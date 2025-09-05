હૈદરાબાદ : છેલ્લા કેટલાક દિવસથી ગુજરાતભરમાં મેઘરાજાનું જોર વધ્યું છે. ઉતર ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના જિલ્લામાં ધોધમાર વરસાદ પડી શકે છે. ગુજરાતમાં વરસાદની શક્યતાને પગલે હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી આપવામાં આવી છે.
ભારે વરસાદ થવાની સંભાવનાને પગલે 1 સપ્ટેમ્બર 2025 થી 10 સપ્ટેમ્બર 2025 સુધી રાજ્યભરમાં ઓરેન્જ એલર્ટ અને રેડ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. ગુજરાતભરમાં આગામી 10 દિવસ ભારેથી અતિભારે વરસાદ વરસે તેવી આગાહી છે.
ગુજરાત રાજ્યમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી :
- 5 સપ્ટેમ્બર 2025 : નવસારી, ડાંગ વલસાડમાં (રેડ ઍલર્ટ) અને અમરેલી, બોટાદ, ભાવનગર, ભરૂચ, છોટા ઉદેપુર, સુરત, તાપીમાં (ઓરેન્જ ઍલર્ટ)
- 6 સપ્ટેમ્બર 2025 : સુરેન્દ્રનગર, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, મહીસાગર (રેડ ઍલર્ટ), બનાસકાંઠા, મહેસાણા, ખેડા, મોરબી, રાજકોટ, બોટાદ, પંચમહાલ, દાહોદ (ઓરેન્જ ઍલર્ટ )
- 7 સપ્ટેમ્બર, 2025 : કચ્છ (રેડ ઍલર્ટ) અને બનાસકાંઠા, પાટણ, મોરબી, સુરેન્દ્રનગર, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર, અરવલ્લી, મહીસાગરમાં (ઓરેન્જ ઍલર્ટ) જાહેર કર્યું છે.
- 8 સપ્ટેમ્બરથી 10 સપ્ટેમ્બર : ઉત્તર ગુજરાતમાં બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર, અરવલ્લી, ખેડા, અમદાવાદ, આણંદ, પંચમહાલ, દાહોદ, મહિસાગર, દક્ષિણ ગુજરાતમાં વડોદરા, છોટા ઉદેપુર, નર્મદા, ભરૂચ, સુરત, તાપી, નવસારી, વલસાડ અને દમણ, દાદરા અને નગર હવેલી, સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના તમામ જિલ્લાઓમાં ઘણા સ્થળોએ જેમ કે સુરેન્દ્રનગર , રાજકોટ, જામનગર, પોરબંદર, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, મોરબી, દ્વારકા, ગીર સોમનાથ, બોટાદ, કચ્છ અને દીવમાં તમામ જિલ્લાઓમાં થોડા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદ/ ગાજવીજ સાથે વરસાદની સંભાવના છે.
રેડ એલર્ટ દરમિયાન સ્થિતિ અને સલામતીના પગલાં :
- શહેરના મોટાભાગના માર્ગેો પાણી ભરાવાના કારણે બંધ
- નીચાણવાળા વિસ્તારમાં મોટાભાગના વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવા/પૂર આવવા
- શહેરના તમામ માર્ગોમાં ભારે ટ્રાફિક જામની સમસ્યા
- વીજળી પડવાથી મૃત્યુની સંભાવના
- કોઈ સ્થળ પર જતા પહેલા તમારા રૂટ પર ટ્રાફિકની તપાસ કરો
- રેડ એલર્ટ સમયે જારી કરેલ કોઈપણ ટ્રાફિક સલાહનું પાલન કરો
- વારંવાર પાણી ભરાયેલા વિસ્તારમાં જવાનું ટાળો
- અસુરક્ષિત જગ્યાઓમાં રહેવાનું ટાળો
- જૂની ઇમારત અને નદી કિનારાની નજીક રહેતા લોકો સાવચેત રહે
