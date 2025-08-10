મહેસાણા: મુખ્યમંત્રીની સૂચનાથી અને દરેક ધારાસભ્યના માર્ગદર્શન હેઠળ, ગુજરાત યોગ બોર્ડ દ્વારા એક અનોખી પહેલ શરૂ કરવામાં આવી છે. આ પહેલનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ગુજરાતના દરેક ગામમાં યોગ સંવાદ અને યોગ શિબિરનું આયોજન કરી, રાજ્યના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં સ્વાસ્થ્ય અને સુખાકારીનો પ્રસાર કરવાનો છે. આ માટે, રાજ્યમાં 365 દિવસ યોગ થાય તેવું સુનિશ્ચિત કરવા માટે ગુજરાત યોગ બોર્ડનું ગઠન કરવામાં આવ્યું છે.
આ અભિયાનની શરૂઆત ખેરાલુ ગ્રામ્ય વિસ્તારથી થઈ છે. અહીં, રાજ્યમાં ગ્રામ્ય કક્ષાના સૌ પ્રથમ યોગ ક્લાસનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ખેરાલુના ધારાસભ્ય સરદાર ચૌધરીના માર્ગદર્શન હેઠળ યોજાયેલા આ યોગ સંવાદમાં ગામલોકોએ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો. આ કાર્યક્રમની સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે, દરેક ગામમાંથી બે થી ચાર વ્યક્તિઓને યોગ ટીચર બનવા માટે તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યા છે.
આ તાલીમાર્થીઓને ગુજરાત યોગ બોર્ડ દ્વારા 100 કલાકની સઘન તાલીમ આપવામાં આવશે. આ તાલીમ પૂર્ણ કર્યા બાદ, આ યોગ ટ્રેનરો પોતાના ગામમાં જ યોગના વર્ગો શરૂ કરશે. આ પહેલનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ફક્ત યોગ શીખવવાનો નથી, પરંતુ ગ્રામીણ લોકોને સ્વસ્થ અને નિરોગી જીવનશૈલી અપનાવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવાનો પણ છે. સૌથી મોટી વાત એ છે કે, આ ટ્રેનરોને તેમના યોગ વર્ગો ચલાવવા બદલ ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડ દ્વારા માનદ વેતન પણ આપવામાં આવશે.
આગામી સમયમાં આ કાર્યક્રમ ગુજરાતના અન્ય ભાગોમાં પણ વિસ્તરશે. બીજો કાર્યક્રમ વિધાનસભા અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરીના માર્ગદર્શન હેઠળ યોજાશે. આ રીતે, ગુજરાતના 182 વિધાનસભા ક્ષેત્રોમાં આ કાર્યક્રમની રૂપરેખા તૈયાર કરવામાં આવી છે. આ કાર્યક્રમો દ્વારા ગ્રામીણ લોકોને યોગના ફાયદાઓ વિશે જાગૃત કરવામાં આવશે અને તેમને યોગને દૈનિક જીવનનો એક ભાગ બનાવવા માટે પ્રેરિત કરવામાં આવશે.
ગુજરાત સરકારની આ પહેલથી રાજ્યના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં આરોગ્ય અને સુખાકારીનું સ્તર ઊંચું આવશે અને એક સ્વસ્થ ગુજરાતનું નિર્માણ થશે. આ અભિયાનથી ગ્રામીણ લોકોમાં શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યેની જાગૃતિ વધશે અને તેઓ તણાવમુક્ત જીવન જીવી શકશે. કાર્યક્રમમાં અમૂલના નવા નિયુક્ત ચેરમેન અશોક ચૌધરીનું સન્માન પણ કાર્યવામાં આવ્યું હતું.
