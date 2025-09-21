અમદાવાદ મ્યુનિ.કોર્પો.ની આર્બિટ્રેશનની સમગ્ર પ્રક્રિયા નાબૂદ, AMCનો આર્બિટ્રેશન રદ કરવાનો નિર્ણય હાઈકોર્ટે માન્ય રાખ્યો
Published : September 21, 2025 at 11:55 AM IST|
Updated : September 21, 2025 at 12:14 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા આર્બિટ્રેશન પ્રથા દૂર કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો અને સીધા કોર્ટમાં કેસ કરવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો હતો. તેની સામે કેટલાક નારાજ લોકોએ આ બાબતે હાઇકોર્ટમાં પડકાર્યો હતો. આ મામલે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી અને હાઇકોર્ટે મહાનગરપાલિકાના નિર્ણય યોગ્ય ગણાવ્યો.
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનનું આર્બિટ્રેશન રદ કરવાનો નિર્ણય હાઇકોર્ટ માન્ય રખાયો છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને સીધા જ કોર્ટમાં કેસ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે જેને હાઇકોર્ટે મંજૂરી આપી છે.
આ મામલે લીગલ કમિટીના ચેરમેન પ્રકાશ ગુર્જરે જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાંથી આર્બિટ્રેશનની સમગ્ર પ્રક્રિયાને નાબૂદ કરવા માટેનો ઠરાવ થઈ ગયો છે, એના વિરુદ્ધમાં કેટલાક કોન્ટ્રાક્ટરો નામદાર હાઇકોર્ટ સમક્ષ ગયા હતા અને આર્બીટ્રેશનની પ્રક્રિયા દ્વારા તેમના વિવાદનું નિરાકરણ આવે તે પ્રકારની રજૂઆત નામદાર હાઇકોર્ટમાં કરી હતી. હાઇકોર્ટમાં કેસની સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના વકીલ દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે, ગુજરાત સરકાર દ્વારા ડિસેમ્બર 2024 અને ફેબ્રુઆરી 2025માં બે નોટિફિકેશન જારી કરવામાં આવ્યા હતા.
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં રોડ,પાણી, ગટર સહિતના કામોમાં કોર્પોરેશન અને કોન્ટ્રાક્ટર વચ્ચે કોન્ટ્રાક્ટમાં થયેલા વિવાદમાં પહેલા આર્બિટ્રેશનમાં કેસ કરતા હતા. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના વિવિધ વિભાગ સામે પાંચ વર્ષમાં 60 કેસ કરવામાં આવ્યા હતા. આ તમામ સાહેબ કેસ અને રૂપિયા 104 કરોડના ચુકાદા કોર્પોરેશનની વિરુદ્ધમાં આવ્યા હતા.
આમ આર્બિટ્રેશનમાં સમય અને શક્તિ વ્યર્થ થયો હોવાથી થોડા સમય પહેલા અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાના લીગલ ખાતા દ્વારા આ પ્રથા રદ કરી સીધો કોર્ટ કેસ કરવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ કેટલાક કોન્ટ્રાક્ટરો આ બાબતે હાઇકોર્ટમાં ગયા હતા અને આ નિર્ણયને પડકાર્યો હતો, ત્યાર પછી હાઇકોર્ટે AMCના આ નિર્ણયને યોગ્ય ગણાવ્યો હતો.