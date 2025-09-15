ગુજરાત હાઇકોર્ટને ફરી બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી, 3 મહિનામાં ચોથી વખત ધમકી મળી
ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં ડોગ સ્કવોડ અને બોમ્બ સ્કવોડ સાથે રાખીને તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
Published : September 15, 2025 at 4:05 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત હાઇકોર્ટથી એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. ગુજરાત હાઇકોર્ટને ફરીથી ધમકી ભર્યા ઇમેઇલ મળ્યા છે. કોઈ અજાણ્યા વ્યક્તિ દ્વારા ધમકી ભર્યો ઇમેઇલ ગુજરાત હાઇકોર્ટને કરવામાં આવ્યો છે. હાઇકોર્ટને ફરી બોમ્બથી ઉડાવીને દેવાની ધમકી મળી છે. આ મામલે ગુજરાત હાઇકોર્ટના રજીસ્ટર દ્વારા સોલા પોલીસ સ્ટેશનને જાણ કરવામાં આવી અને ત્યારબાદ પોલીસ દ્વારા ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં પહોંચીને તાત્કાલિક તપાસ હાથ ધરવામાં આવી. હાલમાં રાબેતા મુજબ હાઇકોર્ટમાં કામગીરી થઈ રહી છે. પોલીસ ગુજરાત હાઇકોર્ટ પહોંચી ડોગ સ્કવોડ અને બોમ્બ સ્કવોડ સાથે રાખીને ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
હાઇકોર્ટમાં બોમ્બ સ્ક્વોડની તપાસ
આ અંગે અમદાવાદ ના સોલા પોલીસ સ્ટેશનના પી.આઇ કૃણાલ ભુકણે ફોન પર વાતચીત કરતા જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાત હાઇકોર્ટના રજીસ્ટર દ્વારા અમને આ અંગે જાણ કરવામાં આવી હતી. સવારે 11:30 વાગે એમને માહિતી મળી હતી. ત્યારબાદ અમારી ટીમ ગુજરાત હાઇકોર્ટ પહોંચીને ડોગ સ્કવોડ અને બોમ્બ સ્કવોડ સાથે રાખીને ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. હાલમાં તપાસ ચાલુ છે.
3 મહિનામાં ચોથી વખત ધમકી
ગુજરાત હાઇકોર્ટને 3 મહિનામાં ચોથી વખત ધમકી ભર્યા ઇમેઇલ મળ્યા છે. આના પહેલા 20 ઓગસ્ટ 2025 ના દિવસે પણ આવી રીતની ધમકી મળી હતી. જેને લઈને પોલીસ તપાસ હાથ ધરીને ડોગ સ્ક્વોડ અને બોમ્બ સ્ક્વોડ અને ગુજરાત એન્ટી ટેરરિઝમ સ્કવોડ એટીએસ સહિતને તમામ ટીમે ગુજરાત હાઇકોર્ટ પહોંચીને તપાસ શરૂ કરી હતી.
આની પહેલા 9 જૂન 2025 ના દિવસે પણ ગુજરાત હાઇકોર્ટને બોમ્બથી ઉડાવવાની ધમકી મળી હતી. તે મામલે તે સમયના ઝોન-1 ઇન્ચાર્જ ડીસીપી સફીન હસને જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાત હાઇકોર્ટના ઇમેઇલ પર બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી છે. સવારે 11:30 ની આસપાસ ગુજરાત હાઇકોર્ટને ધમકી ભર્યો મેઇલ મળ્યો છે, જેની જાણ થતા કલેક્ટર અને પોલીસ કમિશનરે હાઇકોર્ટની મુલાકાત લીધી અને આ અંગે એક મીટીંગ પણ થઈ જેને લઇને તપાસ શરૂ કરી હતી.
ગુજરાત હાઇકોર્ટને આ પહેલા 24 જૂન 2025 ના પણ બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી હતી. અને આજે ફરી ધમકી ભર્યો ઇમેઇલ મળ્યો છે, જેને લઈને તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. અમદાવાદ શહેર પોલીસ અને ગુજરાત એટીએસએ સુરક્ષા વ્યવસ્થાને વધુ કડક કરીને ઇન્વિસ્ટીગેશન શરૂ કરી છે.
