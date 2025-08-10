Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

ગુજરાત યોગ બોર્ડ ગામડે-ગામડે ગોઠવશે યોગ ક્લાસ, ગામડા દીઠ તાલીમાર્થી નિમાશે - VILLAGE LEVEL YOGA CAMPAIGN

રાજ્યમાં 365 દિવસ યોગ થાય તેવું સુનિશ્ચિત કરવા માટે ગુજરાત યોગ બોર્ડનું ગઠન કરવામાં આવ્યું છે.

ગુજરાત યોગ બોર્ડ ગામડે-ગામડે ગોઠવશે યોગ ક્લાસ
ગુજરાત યોગ બોર્ડ ગામડે-ગામડે ગોઠવશે યોગ ક્લાસ (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 10, 2025 at 4:51 PM IST

2 Min Read

મહેસાણા: મુખ્યમંત્રીની સૂચનાથી અને દરેક ધારાસભ્યના માર્ગદર્શન હેઠળ, ગુજરાત યોગ બોર્ડ દ્વારા એક અનોખી પહેલ શરૂ કરવામાં આવી છે. આ પહેલનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ગુજરાતના દરેક ગામમાં યોગ સંવાદ અને યોગ શિબિરનું આયોજન કરી, રાજ્યના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં સ્વાસ્થ્ય અને સુખાકારીનો પ્રસાર કરવાનો છે. આ માટે, રાજ્યમાં 365 દિવસ યોગ થાય તેવું સુનિશ્ચિત કરવા માટે ગુજરાત યોગ બોર્ડનું ગઠન કરવામાં આવ્યું છે.

આ અભિયાનની શરૂઆત ખેરાલુ ગ્રામ્ય વિસ્તારથી થઈ છે. અહીં, રાજ્યમાં ગ્રામ્ય કક્ષાના સૌ પ્રથમ યોગ ક્લાસનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ખેરાલુના ધારાસભ્ય સરદાર ચૌધરીના માર્ગદર્શન હેઠળ યોજાયેલા આ યોગ સંવાદમાં ગામલોકોએ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો. આ કાર્યક્રમની સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે, દરેક ગામમાંથી બે થી ચાર વ્યક્તિઓને યોગ ટીચર બનવા માટે તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યા છે.

ગુજરાત યોગ બોર્ડ ગામડે-ગામડે ગોઠવશે યોગ ક્લાસ (Etv Bharat Gujarat)

આ તાલીમાર્થીઓને ગુજરાત યોગ બોર્ડ દ્વારા 100 કલાકની સઘન તાલીમ આપવામાં આવશે. આ તાલીમ પૂર્ણ કર્યા બાદ, આ યોગ ટ્રેનરો પોતાના ગામમાં જ યોગના વર્ગો શરૂ કરશે. આ પહેલનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ફક્ત યોગ શીખવવાનો નથી, પરંતુ ગ્રામીણ લોકોને સ્વસ્થ અને નિરોગી જીવનશૈલી અપનાવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવાનો પણ છે. સૌથી મોટી વાત એ છે કે, આ ટ્રેનરોને તેમના યોગ વર્ગો ચલાવવા બદલ ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડ દ્વારા માનદ વેતન પણ આપવામાં આવશે.

આગામી સમયમાં આ કાર્યક્રમ ગુજરાતના અન્ય ભાગોમાં પણ વિસ્તરશે. બીજો કાર્યક્રમ વિધાનસભા અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરીના માર્ગદર્શન હેઠળ યોજાશે. આ રીતે, ગુજરાતના 182 વિધાનસભા ક્ષેત્રોમાં આ કાર્યક્રમની રૂપરેખા તૈયાર કરવામાં આવી છે. આ કાર્યક્રમો દ્વારા ગ્રામીણ લોકોને યોગના ફાયદાઓ વિશે જાગૃત કરવામાં આવશે અને તેમને યોગને દૈનિક જીવનનો એક ભાગ બનાવવા માટે પ્રેરિત કરવામાં આવશે.

ગુજરાત સરકારની આ પહેલથી રાજ્યના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં આરોગ્ય અને સુખાકારીનું સ્તર ઊંચું આવશે અને એક સ્વસ્થ ગુજરાતનું નિર્માણ થશે. આ અભિયાનથી ગ્રામીણ લોકોમાં શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યેની જાગૃતિ વધશે અને તેઓ તણાવમુક્ત જીવન જીવી શકશે. કાર્યક્રમમાં અમૂલના નવા નિયુક્ત ચેરમેન અશોક ચૌધરીનું સન્માન પણ કાર્યવામાં આવ્યું હતું.

આ પણ વાંચો:

  1. લોકસભામાં 11 ઓગસ્ટે રજૂ થશે નવું આવકવેરા બિલ, સ્લેબમાં કોઈ ફેરફાર નહીં
  2. બિહારમાં તેજસ્વી યાદવનો વોટર લિસ્ટમાંથી નામ નીકળી ગયાનો દાવો, ચૂંટણી પંચે શું જવાબ આપ્યો?

