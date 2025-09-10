વિધાનસભા ચોમાસુ સત્રનો અંતિમ દિવસ, શાસક પક્ષ અને વિપક્ષ વચ્ચે ઉગ્ર ચર્ચા જામી
આજે ગુજરાત વિધાનસભા ચોમાસુ સત્રનો અંતિમ દિવસ છે. આજે શાસક અને વિપક્ષ વચ્ચે વિવિધ મુદ્દે ચર્ચા જામી છે, જુઓ વિગત...
Published : September 10, 2025 at 12:05 PM IST|
Updated : September 10, 2025 at 12:19 PM IST
ગાંધીનગર : ગુજરાત વિધાનસભા ચોમાસુ સત્રના અંતિમ દિવસે વિવિધ પ્રશ્નો બાબતે મંત્રીએ જવાબ આપતા ગૃહમાં ચર્ચા જામી હતી. અમદાવાદની ચાર શાળામાં RTE હેઠળ પ્રવેશમાં ભેદભાવ અને બનાસકાંઠા જિલ્લામાં અતિવૃષ્ટિ મુદ્દે શાસક અને વિપક્ષ વચ્ચે ચર્ચા જામી હતી. જુઓ વિધાનસભા ગૃહથી અપડેટ...
RTE હેઠળ પ્રવેશમાં ભેદભાવ મુદ્દે ઈમરાન ખેડાવાલાનો પ્રશ્ન
આજે વિધાનસભા ગૃહની શરૂઆત પ્રશ્નોતરીકાળથી કરવામાં આવી. RTE હેઠળ સ્કૂલમાં પ્રવેશ મેળવેલ બાળકો સાથે ભેદભાવ થાય છે, આ સંજોગોમાં સરકાર કેવી કાર્યવાહી કરી એ મુદ્દે જમાલપુર-ખાડિયાના ધારાસભ્ય ઈમરાન ખેડાવાલાએ ગૃહમાં પ્રશ્ન કર્યો હતો. ઇમરાન ખેડાવાલાએ જણાવ્યું કે, અમદાવાદ જિલ્લા અને શહેરની કુલ ચાર સ્કૂલમાં RTE હેઠળ પ્રવેશ મેળવેલ વિદ્યાર્થીઓ સાથે ભેદભાવ થયાની ફરિયાદ પ્રાપ્ત થઈ છે. આ ચાર શાળા પૈકી બે શાળા CBSE હેઠળ છે, જ્યારે બે શાળા રાજ્ય સરકાર અંતર્ગત આવે છે.
ઈમરાન ખેડાવાલાના પ્રશ્નનો જવાબ આપતા શિક્ષણ મંત્રી કુબેર ડિંડોરે જણાવ્યું કે, જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી કચેરી દ્વારા ભેદભાવ મુદ્દે તપાસ કરાઈ છે. આ મુદ્દે ચારેય શાળામાં ભેદભાવ મુદ્દે સ્થળ તપાસ અને એ મુદ્દે સુનાવણી હાથ ધરી હતી. આ મુદ્દે શિક્ષણ નિરીક્ષકની પણ નિમણૂક કરી છે.
ધારાસભ્ય અને શિક્ષણ મંત્રી વચ્ચે ચર્ચા જામી
આ ચર્ચામાં કોંગ્રેસના દાણીલીમડાના ધારાસભ્ય શૈલેષ પરમારે શિક્ષણ મંત્રીને પેટા પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે, શાળામાં RTE હેઠળ પ્રવેશ મેળવેલ વિદ્યાર્થીઓ સાથે થઈ રહેલા ભેદભાવ મુદ્દે રાજ્ય સરકાર તરફથી કોઈ ફોજદારી કાર્યવાહી કરવાની થશે. આના જવાબમાં શિક્ષણ મંત્રીએ જણાવ્યું કે, 'શાળા દોષિત સાબિત થશે તો નિયમ મુજબ કાર્યવાહી થશે.'
