Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

જાહેર દબાણો અને ટ્રાફિક ભંગ મુદ્દે HCની સરકારને ટકોર, 'કાયદો તોડરનારને કાયદાનું ભાન કરાવો' - GUJARAT HIGH COURT

HCએ કહ્યું, જ્યાં સુધી કસૂરવારો અને કાયદા તોડનારો સામે લોખંડી હાથે કામ નહીં લો, ત્યાં સુધી તેઓ સીધા થાય તેમ નથી. તેમને કાયદાનું ભાન કરાવો.

ગુજરાત હાઈકોર્ટ
ગુજરાત હાઈકોર્ટ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 7, 2025 at 3:44 PM IST

2 Min Read

અમદાવાદ: ગુજરાતભરમાં રખડતા ઢોરોના ત્રાસ, બિસ્માર રસ્તાઓ, જાહેર માર્ગો અને ફૂટપાથ પર ગેરકાયદે દબાણ અને ટ્રાફિક, ગેરકાયદે પાર્કિંગ સહિતના જુદા જુદા મુદ્દાઓ પર એડવોકેટ અમિત પંચાલ દ્વારા એક કન્ટેમ્પ પિટીશન ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં દાખલ કરવામાં આવી હતી. જેના પર બુધવારે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. તે દરમિયાન સરકાર અને સત્તાવાળાઓ તરફથી કામગીરીનો પ્રગતિ અહેવાલ રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું.

આ મુદ્દે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં હિયરિંગ દરમિયાન જસ્ટિસ એ.એસ સુપહીયા અને જસ્ટિસ આર.ટી વાચ્છાણીની ખાંડપીઠે ફરી એક વાર રાજ્ય સરકાર અને સત્તાવાળાઓને ટકોર કરી હતી કે" અમે જાણીએ છીએ કે આ મેટર અત્યારે દર બુધવારે ચાલે છે. તેથી સત્તાવાળાઓ કામગીરી કરી રહ્યા છે. આ બાબત અમારા ધ્યાનમાં છે. પરંતુ સત્તાવાળાઓએ સરકાર અને પરિણામ લક્ષી કામગીરી નિયમિત ધોરણે અને સતત ચાલુ રાખવાની છે. તેમાં કોઈપણ પ્રકારની શીતલતા આવવી ના જોઈએ."

કાયદો તોડનાર સામે કડક કાર્યવાહી કરવા ટકોર
અમદાવાદ શહેર સહિત રાજ્યભરમાં ખરાબ રસ્તા, ટ્રાફિકની સમસ્યા, ગેરકાયદેસર પાર્કિંગ અને રોંગ સાઈડ ડ્રાઇવિંગ બાબતે ચાલી રહેલા અદાલતના તિરસ્કારના કેસની સુનાવણીમાં ગુજરાત હાઇકોર્ટના જસ્ટીસ એ.એસ સુપેહીયાએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવ્યું હતું કે, જ્યાં સુધી કસૂરવારો અને કાયદા તોડનારો સામે લોખંડી હાથે કામ નહીં લો, ત્યાં સુધી તેઓ સીધા થાય તેમ નથી. તેમને કાયદાનું ભાન કરાવો. અને જો ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા પોતાની કામગીરી કરવામાં નિષ્ફળ રહે. તો તેમણે પણ જવાબદાર ઠેરવીને તેમની સામે કાર્યવાહી કરો.

આ અંગે સુનવણી દરમિયાન સરકારી વકીલે આંકડા આપ્યા હતા કે, રોંગ સાઈડના આરોપીઓ સામે જાન્યુઆરી મહિનામાં 75, ફેબ્રુઆરી મહિનામાં 42, માર્ચમાં 329, એપ્રિલમાં 133, મે મહિનામાં 95, જૂનમાં 226 રજીસ્ટર કરવામાં આવ્યા છે. તથા ટ્રાફિક નિયમોના ભંગ બદલ 89 હજાર ચલણ ઈશ્યૂ કરવામાં આવ્યા છે.

