ETV Bharat / state

ગુજરાતનો અનોખો ગણેશોત્સવ: 350 કિલો ટીશ્યુ પેપરમાંથી બની 16 ફૂટની ઇકો-ફ્રેન્ડલી ગણેશ પ્રતિમા - GANESH CHATURTHI 2025

સુરતના સરકાર ગણેશ ઉત્સવ દ્વારા ગુજરાતની સૌથી મોટી ઇકો-ફ્રેન્ડલી ગણેશજીની પ્રતિમાનું સ્થાપન કરવામાં આવ્યું, જે ટીશ્યુ પેપરમાંથી નિર્મિત છે.

ગુજરાતનો અનોખો ગણેશોત્સવ
ગુજરાતનો અનોખો ગણેશોત્સવ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 26, 2025 at 2:47 PM IST

2 Min Read

સુરત : ગણેશ ચતુર્થીના પાવન પર્વને લઈને દેશભરમાં અનેરો ઉત્સાહ છે. આ ઉત્સવને વધુ ખાસ અને પર્યાવરણને અનુકૂળ બનાવવા માટે, 'સરકાર ગણેશ ઉત્સવ' દ્વારા ગુજરાતની સૌથી મોટી ઇકો-ફ્રેન્ડલી ગણેશજીની પ્રતિમાનું ભવ્ય સ્થાપન કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રતિમાની સૌથી મોટી વિશેષતા એ છે કે તે પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસ (POP) કે માટીમાંથી નહીં, પરંતુ 350 કિલોગ્રામ ટીશ્યુ પેપરનો ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આવી છે.

ગુજરાતની સૌથી મોટી ઇકો-ફ્રેન્ડલી ગણેશજીની પ્રતિમા

16 ફૂટ ઊંચી અને 6 ફૂટ પહોળી આ વિરાટ પ્રતિમાને મુંબઈના 15 કુશળ કારીગરોએ એક મહિનાની સખત મહેનત બાદ તૈયાર કરી છે. આ પ્રતિમામાં કારીગરી એટલી સૂક્ષ્મ અને સચોટ છે કે પહેલી નજરે કોઈ વિશ્વાસ કરી શકતું નથી કે આ પ્રતિમા કાગળમાંથી બનેલી છે. તેના આભૂષણોથી લઈને મુદ્રા સુધીની દરેક વિગત અદ્ભુત રીતે કોતરવામાં આવી છે, જે કલાકારોની કુશળતાનો પરિચય આપે છે. આ અદ્ભુત પ્રતિમા માત્ર ભક્તોની આસ્થાનું પ્રતિક નથી, પરંતુ પર્યાવરણ સંરક્ષણ પ્રત્યેની વધતી જતી જાગૃતિનું પણ ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે.

350 કિલો ટીશ્યુ પેપરમાંથી બની 16 ફૂટની ઇકો-ફ્રેન્ડલી ગણેશ પ્રતિમા (ETV Bharat Gujarat)

સરકાર ગણેશ ઉત્સવ મંડળની આગવી પહેલ : આ ઇકો-ફ્રેન્ડલી પહેલ પાછળનો પ્રેરણાદાયક વિચાર 'સરકાર ગણેશ ઉત્સવ' મંડળના સાગર રાજપૂતનો છે. તેમણે જણાવ્યું કે મુંબઈમાં માધી ગણેશ ઉત્સવ દરમિયાન POPની પ્રતિમાઓના વિસર્જન પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો. આ વીડિયો જોઈને તેમને આ ઇકો-ફ્રેન્ડલી ગણેશજી બનાવવાનો વિચાર આવ્યો. આનાથી આપણે પરંપરા જાળવી શકીશું અને સાથે સાથે પર્યાવરણને પણ નુકસાન પહોંચાડવાથી બચી શકીશું.

350 કિલો ટીશ્યુ પેપરમાંથી નિર્મિત : પરંપરાગત રીતે ગણેશજીની પ્રતિમાનું વિસર્જન નદી, તળાવ કે સમુદ્રમાં કરવામાં આવે છે. POP અને રાસાયણિક રંગોથી બનેલી પ્રતિમા જળ પ્રદૂષણનું એક મુખ્ય કારણ બને છે, જે જળચર જીવો અને પર્યાવરણ માટે ગંભીર ખતરો ઊભો કરે છે. આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, આ ઇકોફ્રેન્ડલી પ્રતિમા એક સકારાત્મક અને ટકાઉ ઉકેલ પૂરો પાડે છે.