મહેસાણા: મુખ્યમંત્રીની સૂચનાથી અને દરેક ધારાસભ્યના માર્ગદર્શન હેઠળ, ગુજરાત યોગ બોર્ડ દ્વારા એક અનોખી પહેલ શરૂ કરવામાં આવી છે. આ પહેલનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ગુજરાતના દરેક ગામમાં યોગ સંવાદ અને યોગ શિબિરનું આયોજન કરી, રાજ્યના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં સ્વાસ્થ્ય અને સુખાકારીનો પ્રસાર કરવાનો છે. આ માટે, રાજ્યમાં 365 દિવસ યોગ થાય તેવું સુનિશ્ચિત કરવા માટે ગુજરાત યોગ બોર્ડનું ગઠન કરવામાં આવ્યું છે.

આ અભિયાનની શરૂઆત ખેરાલુ ગ્રામ્ય વિસ્તારથી થઈ છે. અહીં, રાજ્યમાં ગ્રામ્ય કક્ષાના સૌ પ્રથમ યોગ ક્લાસનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ખેરાલુના ધારાસભ્ય સરદાર ચૌધરીના માર્ગદર્શન હેઠળ યોજાયેલા આ યોગ સંવાદમાં ગામલોકોએ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો. આ કાર્યક્રમની સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે, દરેક ગામમાંથી બે થી ચાર વ્યક્તિઓને યોગ ટીચર બનવા માટે તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યા છે.

ગુજરાત યોગ બોર્ડ ગામડે-ગામડે ગોઠવશે યોગ ક્લાસ (Etv Bharat Gujarat)

આ તાલીમાર્થીઓને ગુજરાત યોગ બોર્ડ દ્વારા 100 કલાકની સઘન તાલીમ આપવામાં આવશે. આ તાલીમ પૂર્ણ કર્યા બાદ, આ યોગ ટ્રેનરો પોતાના ગામમાં જ યોગના વર્ગો શરૂ કરશે. આ પહેલનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ફક્ત યોગ શીખવવાનો નથી, પરંતુ ગ્રામીણ લોકોને સ્વસ્થ અને નિરોગી જીવનશૈલી અપનાવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવાનો પણ છે. સૌથી મોટી વાત એ છે કે, આ ટ્રેનરોને તેમના યોગ વર્ગો ચલાવવા બદલ ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડ દ્વારા માનદ વેતન પણ આપવામાં આવશે.

આગામી સમયમાં આ કાર્યક્રમ ગુજરાતના અન્ય ભાગોમાં પણ વિસ્તરશે. બીજો કાર્યક્રમ વિધાનસભા અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરીના માર્ગદર્શન હેઠળ યોજાશે. આ રીતે, ગુજરાતના 182 વિધાનસભા ક્ષેત્રોમાં આ કાર્યક્રમની રૂપરેખા તૈયાર કરવામાં આવી છે. આ કાર્યક્રમો દ્વારા ગ્રામીણ લોકોને યોગના ફાયદાઓ વિશે જાગૃત કરવામાં આવશે અને તેમને યોગને દૈનિક જીવનનો એક ભાગ બનાવવા માટે પ્રેરિત કરવામાં આવશે.

ગુજરાત સરકારની આ પહેલથી રાજ્યના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં આરોગ્ય અને સુખાકારીનું સ્તર ઊંચું આવશે અને એક સ્વસ્થ ગુજરાતનું નિર્માણ થશે. આ અભિયાનથી ગ્રામીણ લોકોમાં શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યેની જાગૃતિ વધશે અને તેઓ તણાવમુક્ત જીવન જીવી શકશે. કાર્યક્રમમાં અમૂલના નવા નિયુક્ત ચેરમેન અશોક ચૌધરીનું સન્માન પણ કાર્યવામાં આવ્યું હતું.

આ પણ વાંચો:

  1. લોકસભામાં 11 ઓગસ્ટે રજૂ થશે નવું આવકવેરા બિલ, સ્લેબમાં કોઈ ફેરફાર નહીં
  2. બિહારમાં તેજસ્વી યાદવનો વોટર લિસ્ટમાંથી નામ નીકળી ગયાનો દાવો, ચૂંટણી પંચે શું જવાબ આપ્યો?

For All Latest Updates

TAGGED:

YOGA IN INDIAGUJARAT LAUNCHES YOGA CAMPAIGNWELLNESS IN RURAL VILLAGESYOGA CAMPAIGN IN GUJARATVILLAGE LEVEL YOGA CAMPAIGN

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ઉમરેઠમાં આવેલું પૌરાણિક ચંદ્રમોલેશ્વર મહાદેવ મંદિર, સ્થાપના અને ઈતિહાસ જાણો...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ખાતરની અછતથી ખેડૂતો ચિંતિત: નવસારીમાં ખાતરનો જથ્થો 50% ઓછો આવતા પાક સામે પડકાર ઊભો

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.