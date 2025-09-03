સુરત: દુષ્કર્મ કેસ મામલે આસારામની હંગામી જામીન અરજી પર આજે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં સુનાવણી કરવામાં આવશે. ગુજરાત હાઇકોર્ટે આસારામના ત્રણ સપ્ટેમ્બર સુધી હંગામી જામીન લંબાવ્યા હતા. આસારામની નિયમિત જામીન અરજી પર 22 સપ્ટેમ્બરે સુનાવણી હાથ ધરાશે. આજે આસારામની હંગામી જામીન અરજી પર સુનાવણી કરવામાં આવશે.
આપને જણાવી દઈએ કે 27 જૂને ગુજરાત હાઇકોર્ટે 7 જુલાઈ સુધી આસારામના જામીન લંબાવ્યા હતા. ત્યારબાદ 3 જુલાઈએ એક મહિનો અને 7 ઓગસ્ટ 2025એ ત્રીજી વાર જામીન લંબાવવામાં આવ્યા હતા. ત્યાર પછી ગુજરાત હાઇકોર્ટે 19 ઓગસ્ટ ચોથી વાર ત્રણ સપ્ટેમ્બર સુધી જામીન લંબાવ્યા હતા.
અગાઉ 27 ઓગસ્ટના દિવસે સુનાવણી દરમિયાન રાજસ્થાન હાઇકોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલના મેડિકલ રિપોર્ટ મુજબ આસારામની તબિયત એટલી બગડી નથી કે તેમના જામીન લંબાવવામાં આવે. જો કે આસારામને સુવિધા અને એક સહાયક રાખવાની છૂટ આપવામાં આવી હતી. તેમજ 27 ઓગસ્ટએ રાજસ્થાન હાઈકોર્ટે હંગામી જામીન લંબાવ્યા ન હતા અને સરેન્ડર કરવાનો આદેશ કર્યો હતો, જેના પગલે આસારામે જોધપુર સેન્ટ્રલ જેલમાં આત્મસમર્પણ કર્યું હતું.
આસારામના મેડિકલ ચેકઅપ માટે 18 ઓગસ્ટ 2025થી સવારે અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવ્યા. આસારામને જોધપુર હાઇકોર્ટના ઓર્ડર ના લીધે સવારે 10:45 વાગ્યાની આસપાસ અમદાવાદની સિવિલ હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવ્યા હતા, અંદાજે ત્રણ થી ચાર કલાક સુધી તેમનું ચેકઅપ ચાલ્યું હતું. એ સમયે આસારામનું અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલની 13 નંબરની ઓપીડીમાં મેડિકલ પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું . જ્યાં ઇસીજી અને ઈકો કરવામાં આવ્યું હતું.
જોધપુર કોર્ટે સિવિલ હોસ્પિટલને લેટર લખ્યો હતો તેમાં જણાવ્યું હતું કે, આરોગ્યની તપાસ કરવી જેમાં બે કાર્ડિયો એક ન્યુરોલોજિસ્ટ એક મેડિસિન ગેસ્ટ્રોલોજીસ્ટ અને નેટ્રોલોજીસ્ટ સાથે મેડિકલ બોર્ડની રચના કરીને જનરલ સર્જન સહિતના બધાએ આસારામની હેલ્થને ચેકઅપ કર્યો હતો. ઉલ્લેખનીય છે કે સુરતની મહિલાએ આસારામ સામે બળાત્કારની ફરિયાદ નોંધાવી હતી વર્ષ 2013માં બળાત્કારની ફરિયાદ નોંધવામાં આવી હતી જેમાં ગાંધીનગર કોર્ટ દ્વારા 2023 આસારામને દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા હતાં.
સુરતની એક યુવતીએ આસારામ સામે બળાત્કારની ફરિયાદ નોંધાવી હતી. આસારામ દ્વારા 1997 થી 2006 દરમિયાન અમદાવાદ અને મોટેરા આશ્રમમાં શારીરિક શોષણનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો, ત્યારબાદ 2013માં આસારામ સામે બળાત્કારની ફરિયાદ નોંધવામાં આવી હતી. આ ફરિયાદ ગાંધીનગર ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હોવાથી આસારામ સામે ગાંધીનગરમાં સમગ્ર કેસ ચાલ્યો હતો.