ETV Bharat / state

નવરાત્રી પહેલા DJ-લાઉડ સ્પીકરના ધ્વનિ પ્રદૂષણને લઈને હાઇકોર્ટમાં સુનાવણી, સરકારની નિષ્ફળતા સામે HC નારાજ

હાઇકોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, ડીજે અને લાઉડ સ્પીકર કરતા શેરી ગરબા જ યોગ્ય છે.

હાઇકોર્ટની ફાઈલ તસવીર
હાઇકોર્ટની ફાઈલ તસવીર (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 16, 2025 at 4:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: નવરાત્રી પહેલા ધ્વની પ્રદૂષણ અંગે અવાજ ઉઠવા લાગ્યા છે. ગુજરાત હાઇકોર્ટે ધ્વનિ પ્રદૂષણ અને તેને મર્યાદિત રાખવા માટે સત્તાધીશોની નિષ્ફળતાને લઈને ભારે નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી. હાઇકોર્ટે કહ્યું હતું કે, 20, 20 ફૂટ ઊંચા ડીજે અને વધુ પડતા અવાજ હોય તેમ છતાં પોલીસ દ્વારા પગલા ના લેવાય તે દુર્ભાગ્યપૂર્ણ કહી શકાય. ડીજેના ભયંકર અવાજ તમારું માથું ફાડી નાખે છે.

ધ્વનિ પ્રદૂષણ અંગે હાઇકોર્ટમાં સુનાવણી
ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં ડીજે અને લાઉડ સ્પીકર અને ધ્વનિ પ્રદૂષણ મુદ્દે સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. ધ્વનિ પ્રદૂષણ મામલે કન્ટેમ્પ અરજી હાઇકોર્ટમાં દાખલ કરવામાં આવી હતી. સુનાવણી દરમિયાન સરકાર તરફથી કોર્ટમાં રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે, ધ્વનિ પ્રધૂષણ અંગે રાજ્ય સરકારે નીતિ તૈયાર કરી છે. જેને લઈને હવે કોઈ પણ કાર્યક્રમ, સભા કે સરઘસ માટે આયોજકોને ફરજિયાત પરમિશન લેવી પડશે. એની સાથે ડીજે અને લાઉડ સ્પીકર માટે તેના માલિકોને અલગથી પરમિશન લેવી જરૂરી રહેશે. અને દર વર્ષે જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા સાયલેન્સ ઝોન જાહેર કરવામાં આવશે. આ મામલે સરકારે લેખિતમાં જવાબ આપ્યો છે. જેમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, રાત્રે 10 થી સવારે 06:00 વાગ્યા સુધી ડીજે ધ્વનિ પ્રદૂષણ પર પ્રતિબંધ છે. રાતે 10:00 થી સવાર 06 સુધી ગૃહ વિભાગના પ્રતિબંધનો પરિપત્ર છે.

'ડીજે અને લાઉડ સ્પીકર કરતા શેરી ગરબા જ યોગ્ય છે'
આ મામલે જસ્ટિસ એ.એસ. સુપહિયા અને જસ્ટિસ આરતી વાચ્છાણીની ખંડપીઠમાં સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. હાઇકોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, ડીજે અને લાઉડ સ્પીકર કરતા શેરી ગરબા જ યોગ્ય છે. જીપીસીબીએ કોર્ટમાં જણાવ્યું હતું કે, 75 ડિસેબલથી વધુ અવાજ વધે નહીં અને જે એરિયામાં જેટલો આવાજ હોય તેનાથી 10 ડિસેબલ વધે નહીં તેવા નિયમો છે. આ મામલે કોર્ટે કહ્યું હતું કે, નિયમોનો ભંગ થાય છે. જો સરકાર પાસે સર્ક્યુલર એસઓપી પોલિસી બધું છે તો તે નિયમોમાં પાલન અંગે એફિડેવિટ ફાઇલ કરે. ડીજેનો આવાજ 129 ડિસેબલ જેટલો હોય છે. ડીજે ટ્રક એક મોટું દુષણ છે, જે લોકોના જીવ લઈ શકે છે.

આ મામલી પીઆઈએલ કરનાર વકીલે જણાવ્યું હતું કે, અત્યારે ડીવાયએસપી કક્ષાના નહીં પણ પીઆઇ ડીજેની પરમિશન આપે છે. ગુજરાત યુનિવર્સિટી પોલીસ સ્ટેશને એક વર્ષમાં સાઉન્ડ સિસ્ટમના વપરાશ માટે 200 મંજૂરી આપી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, શૈક્ષણિક સંકુલ સાયલેન્સ ઝોનમાં આવે છે તેમ છતાં મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. ત્યારે કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, ડીજે અને સ્પીકર કરતા શેરી ગરબા વધારે સારા છે. 15 થી 20 ફૂટ ઊંચા ડીજે ટ્રક જતા હોય અને પોલીસ કોઈ પગલા લેતી નથી. સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદાઓ અને ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડના સ્પષ્ટ જાહેરનામાં હોવા છતાં શહેરોમાં ડીજે અને લાઉડ સ્પીકરની સમસ્યા યથાવત છે. જે લોકો માટે એક ગંભીર સમસ્યા બની ગઈ છે. હાઇકોર્ટે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, ધ્વનિ પ્રદૂષણ એક ગંભીર સમસ્યા છે જે ખાસ કરીને બાળકો, વૃદ્ધો અને બીમાર લોકોના સ્વાસ્થ્ય પર ગંભીર અસર કરે છે.

હાઇકોર્ટે સ્પષ્ટ જણાવ્યું હતું કે, ડીજેના કારણે રહેણાંક વિસ્તારોમાં બારીઓ ધ્રૂજે છે. રસ્તાઓ પર ડીજે ટ્રકના કારણે અકસ્માત સર્જાય છે અને લોકોની શાંતિ ભંગ થાય છે. પોલીસ એકશનના લે તે દુર્ભાગ્યપૂર્ણ બાબત કહી શકાય. છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી આ પ્રકારનો ટ્રેન્ડ ચાલી રહ્યો છે અને તેના પર નિયંત્રણ લાવવું એ અનિવાર્ય છે.

આ પણ વાંચો:

  1. વેરાવળ: ગૌશાળાના લાભાર્થે યોજાયેલા લોકડાયરામાં ડોલર-સોનાની નોટો ઉડી, સાંસદ-ધારાસભ્યએ કર્યો રૂપિયાનો વરસાદ
  2. ઘેડની સમસ્યાને લઈને AAPનો સરકાર સામે મોરચો, પ્રવીણ રામે શરૂ કરી 'ઘેડ બચાવો યાત્રા'

For All Latest Updates

TAGGED:

NOISE POLLUTIONDJ AND LOUD SPEAKERSGUJARAT HIGH COURTNAVRATRI NOISE POLLUTIONNOISE POLLUTION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.