અઠવાડિયામાં રોંગ સાઈડ ડ્રાઈવિંગના 40 વાહન જપ્ત
સરકારી વકીલે જણાવ્યું હતું કે, છેલ્લા અઠવાડિયામાં રોંગ સાઈડ આવતા 24 વ્હીકલ જપ્ત કરાયા છે. આ અઠવાડિયા સાથે કુલ 40 વાહન જપ્ત કરાયા છે. અને કુલ 77 કેસ રજીસ્ટર કરવામાં આવ્યા છે. સૌથી વધુ કેસ એસ.જી 01 ટ્રાફિક પોલીસ મથકે 32 કેસ નોંધાયા છે.

સરકારી વકીલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, છેલ્લા અઠવાડિયામાં સાત જૂનમાં 512 લારી-ગલ્લા દૂર કરાયા હતા. તેમજ 179 શેડ દૂર કરવામાં આવ્યા હતા. 563 વાસના બાંધકામ દૂર કરવામાં આવ્યા હતા, અને નાની મોટી 3824 વસ્તુઓને દૂર કરવામાં આવ્યા હતા તથા 1559 ગેરકાનુની બોર્ડ અને બેનર્સ દૂર કરવામાં આવ્યા હતા. તદુપરાંત અનઅધિકૃત પાર્કિંગ બદલ 652 વિકલ્પને લોક કરવામાં આવ્યા હતા. આ પ્રવૃત્તિઓ થકી 4.10 લાખ જેટલા દંડ વસૂલવામાં આવ્યા હતા.

સુનાવણી દરમિયાન હાઇકોર્ટે સરકાર પક્ષને જણાવ્યું હતું કે, જો હવેથી રોંગ સાઈડ ડ્રાઇવિંગ સહિતના ટ્રાફિક નિયમો કે જોગવાઈઓનું ભંગ થાય તો સ્થાનિક પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરની જવાબદારી નક્કી કરો અને કસૂરવાર થાય તો તેમની સામે કાર્યવાહી કરો.

આ પણ વાંચો:

  1. બનાસકાંઠામાં ઓનર કિલિંગ: દીકરીને ઊંઘની ગોળી આપી પિતા-કાકાએ ગળે ટૂંપો આપી દીધો, પ્રેમીની અરજીથી પકડાયા
  2. ગીર સોમનાથ LCB હિસ્ટ્રીસિટર ગેંગ પર ત્રાટકી, 11 આરોપી વિરૂદ્ધ ગુજસીટોક હેઠળ કાર્યવાહી

અમદાવાદ: ગુજરાતભરમાં રખડતા ઢોરોના ત્રાસ, બિસ્માર રસ્તાઓ, જાહેર માર્ગો અને ફૂટપાથ પર ગેરકાયદે દબાણ અને ટ્રાફિક, ગેરકાયદે પાર્કિંગ સહિતના જુદા જુદા મુદ્દાઓ પર એડવોકેટ અમિત પંચાલ દ્વારા એક કન્ટેમ્પ પિટીશન ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં દાખલ કરવામાં આવી હતી. જેના પર બુધવારે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. તે દરમિયાન સરકાર અને સત્તાવાળાઓ તરફથી કામગીરીનો પ્રગતિ અહેવાલ રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું.

આ મુદ્દે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં હિયરિંગ દરમિયાન જસ્ટિસ એ.એસ સુપહીયા અને જસ્ટિસ આર.ટી વાચ્છાણીની ખાંડપીઠે ફરી એક વાર રાજ્ય સરકાર અને સત્તાવાળાઓને ટકોર કરી હતી કે" અમે જાણીએ છીએ કે આ મેટર અત્યારે દર બુધવારે ચાલે છે. તેથી સત્તાવાળાઓ કામગીરી કરી રહ્યા છે. આ બાબત અમારા ધ્યાનમાં છે. પરંતુ સત્તાવાળાઓએ સરકાર અને પરિણામ લક્ષી કામગીરી નિયમિત ધોરણે અને સતત ચાલુ રાખવાની છે. તેમાં કોઈપણ પ્રકારની શીતલતા આવવી ના જોઈએ."