16 ફૂટની ઇકો-ફ્રેન્ડલી ગણેશ પ્રતિમા
16 ફૂટની ઇકો-ફ્રેન્ડલી ગણેશ પ્રતિમા (ETV Bharat Gujarat)

કૃત્રિમ તળાવમાં થશે વિસર્જન, પલ્પનો ખાતર તરીકે ઉપયોગ

આ ગણેશજીનું વિસર્જન પરંપરાગત રીતે નદી કે સમુદ્રમાં કરવામાં આવશે નહીં. મંડળ દ્વારા પાર્ટી પ્લોટમાં એક કુત્રિમ તળાવ બનાવવામાં આવ્યું છે, જેમાં આ પ્રતિમાનું વિસર્જન કરવામાં આવશે. કાગળની બનેલી હોવાથી તે પાણીમાં સરળતાથી ઓગળી જશે અને કોઈ પણ પ્રકારનું પ્રદૂષણ ફેલાવશે નહીં. વિસર્જન બાદ બાકી રહેલા પલ્પનો ઉપયોગ ખાતર તરીકે થઈ શકશે, જે એક સંપૂર્ણપણે ટકાઉ ચક્ર પૂર્ણ કરશે. આ પહેલ અન્ય મંડળો અને ભક્તો માટે પણ એક પ્રેરણાદાયક ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે.

ભવ્ય આગમન યાત્રા સાથે ગણેશજીનું સ્વાગત : આ ભવ્ય પ્રતિમાને શહેરમાં લાવવા માટે એક વિશાળ આગમન યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. હજારોની સંખ્યામાં ભક્તો આ યાત્રામાં જોડાયા હતા, જેમના ચહેરા પર ભગવાન ગણેશના આગમનનો આનંદ અને ઉત્સાહ સ્પષ્ટ દેખાતો હતો. ઢોલ-નગારા અને ગણેશજીના જયઘોષ સાથે નીકળેલી આ યાત્રાએ સમગ્ર શહેરમાં એક પવિત્ર અને ઉત્સાહપૂર્ણ માહોલ ઉભો કર્યો હતો. આ યાત્રા માત્ર એક ધાર્મિક પ્રક્રિયા નહોતી, પરંતુ એક સામાજિક સંદેશ પણ હતો કે ધર્મ અને પર્યાવરણ એકબીજાના પૂરક હોઈ શકે છે.

આ પણ વાંચો...

સુરત : ગણેશ ચતુર્થીના પાવન પર્વને લઈને દેશભરમાં અનેરો ઉત્સાહ છે. આ ઉત્સવને વધુ ખાસ અને પર્યાવરણને અનુકૂળ બનાવવા માટે, 'સરકાર ગણેશ ઉત્સવ' દ્વારા ગુજરાતની સૌથી મોટી ઇકો-ફ્રેન્ડલી ગણેશજીની પ્રતિમાનું ભવ્ય સ્થાપન કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રતિમાની સૌથી મોટી વિશેષતા એ છે કે તે પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસ (POP) કે માટીમાંથી નહીં, પરંતુ 350 કિલોગ્રામ ટીશ્યુ પેપરનો ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આવી છે.

ગુજરાતની સૌથી મોટી ઇકો-ફ્રેન્ડલી ગણેશજીની પ્રતિમા

16 ફૂટ ઊંચી અને 6 ફૂટ પહોળી આ વિરાટ પ્રતિમાને મુંબઈના 15 કુશળ કારીગરોએ એક મહિનાની સખત મહેનત બાદ તૈયાર કરી છે. આ પ્રતિમામાં કારીગરી એટલી સૂક્ષ્મ અને સચોટ છે કે પહેલી નજરે કોઈ વિશ્વાસ કરી શકતું નથી કે આ પ્રતિમા કાગળમાંથી બનેલી છે. તેના આભૂષણોથી લઈને મુદ્રા સુધીની દરેક વિગત અદ્ભુત રીતે કોતરવામાં આવી છે, જે કલાકારોની કુશળતાનો પરિચય આપે છે. આ અદ્ભુત પ્રતિમા માત્ર ભક્તોની આસ્થાનું પ્રતિક નથી, પરંતુ પર્યાવરણ સંરક્ષણ પ્રત્યેની વધતી જતી જાગૃતિનું પણ ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે.

