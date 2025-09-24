ETV Bharat / state

ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં ભદ્રકાળી મંદિર વિસ્તારના દબાણ, ટ્રાફિક અને રખડતા ઢોરના મુદ્દે સુનાવણી

ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં રખડતા ઢોર, ટ્રાફિકની સમસ્યા અને ખરાબ રોડ રસ્તાઓને લઈને એડવોકેટ અમિત પંચાલ દ્વારા એક અરજી દાખલ કરવામાં આવી છે.

ગુજરાત હાઇકોર્ટ
ગુજરાત હાઇકોર્ટ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 24, 2025 at 8:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં રખડતા ઢોર, ટ્રાફિકની સમસ્યા અને ખરાબ રોડ રસ્તાઓને લઈને એડવોકેટ અમિત પંચાલ દ્વારા એક અરજી દાખલ કરવામાં આવી છે. જેને લઇને ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. જેમાં અમદાવાદના લાલ દરવાજામાં આવેલું ભદ્રમાં થતો દબાણો અંગેની માહિતી પણ આપવામાં આવી. ભદ્રકાળી મંદિર પાસેના દબાણો દૂર કરવાનું મુદ્દો ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં પહોંચ્યો છે.

આ મામલે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં આજે સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી ત્યારે સરકારી વકીલે જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાત હાઇકોર્ટે દબાણ અંતર્ગત જાહેર માર્ગો અને ફૂટપાથ ઉપરથી ફેરિયાઓ હટાવવા માટે પણ નિર્દેશ આપ્યા હતા, જેમાં ભદ્ર વિસ્તારનું પણ સમાવેશ થાય છે. ગત બે દિવસ એટલે કે 22 અને 23 સપ્ટેમ્બર ભદ્ર વિસ્તારમાં દબાણ દૂર કરવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. નવરાત્રી ચાલી રહી છે અને નવરાત્રિના કારણે ત્યાં ટ્રાફિકની મોટી સમસ્યા સર્જાય છે. આ દબાણ દૂર કરવાના સમયે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની કાર્યવાહી દરમિયાન ફેરિયાઓ અને એક સંસ્થાના માણસોએ જપ્ત કરેલા થેલાની વસ્તુઓ રોડ ઉપર ફેંકીને તેમના કામમાં અડચણ ઊભા કર્યા હતા. કેટલાક એનજીઓના માણસો દ્વારા આ કામગીરી કરવામાં આવી હતી જેને લઈને સરકારી વગેરે કોર્ટ સમક્ષ વિડીયો આપીને જાણકારી આપી હતી.

આ મામલે કોર્ટમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના સેન્ટ્રલ ઝોનના ડેપ્યુટી એસ્ટેટ એન્જિનિયર દ્વારા એફિડેવિટ કરીને ભદ્ર મંદિરથી ત્રણ દરવાજા સુધી દબાણ હટાવવાની કામગીરી વખતે ઉપરોક્ત ઘટના બની છે. સેલ્ફ એમ્પ્લોય વિમન એસોસિએશન દ્વારા ઓથોરિટીના કામમાં અડચણ કરવામાં આવી હતી.

ગત ઓગસ્ટ મહિના દરમિયાન હાઇકોર્ટે હુકમ કર્યો હતો કે, હાઇકોર્ટના નિર્દેશોનું પાલન કરતાં સરકારી કર્મચારીઓના કામમાં કોઈ અડચણરૂપ થશે તો તેની ઉપર કોર્ટના હુકમના તિરસ્કારની કાર્યવાહી સુધીના પગલા લેવાઈ શકે છે. સત્તાધારીઓ આવા માણસો સામે કાયદા અનુસાર શું પગલા લીધા? અધિકારીઓ કાયદાનો ઉપયોગ કરીને કાયદા અને હાથમાં લેનાર માણસો સામે કડક પગલાં લે. રિપોર્ટ આવતા અઠવાડિયે કોર્ટ સમક્ષ મુકવામાં આવશે. હાઇકોર્ટે આ મામલે પગલે લેવાનું આદેશ કર્યું છે અને એક્શન ટેકન રિપોર્ટ માંગ્યો છે.

ઉલ્લેખની છે કે, અમદાવાદના લાલ દરવાજા વિસ્તારમાં નગરદેવી ભદ્રકાળી મંદિરમાં નવરાત્રીના તહેવાર અને સામાન્ય દિવસોમાં મંદિર મંદિરમાં મોટી સંખ્યામાં ભક્તો દર્શન કરવા માટે આવતા હોય છે. પરંતુ મંદિરના બહાર જ પથારાવાળાઓ બેસી રહ્યા છે જેના કારણે લોકો ને આગળ જવરમાં તકલીફ પડે છે અને ટ્રાફિકની સમસ્યા પણ ઊભી થાય છે. જેને લીધે એસ્ટેટ વિભાગ દ્વારા દબાણો દૂર કરવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. ત્યારે કેટલાક સંસ્થાઓની મહિલાઓ અને અન્ય કેટલાક લોકોએ એસ્ટેટ વિભાગની ટીમ સાથે ઘર્ષણ અને બોલાચાલી કરી હતી. એસ્ટેટ વિભાગની ગાડીમાં દબાણનું સામાન ભરી લેવામાં આવ્યો હતો જેને ઉતારી લેવામાં આવ્યું હતું. મંદિર પરિસરમાં બેસતા કિન્નરોને પણ મહિલાઓએ બોલાવીને તેમના દ્વારા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની કાયદેસરની ફરજ માં અડચણ ઊભી કરી હતી. આ મામલે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાના એસ્ટેટ વિભાગ દ્વારા કારંજ પોલીસ સ્ટેશનમાં જાણ કરવામાં આવી હતી.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

GUJARAT HIGH COURTBHADRAKALI TEMPLE AREAISSUE OF CONGESTIONTRAFFIC AND STRAY ANIMALSGUJARAT HIGH COURT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.