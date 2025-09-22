વડોદરા, સુરત, ભાવનગર, રાજકોટ સહિત 13 શહેરોમાં હાઉસીંગના મકાનનો ડ્રો થશે, આ તારીખ પહેલા ભરી દેજો ફોર્મ
રાજ્યના કુલ 13 શહેરોમાં 20 જગ્યાએ પાત્ર નાગરિકોને અફોર્ડેબલ કિંમતે PMAY (U)-2.0 અંતર્ગત મકાન મેળવવાની તક છે.
Published : September 22, 2025 at 4:19 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત હાઉસીંગ બોર્ડ દ્વારા ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગ માટે બનાવવામાં આવેલા EWS-2 કેટેગરીના મકાનોની ફાળવણી માટે ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. રાજ્યના કુલ 13 શહેરોમાં 20 જગ્યાએ પાત્ર નાગરિકોને અફોર્ડેબલ કિંમતે PMAY (U)-2.0 અંતર્ગત મકાન મેળવવાની તક છે. આ માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 30 સપ્ટેમ્બર 2025 રાખવામાં આવી છે.
કયા-કયા શહેરોમાં મકાનની ફાળવણી થશે?
પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના (શહેરી) 2.0 હેઠળ વડોદરાના ગોરવા, ગોત્રી, અટલાદરા પ્લોટ-એ, અટલાદરા પ્લોટ-બી, સુરતના છાપરાભાઠા, કોસાડ, અમરેલી, સચિન-કનસાડ, નવસારી, ભાવનગરના શાસ્ત્રીનગર અને તરસમિયા, પાદરા, અંકલેશ્વર, ઉપલેટા, અમરેલી, મહુવા, હાથીજણ અમદાવાદ તથા ધોળકામાં મકાનોની ફાળવણી માટે ફોર્મ ભરવામાં આવી રહ્યા છે.
મકાનનો પ્રકાર અને કિંમત
આ યોજના હેઠળ EWS-2 કેટેગરીના આવાસની ફાળવણી ડ્રો દ્વારા કરવામાં આવશે. મકાનનો અંદાજીત કારપેટ એરિયા 41. ચો.મી (441 ચો.ફૂટ) હશે. મકાન 1.5 BHK હશે અને તેની અંદાજીત કિંમત 9 લાખ રૂપિયા હશે. અરજી કરતા સમયે અરજદારે 7500 રૂપિયા ભરવાના રહેશે. આવાસના મેઇન્ટેન્સ પેટે રૂ.50000ની ડિપોઝિટ ભરવાની રહેશે.
અરજીપત્રક ભરવાની માર્ગદર્શિકા
- અરજી કરવા માટે https://gujarathousingboard.gujarat.gov.in/oaweb/ વેબસાઈટ પર જાઓ.
- અરજીપત્રક તથા માહિતી પત્રિકાઓ સંપૂર્ણ અભ્યાસ કરી ભરેલ અરજીપત્ર તથા સાથે ભરવાની રકમ માત્ર ઓનલાઈન સ્વીકારવામાં આવશે.
- એફિડેવિટ સહિતના દસ્તાવેજો અરજી સાથે જ અચુકપણે અપલોડ કરવાના રહેશે, અથવા ડ્રો અગાઉ બોર્ડ દ્વારા જણાવેથી ફિઝીકલ સ્વરૂપે રજુ કરવાના રહેશે, જો સમયમર્યાદામાં આ દસ્તાવેજો રજૂ નહિ કરવામાં આવે તો અરજીપત્રક રદ કરવામાં આવશે.
- અરજદારે ખોટી માહિતી આપેલ હશે, અથવા તો જો કોઈ સત્ય હકીકત છૂપાવેલ માલુમ પડશે તો તેઓના સાથે કોઈપણ જાતનો પત્રવ્યવહાર કર્યા સિવાય તેઓની અરજી આપોઆપ રદ થશે અને યોજનામાં ફાળવણીનો તેઓનો કોઈ હક રહેશે નહીં. તેમજ ભરેલી ડિપોઝીટ પૂરેપૂરી જપ્ત કરવામાં આવશે અને અરજદાર સાથે બોર્ડ દ્વારા કાયદેસર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
- અરજદાર ડ્રોમાં સફળ થાય તેથી મકાન ફાળવણી અંગે તેઓનો હક્ક થતો નથી. ફાળવણીને ગ્રાહ્ય રાખવાની બાબત અરજદારની પાત્રતા અને સંપૂર્ણ નાણા ભરપાઈ કરવાને આધીન છે.
