ તેમના પુત્રોની મનરેગા કૌભાંડમાં સંડોવણીના કારણે જાહેર કાર્યક્રમોથી દૂર રહ્યા છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દાહોદ ખાતે રેલવે કારખાનાના લોકાર્પણ પ્રસંગે આવ્યા, ત્યારે પણ બચુ ખાબડની ગેરહાજરી નોંધનીય હતી.

બચુ ખાબડની ગેરહાજરી પરના સવાલ પર ઋષિકેશ પટેલે કહ્યું... (ETV Bharat Gujarat)

8 સપ્ટેમ્બરથી આરંભતા વિધાનસભા સત્ર દરમિયાન ગૃહમાં પણ બચુ ખાબડ હજાર રહેવા નથી. કેમ મંત્રી બચુ ખાબડ હજાર નહીં રહે એ પ્રશ્નના જવાબમાં ઋષિકેશ પટેલે નેક્સ્ટ કહી જવાબ આપવાનું ટાળ્યું. ત્યારબાદ બચુ ખાબડની ગેર હાજરીમાં કોણ તેમના વિભાગના પ્રશ્નો અંગે જવાબ આપશે એ અંગે ઋષિકેશ પટેલે ઉમેર્યું કે, અન્ય મંત્રી તેમના વિભાગના પ્રશ્નોના જવાબ ગૃહમાં આપશે.

અન્ય મંત્રી તેમના વિભાગનો કાર્યભાર સંભાળશે. પણ બચુ ખાબડ જ્યારે ગૃહમાં હાજર કેમ નથી રહેવાના એ મુદ્દે પ્રવક્તા મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે અસ્પષ્ટ જવાબ આપી સરકાર તરફથી સાંકેતિક સંદેશ આપ્યો છે.

ગુજરાત વિધાનસભાનું ત્રિ-દિવસીય સત્ર (ETV Bharat Gujarat)

ગુજરાત વિધાનસભાનું ત્રિ-દિવસીય સત્ર

ગુજરાત વિધાનસભા સત્ર આગામી 8 સપ્ટેમ્બરથી 10 સપ્ટેમ્બરના રોજ યોજાશે. ત્રણ દિવસના સત્રના પહેલા દિવસે શોક પ્રસ્તાવ રજૂ કરાશે. રાજ્યના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીનું 12, જૂનના રોજ અમદાવાદ ખાતે પ્લેન ક્રેશમાં નિધન થયું છે, એમના શોક પ્રસ્તાવ બાદ ગૃહનું કામકાજ પૂર્ણ થશે.

તારીખ 9 અને 10 સપ્ટેમ્બરના બે દિવસ ગૃહમાં પ્રશ્નોત્તરી યોજાશે. આ વર્ષે ગત વર્ષની સરખામણીએ 10 થી 12 ટકા વધુ વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ થયો છે. આ ખરીફમાં 96 ટકા વાવેતર થયું છે. કપાસનું વાવેતર ગત વર્ષની સરખામણીએ ઓછું છે.

આ પણ વાંચો...

Last Updated : September 4, 2025 at 2:12 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

GUJARAT LEGISLATIVE ASSEMBLYLEGISLATIVE ASSEMBLY SESSIONBACHU KHABAD ABSENCERISHIKESH PATELGUJARAT ASSEMBLY SESSION

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.