આસારામને રાજસ્થાન હાઇકોર્ટમાં જામીન અરજી કરવા ગુજરાત હાઇકોર્ટે કરી તાકીદ

છેલ્લા ઘણા સમયથી આસારામ જેલમાં છે અને તેમની જામીન અરજી વારંવાર નકારવામાં આવી રહી છે.

ફાઈલ ફોટો
આસારામ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 23, 2025 at 10:48 AM IST

2 Min Read
અમદાવાદ : સુરત દુષ્કર્મ કેસ મામલે આસારામના હંગામી જામીન પર આજે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. 86 વર્ષીય આસારામના હંગામી જામીન પર સુનાવણી દરમિયાન ગુજરાત હાઇકોર્ટે આસારામને જામીન માટે રાજસ્થાન હાઇકોર્ટમાં અરજી કરવા માટે જણાવ્યું છે. હવે આસારામની નિયમિત જામીન અરજી પર 26 સપ્ટેમ્બરે સુનાવણી હાથ ધરાશે.

આસારામની જામીન અરજી પર સુનાવણી

આ મુદ્દે સુનાવણી દરમિયાન આસારામના વકીલે રજૂઆત કરતા જણાવ્યું હતું કે, હાલમાં આસારામ સારવાર હેઠળ છે. રાજસ્થાનના જોધપુરમાં પણ જામીન અરજી મૂકાશે તેવી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ ગુજરાત હાઇકોર્ટે રાજસ્થાનની હાઇકોર્ટમાં અરજી કરવાની તાકીદ કરી છે.

આ મુદ્દે છેલ્લી સુનાવણી દરમિયાન આસારામના વકીલે જણાવ્યું હતું કે, તેઓ જોધપુર હાઇકોર્ટના હુકમ વિરુદ્ધ નથી. પરંતુ ડોક્ટરોની કમિટીના રિપોર્ટમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે આસારામની તબિયત કથળી રહી છે. પરંતુ RTIમાં મળેલી માહિતી મુજબ જરૂરી રિપોર્ટ કર્યા નથી, તે આજે પણ બીમાર હાલતમાં છે.

તબીબી કારણોસર જામીન અરજી

આપને જણાવી દઈએ કે 27 જૂનના રોજ ગુજરાત હાઇકોર્ટે આસારામના જામીન 7 જુલાઈ સુધી લંબાવ્યા હતા. ત્યારબાદ 3 જુલાઈએ એક મહિનાનું અને 7 ઓગસ્ટ 2025 એ ત્રીજીવાર જામીન લંબાવવામાં આવ્યા હતા. ત્યાર પછી ગુજરાત હાઇકોર્ટ 19 ઓગસ્ટે ચોથી વાર ત્રણ સપ્ટેમ્બર સુધી જામીન લંબાવ્યા હતા.

અગાઉ 27 ઓગસ્ટના દિવસે સુનાવણી દરમિયાન રાજસ્થાન હાઈકોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલના મેડિકલ રિપોર્ટ મુજબ આસારામની તબિયત એટલી ગંભીર નથી કે તેના જામીન લંબાવવામાં આવે. જો કે આસારામને સુવિધા આપવા માટે એક સહાયક રાખવાની છૂટ આપવામાં આવી હતી. 27 ઓગસ્ટે રાજસ્થાન હાઈકોર્ટ હગામી જામીન ન લંબાવતા સરેન્ડર કરવાનો આદેશ કર્યો હતો. જેના પગલે આસારામે જોધપુર સેન્ટ્રલ જેલમાં આત્મસમર્પણ કર્યું હતું.

આસારામનું મેડિકલ ચેકઅપ : જોધપુર હાઈકોર્ટના ઓર્ડર બાદ આસારામને મેડિકલ ચેકઅપ માટે 18 ઓગસ્ટની સવારે 10:45 વાગ્યાની આસપાસ અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવ્યા હતા. અંદાજે ત્રણ થી ચાર કલાક સુધી તેમનું ચેકઅપ ચાલ્યું, એ સમયે આસારામનું અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલની 13 નંબરની OPDમાં મેડિકલ પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું.

જોધપુર કોર્ટે સિવિલ હોસ્પિટલને લેટર લખતા જણાવ્યું હતું કે, આરોગ્યની તપાસ કરવી, જેમાં બે કાર્ડિયો, એક ન્યુરોલોજિસ્ટ, એક મેડિસિન ગેસ્ટ્રોલોજીસ્ટ અને નેટ્રોલોજીસ્ટ સાથે મેડીકલ બોર્ડની રચના કરીને જનરલ સર્જન સહિતના બધાએ આસારામની હેલ્થને ચેકઅપ કર્યો હતો.

સુરત દુષ્કર્મ કેસ : ઉલ્લેખનીય છે કે, વર્ષ 2013માં સુરતની મહિલાએ આસારામ સામે બળાત્કારની ફરિયાદ નોંધાવી હતી. મહિલા પર આસારામ દ્વારા વર્ષ 1997 થી 2006 દરમિયાન અમદાવાદ અને મોટેરા આશ્રમમાં શારીરિક શોષણ થયાનો આરોપ હતો. આ ફરિયાદ ગાંધીનગર ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હોવાથી આસારામ સામે ગાંધીનગરમાં સમગ્ર કેસ ચાલ્યો હતો. આ કેસમાં વર્ષ 2023 માં ગાંધીનગર કોર્ટ દ્વારા આસારામને દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા હતા.