- અરજીપત્રક ગુજરાત હાઉસીંગ બોર્ડ/કોટક મહિન્દ્રા બેંક ટપાલ દ્વારા મોકલાવશે નહીં અથવા સ્વીકારશે નહીં. (અરજીપત્રક માત્ર ઓનલાઈન ભરવાના રહેશે.)
- અરજદારાને અરજીપત્રકમાં જણાવેલ મોબાઈલ નંબર ઉપર ફોર્મ મળ્યાની, નાણા મળ્યાની તથા કોમ્પ્યૂટર ડ્રોમાં સફળ થવાની જાણકારી શક્ય હશે તો એસ.એમ.એસ.થી મોકલવામાં આવશે.
- અરજીપત્રક ભરવાની અંતિમ તારીખ ૩૦-૦૯-૨૦૨૫ રહેશે. ત્યારબાદ કોઈ અરજીપત્રક કે વિનંતી પત્રક સ્વીકારવામાં આવશે નહીં.
યોજનાની વિશેષતાઓ :
- બાંધકામના માળખામાં ક્ષતિ અન્વયે ઈજારદારની જવાબદારીનો સમયગાળો 10 વર્ષ
- એલ્યુમિનિયમ ગ્લાસ સ્લાઈડીંગ વિન્ડોઝ, એમ.એસ.ગ્રીલ, કોટા સ્ટોન કીચન પ્લેટફોર્મ.
- ઈ.ડબલ્યુ. એસ.-2 ના બધા જ રૂમોમાં વિટ્રીફાઈડ ટાઈલ્સ ફ્લોરીંગ તથા ઈ. ડબલ્યુ.એસ.-૨ ના બાથરૂમમાં લીંટલ લેવલ સુધી ટોઈલેટમાં 90 સે.મી.ની વોલ ટાઈલ્સ
- પ્રવર્તમાન GDCRના નિયમ મુજબ (મળવાપાત્ર થતી હોય તેવી તમામ યોજનાઓમાં) અગ્નિશામક તેમજ ભૂકંપ પ્રતિરોધક બાંધકામ તથા આધુનિક આકર્ષક એલીવેશન
- લેન્ડ સ્કેપીંગ, ગાર્ડન, આર.સી.સી. રોડ, કેમ્પસ લાઈટીંગ
- 15 મીટરથી વધુ ઉંચાઈવાળા બિલ્ડીંગ માટે લીફ્ટની સુવિધા તેમજ આકર્ષક ફોયર (જી+5 અને તેની ઉપર)
- ડેકોરેટીવ ગેઈટ તેમજ સિક્યોરીટી કેબીન
- અરજદારોને સરળતાથી લોન મળી રહે તે માટે બોર્ડ દ્વારા બેંકો સાથે સમજુતી કરેલ છે. આ બેંકો પાસેથી લોન મેળવવા માટે અરજદારે કોઈ લીગલ ચાર્જ તેમજ આવાસ યોજનાના ડોક્યુમેન્ટ આપવાના રહેશે નહીં જે લોન માટેના જરૂરી દસ્તાવેજો બોર્ડ દ્વારા બેંકને પુરા પાડવામાં આવશે.
- અરજદાર અગર લોનની પાત્રતા ધરાવતા ન હોય અને બેંક દ્વારા લોન ન મળે તો બોર્ડની કોઈ જવાબદારી રહેશે નહીં.
યોજનાની શરતો
- અરજી સાથે ભરપાઈ કરેલી ડિપોઝિટ બાદ કરતા બાકીની રકમ ડ્રોમાં સફળ થયા બાદ અથવા બોર્ડ જણાવે ત્યારે અરજદારે ભરવાની રહેશે. હપ્તા નહીં ભરવા કે મોડા ભરવાના કિસ્સામાં નિયમ અનુસાર વ્યાજ અથવા પેનલ્ટી લેવામાં આવશે અને ફાળવણી રદ કરવામાં આવશે.
- અરજદાર અરજીની તારીખે પુખ્ત વયનો હોવો જરૂરી છે.
- મકાનોની ફાળવણીમાં ડીફેન્સ માટે 10 ટકા, અનુસુચિત જાતિ માટે 7 ટકા, અનુસુચિત જનજાતિ માટે 14 ટકા, બક્ષી પંચ માટે 10 ટકા અને દિવ્યાંગજનો માટે 5 ટકા આરક્ષિત રાખવામાં આવશે.
- સંયુક્ત નામે અરજી કરનારે સંયુક્ત ફોટો અપલોડ કરવાનો રહેશે.
- એક યોજનામાં એક વ્યક્તિ ફક્ત એક જ ફોર્મ ભરી શકશે. પ્રત્યેક યોજના દીઠ તેઓ અલગ અલગ ફોર્મ ભરી શકાશે પણ તેઓને ડ્રોમાં એક થી વધારે યોજનામાં સફળ થયા બાદ તેઓની પસંદગીની યોજનામાં એક જ મકાનની ફાળવણી કરવામાં આવશે.
