ગુજરાત કિસાન સભા દ્વારા મુક્ત વ્યાપાર સમજૂતીનો વિરોધ: ખેડૂતોને નુકસાનની ચિંતા

ગુજરાત કિસાન સભાના પ્રમુખ ડાયાભાઈ ગજેરાએ ભારત સરકાર અને અમેરિકા વચ્ચેની મુક્ત વ્યાપાર સમજૂતીના નિર્ણય સામે ખેડૂતોને થનારા નુકસાનની ચિંતા વ્યક્ત કરી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 21, 2025 at 3:42 PM IST

રાજકોટ: ગુજરાત કિસાન સભાના પ્રમુખ ડાયાભાઈ ગજેરાએ ભારત સરકાર અને અમેરિકા વચ્ચેની મુક્ત વ્યાપાર સમજૂતીના નિર્ણય સામે ખેડૂતોને થનારા નુકસાનની ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. તેમણે મીડિયા સમક્ષ આ અંગે પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી હતી.ગત 13 ઓગસ્ટના રોજ ઉપલેટામાં કિસાન મજદૂર સંઘ દ્વારા આ સમજૂતીનો વિરોધ કરતા દેખાવો યોજવામાં આવ્યા હતા. આ દેખાવોમાં ખેડૂતો અને મજદૂરોએ ભારત સરકાર દ્વારા અમેરિકા સાથે મુક્ત વ્યાપાર સમજૂતીના કાયદા લાવવાની શંકા પર ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. તેમનું માનવું છે કે આ સમજૂતીને કારણે વિદેશી ખેત પેદાશો ભારતીય બજારમાં હાવી થઈ જશે, જેના પરિણામે સ્થાનિક ખેડૂતોને તેમની પેદાશોના યોગ્ય ભાવ નહીં મળે અને તેઓ આર્થિક રીતે નુકસાન સહન કરશે.

ડાયાભાઈ ગજેરાએ જણાવ્યું કે દેશના ખેડૂતોને હાલમાં જ તેમની પેદાશો અને જણસના યોગ્ય ભાવ મળતા નથી, જેના કારણે ખેડૂતો અને ખેતમજૂરો દેવામાં ડૂબી રહ્યા છે. આવી સ્થિતિમાં મુક્ત વ્યાપાર સમજૂતીથી ખેડૂતોની દશા વધુ બગડશે. આ ઉપરાંત, કોર્પોરેટ કંપનીઓને ખેતીક્ષેત્રમાં પ્રવેશ આપવાથી ખેતમજૂરોની હાલત પણ કફોડી બની છે. આને કારણે ઉપલેટા કિસાન સભા અને મજદૂર સંઘે સરકાર વિરુદ્ધ દેખાવો યોજીને આવા કાયદાનો સખત વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.

આ વિરોધનું પરિણામ હવે સ્પષ્ટ જોવા મળી રહ્યું છે. સરકારે વિદેશથી આયાત માટે છૂટ આપતાં સ્થાનિક ખેડૂતોને તેમની પેદાશોના પૂરતા ભાવ નહીં મળે. વેપારીઓ અને ઉદ્યોગકારો સસ્તા ભાવે વિદેશી કપાસની ખરીદી કરશે, જેની સીધી અસર ભારતીય ખેડૂતો પર પડશે. આ મુદ્દે ડાયાભાઈ ગજેરાએ અગાઉ સરકારને આવેદનપત્ર પાઠવી વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. તેમણે ચેતવણી આપી છે કે આયાતને મળેલી છૂટથી સ્થાનિક ખેડૂતોને નોંધપાત્ર નુકસાન થશે.