કાયદો તોડનાર સામે કડક કાર્યવાહી કરવા ટકોર
અમદાવાદ શહેર સહિત રાજ્યભરમાં ખરાબ રસ્તા, ટ્રાફિકની સમસ્યા, ગેરકાયદેસર પાર્કિંગ અને રોંગ સાઈડ ડ્રાઇવિંગ બાબતે ચાલી રહેલા અદાલતના તિરસ્કારના કેસની સુનાવણીમાં ગુજરાત હાઇકોર્ટના જસ્ટીસ એ.એસ સુપેહીયાએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવ્યું હતું કે, જ્યાં સુધી કસૂરવારો અને કાયદા તોડનારો સામે લોખંડી હાથે કામ નહીં લો, ત્યાં સુધી તેઓ સીધા થાય તેમ નથી. તેમને કાયદાનું ભાન કરાવો. અને જો ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા પોતાની કામગીરી કરવામાં નિષ્ફળ રહે. તો તેમણે પણ જવાબદાર ઠેરવીને તેમની સામે કાર્યવાહી કરો.

આ અંગે સુનવણી દરમિયાન સરકારી વકીલે આંકડા આપ્યા હતા કે, રોંગ સાઈડના આરોપીઓ સામે જાન્યુઆરી મહિનામાં 75, ફેબ્રુઆરી મહિનામાં 42, માર્ચમાં 329, એપ્રિલમાં 133, મે મહિનામાં 95, જૂનમાં 226 રજીસ્ટર કરવામાં આવ્યા છે. તથા ટ્રાફિક નિયમોના ભંગ બદલ 89 હજાર ચલણ ઈશ્યૂ કરવામાં આવ્યા છે.

અઠવાડિયામાં રોંગ સાઈડ ડ્રાઈવિંગના 40 વાહન જપ્ત
સરકારી વકીલે જણાવ્યું હતું કે, છેલ્લા અઠવાડિયામાં રોંગ સાઈડ આવતા 24 વ્હીકલ જપ્ત કરાયા છે. આ અઠવાડિયા સાથે કુલ 40 વાહન જપ્ત કરાયા છે. અને કુલ 77 કેસ રજીસ્ટર કરવામાં આવ્યા છે. સૌથી વધુ કેસ એસ.જી 01 ટ્રાફિક પોલીસ મથકે 32 કેસ નોંધાયા છે.

સરકારી વકીલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, છેલ્લા અઠવાડિયામાં સાત જૂનમાં 512 લારી-ગલ્લા દૂર કરાયા હતા. તેમજ 179 શેડ દૂર કરવામાં આવ્યા હતા. 563 વાસના બાંધકામ દૂર કરવામાં આવ્યા હતા, અને નાની મોટી 3824 વસ્તુઓને દૂર કરવામાં આવ્યા હતા તથા 1559 ગેરકાનુની બોર્ડ અને બેનર્સ દૂર કરવામાં આવ્યા હતા. તદુપરાંત અનઅધિકૃત પાર્કિંગ બદલ 652 વિકલ્પને લોક કરવામાં આવ્યા હતા. આ પ્રવૃત્તિઓ થકી 4.10 લાખ જેટલા દંડ વસૂલવામાં આવ્યા હતા.

સુનાવણી દરમિયાન હાઇકોર્ટે સરકાર પક્ષને જણાવ્યું હતું કે, જો હવેથી રોંગ સાઈડ ડ્રાઇવિંગ સહિતના ટ્રાફિક નિયમો કે જોગવાઈઓનું ભંગ થાય તો સ્થાનિક પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરની જવાબદારી નક્કી કરો અને કસૂરવાર થાય તો તેમની સામે કાર્યવાહી કરો.

આ પણ વાંચો:

  1. બનાસકાંઠામાં ઓનર કિલિંગ: દીકરીને ઊંઘની ગોળી આપી પિતા-કાકાએ ગળે ટૂંપો આપી દીધો, પ્રેમીની અરજીથી પકડાયા
  2. ગીર સોમનાથ LCB હિસ્ટ્રીસિટર ગેંગ પર ત્રાટકી, 11 આરોપી વિરૂદ્ધ ગુજસીટોક હેઠળ કાર્યવાહી

For All Latest Updates

TAGGED:

GUJARAT HIGH COURTTRAFFIC VIOLATIONSGUJARAT ROAD SITUATIONGUJARAT GOVERNMENTGUJARAT HIGH COURT

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ઉમરેઠમાં આવેલું પૌરાણિક ચંદ્રમોલેશ્વર મહાદેવ મંદિર, સ્થાપના અને ઈતિહાસ જાણો...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ખાતરની અછતથી ખેડૂતો ચિંતિત: નવસારીમાં ખાતરનો જથ્થો 50% ઓછો આવતા પાક સામે પડકાર ઊભો

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.