- મકાનોની ફાળવણી કોમ્પ્યુટરાઇઝ ડ્રોથી કરવામાં આવશે જે બોર્ડના મિલ્કત ફાળવણીની વિનિયમો અને ધારાધોરણ પ્રમાણે થશે.
- મકાનોની કિંમતમાં વપરાતી સામગ્રીના ભાવોના વધારા અથવા અન્ય કારણોસર વધારો થાય તો અરજદારને બંધનકર્તા રહેશે.
- આ યોજનામાં ફેરફાર કરવા રદ કરવા અથવા મુલત્વી રાખવાનો બોર્ડને અબાધિત હક્ક રહેશે.
- ડ્રો કરતા પહેલા અરજદારે સ્વેચ્છાએ પોતાનું ફોર્મ રદ કરાવે કે ડ્રોમાં અસફળ થવાના કિસ્સામાં મહત્તમ ૯૦ દિવસની સમયમર્યાદામાં ડિપોઝીટની રકમ ૧૦૦% પરત કરવામાં આવશે. ડિપોઝીટની રકમ પર વ્યાજ મળવાપાત્ર નથી.
- ડ્રોમાં સફળ થયેલ અરજદાર સ્વેચ્છાએ પોતાનું આવાસ રદ કરાવે કે કોઈ સંજોગોમાં પાત્રતા ગેરલાયક ઠરવાના કિસ્સામાં ૫૦% ડિપોઝીટની રકમ તથા ત્યાર બાદ ભરેલ રકમમાંથી પણ ૫૦% રકમ જપ્ત કરી બાકીની રકમ પરત કરવામાં આવશે. આ રકમ પર વ્યાજ ચૂકવવામાં આવશે નહીં.
- અરજદારે કુટુંબના તમામ સભ્યોના આધારકાર્ડ ફરજીયાત રજૂ કરવાના રહેશે. અન્યથા ડ્રોમાં સામેલ કરવામાં આવશે નહીં.
- પુરૂષ લાભાર્થીએ પતિ અને પત્નીના સંયુક્ત નામે દસ્તાવેજ કરવાનો રહેશે અને જે કિસ્સામાં કુટુંબમાં પુખ્ત વયની સ્ત્રી સભ્ય ન હોય તેવા કિસ્સામાં પુરૂષ લાભાર્થીના નામે દસ્તાવેજ કરવાનો રહેશે.
- આ યોજનાનું બાંધકામ પૂર્ણ થયા બાદ મકાનની ફાળવણી થાય ત્યાં સુધીમાં અરજદારે મકાનની પુરેપુરી કિંમત ઉપર અનુ. ૧ માં જણાવ્યા મુજબ ભરપાઈ કરવાની રહેશે, ત્યારબાદ દસ્તાવેજ થયેથી તેઓના મકાનનો કબજો સોંપવામાં આવશે.
- બેંક મારફતે લોન મેળવવા બોર્ડ તરફથી જરૂરી દસ્તાવેજો પુરા પાડવામાં આવશે. ૧૪.
- મકાનનો કબજો મેળવતાં પહેલાં અરજદારે બોર્ડ સાથે કન્વેયન્સ ડીડ (દસ્તાવેજ) કરવાનો રહેશે, જેનો ખર્ચ પ્રવર્તમાન નિયમાનુસાર અરજદારે ભોગવવાનો રહેશે.
- લાભાર્થીઓને મકાનનો કબજો સોંપતા પહેલાં લાભાર્થીઓનું એસોસીએશન રચવામાં આવશે/આવેલ છે. જેમાં હોદ્દેદારોએ કોમન સુવિધા જેવી કે પાણી પુરવઠો, ગટર, સ્ટ્રીટ લાઈટ, રસ્તા, લીફટ, સીક્યોરીટી વગેરેનો કબજો સંભાળી લેવાના રહેશે અને સઘળી સુવિધાઓ જે બોર્ડના નામે સ્થાનિક સંસ્થામાં નોંધાયેલ હશે તે એસોસીએશનના નામે તબદીલ કરાવી લેવાની રહેશે. અને ત્યારબાદ તેની મરામત/જાળવણી કરવાની રહેશે. અને તેને લગતો તમામ ખર્ચ/બીલ એસોસીએશનને ભોગવવાનો રહેશે. આ અંગે બોર્ડની કોઈ જવાબદારી રહેશે નહીં. એસોસીએશન દ્વારા કોમન સર્વિસિસ સંભાળ્યા બાદ જ પ્રત્યેક લાભાર્થીને મકાનનો કબજો સુપ્રત કરવામાં આવશે.