350 કિલો ટીશ્યુ પેપરમાંથી બની 16 ફૂટની ઇકો-ફ્રેન્ડલી ગણેશ પ્રતિમા (ETV Bharat Gujarat)

સરકાર ગણેશ ઉત્સવ મંડળની આગવી પહેલ : આ ઇકો-ફ્રેન્ડલી પહેલ પાછળનો પ્રેરણાદાયક વિચાર 'સરકાર ગણેશ ઉત્સવ' મંડળના સાગર રાજપૂતનો છે. તેમણે જણાવ્યું કે મુંબઈમાં માધી ગણેશ ઉત્સવ દરમિયાન POPની પ્રતિમાઓના વિસર્જન પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો. આ વીડિયો જોઈને તેમને આ ઇકો-ફ્રેન્ડલી ગણેશજી બનાવવાનો વિચાર આવ્યો. આનાથી આપણે પરંપરા જાળવી શકીશું અને સાથે સાથે પર્યાવરણને પણ નુકસાન પહોંચાડવાથી બચી શકીશું.

350 કિલો ટીશ્યુ પેપરમાંથી નિર્મિત : પરંપરાગત રીતે ગણેશજીની પ્રતિમાનું વિસર્જન નદી, તળાવ કે સમુદ્રમાં કરવામાં આવે છે. POP અને રાસાયણિક રંગોથી બનેલી પ્રતિમા જળ પ્રદૂષણનું એક મુખ્ય કારણ બને છે, જે જળચર જીવો અને પર્યાવરણ માટે ગંભીર ખતરો ઊભો કરે છે. આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, આ ઇકોફ્રેન્ડલી પ્રતિમા એક સકારાત્મક અને ટકાઉ ઉકેલ પૂરો પાડે છે.

16 ફૂટની ઇકો-ફ્રેન્ડલી ગણેશ પ્રતિમા
16 ફૂટની ઇકો-ફ્રેન્ડલી ગણેશ પ્રતિમા (ETV Bharat Gujarat)

કૃત્રિમ તળાવમાં થશે વિસર્જન, પલ્પનો ખાતર તરીકે ઉપયોગ

આ ગણેશજીનું વિસર્જન પરંપરાગત રીતે નદી કે સમુદ્રમાં કરવામાં આવશે નહીં. મંડળ દ્વારા પાર્ટી પ્લોટમાં એક કુત્રિમ તળાવ બનાવવામાં આવ્યું છે, જેમાં આ પ્રતિમાનું વિસર્જન કરવામાં આવશે. કાગળની બનેલી હોવાથી તે પાણીમાં સરળતાથી ઓગળી જશે અને કોઈ પણ પ્રકારનું પ્રદૂષણ ફેલાવશે નહીં. વિસર્જન બાદ બાકી રહેલા પલ્પનો ઉપયોગ ખાતર તરીકે થઈ શકશે, જે એક સંપૂર્ણપણે ટકાઉ ચક્ર પૂર્ણ કરશે. આ પહેલ અન્ય મંડળો અને ભક્તો માટે પણ એક પ્રેરણાદાયક ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે.

ભવ્ય આગમન યાત્રા સાથે ગણેશજીનું સ્વાગત : આ ભવ્ય પ્રતિમાને શહેરમાં લાવવા માટે એક વિશાળ આગમન યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. હજારોની સંખ્યામાં ભક્તો આ યાત્રામાં જોડાયા હતા, જેમના ચહેરા પર ભગવાન ગણેશના આગમનનો આનંદ અને ઉત્સાહ સ્પષ્ટ દેખાતો હતો. ઢોલ-નગારા અને ગણેશજીના જયઘોષ સાથે નીકળેલી આ યાત્રાએ સમગ્ર શહેરમાં એક પવિત્ર અને ઉત્સાહપૂર્ણ માહોલ ઉભો કર્યો હતો. આ યાત્રા માત્ર એક ધાર્મિક પ્રક્રિયા નહોતી, પરંતુ એક સામાજિક સંદેશ પણ હતો કે ધર્મ અને પર્યાવરણ એકબીજાના પૂરક હોઈ શકે છે.

આ પણ વાંચો...

For All Latest Updates

TAGGED:

LARGEST ECO FRIENDLY GANESH IDOLSURAT SARKAR GANESH UTSAVGANESH IDOL MADE FROM TISSUE PAPERઇકો ફ્રેન્ડલી ગણેશજીની પ્રતિમાGANESH CHATURTHI 2025

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

દંપતીએ સરકારી નોકરી છોડીને શરૂ કર્યુ કૃષિ-પશુપાલન સ્ટાર્ટઅપ, જાણો પ્રકૃતિને સંરક્ષિત કરતા દંપતીના સફળ વ્યવસાયની કહાણી

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ધસમસતી નદી અને સમુદ્રનું મિલન જોયું છે? જો, જવાબ ના હોય તો જુઓ આ અદ્ભુત વીડિયો...

'સાબર, બનાસ અને દુધસાગર' ઉત્તર ગુજરાતની ડેરી ક્રાંતિ: સહકારી શક્તિથી ગામડાથી વૈશ્વિક બજાર સુધી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.