આ ચર્ચામાં શિક્ષણ મંત્રી કુબેર ડિંડોરે સેવન્થ ડે સ્કૂલમાં થયેલ બાળકની હત્યા મુદ્દે ધારાસભ્ય ઈમરાન ખેડાવાલાને ગૃહમાં કહ્યું કે, સેવન્થ ડે સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થીની હત્યા જેવી ઘટના ન બને તે માટે એવું ઝનૂન પેદા ન થવું ન જોઈએ, એ તમારી જવાબદારી છે. આ મુદ્દે ગૃહમાં વિરોધ પક્ષના ધારાસભ્યોએ નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી.
બનાસકાંઠા અતિવૃષ્ટિ મુદ્દે કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય અમૃતજી ઠાકોર ગૃહની વેલમાં આવતા વિવાદ
વિધાનસભા ગૃહમાં કાંકેરજના કોંગ્રેસ ધારાસભ્ય અમૃતજી ઠાકોરે હાલમાં બનાસકાંઠા જિલ્લામાં અતિવૃષ્ટિ અને પૂરથી થયેલ તારાજી મુદ્દે પોઇન્ટ ઓફ ઓર્ડર હેઠળ મુદ્દો ઉઠાવવા અધ્યક્ષને જણાવ્યું હતું. વિધાનસભા અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરીએ બનાસકાંઠામાં અતિવૃષ્ટિથી થયેલ તારાજી મુદ્દે સીધા પ્રશ્ન પર આવવા સતત અનુરોધ કર્યો. પણ અમૃતજી ઠાકોરની સતત રજૂઆત અને સીધા વેલમાં પોતાના કાગળો સાથે ધસી આવતા અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરીએ કોંગ્રેસના સિનિયર ધારાસભ્યોને અમૃતજી ઠાકોરને ગૃહના નિયમો મુદ્દે અનુસરવા જણાવતા મામલો ઉકેલાયો હતો.
GST મુદ્દે નિયમ-44 હેઠળ કૃષિ મંત્રીનું નિવેદન
રાજ્યમાં ટ્રેકટરની કિંમત 45 હજાર સુધી ઓછી થશે
કેન્દ્રીય સરકાર દ્વારા GST રિફોર્મ અંતર્ગત મળેલ રાહત બાબતે ગૃહમાં કૃષિ મંત્રી રાઘવજી પટેલનું નિયમ 44 હેઠળ નિવેદન પ્રકાશિત કર્યું છે. કેન્દ્ર સરકારે GST માં કરેલ સ્લેબ અને દરમાં બદલાવથી કૃષિને વેગ મળશે. ટ્રેક્ટર પર અગાઉ 12 ટકાના GST દરને ઘટાડી પાંચ ટકા સુધી કર્યો. સાથે ટ્રેકટરના ટાયર અને તેના પાર્ટ પર 18 ટકા GST દરથી પાંચ ટકા કરવાથી ટ્રેક્ટરની કિંમતમાં ઘટાડો થશે. ટ્રેક્ટર ખરીદવા ઈચ્છતા ખેડૂતોને હવે ટ્રેક્ટર 35-45 હજાર સસ્તુ મળી રહેશે.
કૃષિમાં આધુનિકતાને વેગ મળશે
નવા GST દર બદલાવથી કૃષિમાં યાત્રિકીકરણમાં વધારો થશે. કૃષિ આધુનિક યંત્રો પર 12 ટકાના બદલે હવે પાંચ ટકા GST વસૂલશે. જેનાથી ખેતીમાં આધુનિકરણ વધશે. ડ્રિપ, સ્પ્રિન્કલર અને પંપ પણ પાંચ ટકા સુધીની મર્યાદામાં આવતા સસ્તા બનશે. સાથે સૂક્ષ્મ પોષક તત્વો 12 થી પાંચ, રાસાયણિક ખાતરમાં 18 થી પાંચ ટકા સુધી ઘટાડ્યા છે. જેનાથી રાજ્યમાં કૃષિ વિકાસને વેગ મળશે.