- 16-અ ફોર્મમાં દર્શાવેલ મેન્ટેનન્સની રકમ ડિપોઝીટ તરીકે છે. એસોસીએશનની રચના થયા બાદ આ ડિપોઝીટ એસોસિએશનને તબદીલ કરવામાં આવશે. એસોસિએશન દ્વારા કોમન સર્વિસીસ આ મેન્ટેનન્સ ડિપોઝીટના વ્યાજમાંથી નિભાવવાની રહે છે. મેન્ટેનન્સ માટે ખુટતી બાકીની રકમ એસોસિએશન દ્વારા દરેક લાભાર્થીઓ પાસેથી અલગથી ઉઘરાવી શકાશે.
- અરજદારે જો પતિ-પત્ની સંયુક્ત નામે અરજી કરવા માંગતા હોય તો પતિ/પત્ની બંનેએ અરજદાર તરીકે સહી કરવાની રહેશે. બોર્ડ પ્રથમ નામે સીધો જ પત્ર વ્યવહાર કરશે અને મકાનની ફાળવણી અને મિલકત ધારણ કરવાના હક્કોનો દસ્તાવેજ સંયુક્ત નામે મળશે.
- બોર્ડ દ્વારા મકાનની કિંમત સાથે વસૂલવામાં આવેલ મેન્ટેનન્સ ડિપોઝીટની રકમ કોમન સગવડો તબદીલ કરતી વેળાએ જ એસોસિએશન ખાતામાં જમા કરાવવામાં આવશે. જેની વ્યાજની રકમમાંથી આ સામાન્ય સગવડોની વ્યવસ્થા એસોસિએશન દ્વારા કરવાની રહેશે. જે રકમ પર કોઈ વ્યાજ આપવામાં આવશે નહીં.
- બોર્ડની આવાસ યોજના ખૂબ જ વ્યાજબી દરે તથા આવાસ પ્રવૃત્તિ માટે સંપાદિત જમીન ઉપર હાથ ધરવામાં આવતી હોઈ અરજદારે તેઓને ફાળવવામાં આવેલ આવાસ સોંપણી (પઝેશન)ની તારીખથી ૫ (પાંચ) વર્ષ સુધી વેચાણ કે ભાડે આપી શકશે નહીં.
- આવક અને મકાન અંગેનું ખોટું એફિડેવિટ રજૂ કરનાર સામે ફોજદારી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે તેમજ ફાળવણી રદ કરવામાં આવશે.
- અરજદારને સરળતાથી લોન મળી રહે તે માટે બોર્ડ દ્વારા બેંકો સાથે સમજુતી કરેલ છે. આ બેંકો પાસેથી લોન મેળવવા માટે અરજદારે કોઈ લીગલ ચાર્જ તેમજ આવાસ યોજનાના ડોક્યુમેન્ટ આપવાના રહેશે નહીં જે લોન માટેના જરૂરી દસ્તાવેજો બોર્ડ દ્વારા બેંકને પુરા પાડવામાં આવશે.
- રાજ્ય સરકારની વખતો વખતની સૂચના તેમજ બોર્ડના મિલકત નિકાલના વિનિયમો ધ્યાને લઈ તે આવાસની ફાળવણી કરવામા આવશે.
- અરજી ફોર્મની વિગતવાર ચકાસણી કરવામાં આવશે તેની અરજદારે નોંધ લેવી અને ખોટી વિગતો માલુમ પડ્યાના કિસ્સામાં અરજી રદ કરવામાં આવશે.
- અરજદાર/કુટુંબના સભ્યના નામે ભારત ભરમાં પાકું મકાન ન હોવું જોઈએ તે અંગેનું સોગંદનામું રજુ કરવાનું રહેશે.
- સફળ અરજદારોએ સ્વખર્ચે રેરા એકટ મુજબ Agreement For Sale ગુજરાત હાઉસીંગ બોર્ડ સાથે કરવાનો રહેશે. રેરાની જોગવાઈઓ લાભાર્થીને બંધનકર્તા રહેશે. સમય મર્યાદામાં બાકી રહેતી ડિપોઝીટ તથા Agreement For Sale t કરવાના સંજોગોમાં અરજી સાથે ભરેલ ડિપોઝીટની 50% રકમ તથા ત્યારબાદ ભરેલ રકમની 50% રકમ જપ્ત કરવામાં આવશે.
- ઉપરોક્ત યોજનાઓની જમીન પર કોર્ટકેસ હશે તો તેના આખરી નિકાલ બાદ અનુરૂપ યોજના હાથ ધરવામાં આવશે.