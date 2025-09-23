સરખેજ રોજામાં દૂર્ગંધનો મામલો ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં પહોંચ્યો, કોર્ટે આર્કિયોલોજી પાસે માંગ્યો ખુલાસો
ઐતિહાસિક ધરોહર પૈકીના એક સરખેજ રોજામાં દુર્ગંધનો મામલો ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં પહોંચ્યો. રોજાની કમિટિએ કરેલી અરજીને લઈને હવે કોર્ટે આ મામલે આર્કિયોલોજી પાસે ખુલાસો માંગ્યો છે.
અમદાવાદ: અમદાવાદનું ઐતિહાસિક ધરોહર ગણાતું સરખેજ રોજા સ્મારક કે, જ્યાં ગુજરાત સહિત દેશ અને દુનિયાભરમાંથી લોકો આવે છે, અને સરખેજ રોજાની ઐતિહાસિક ધરોહર જોઈને ખુશ થઈ જાય છે. પરંતુ છેલ્લા ઘણા સમયથી સરખેજ રોજામાં બહુ જ ખરાબ દુર્ગંધ આવી રહી છે, જેના કારણે સરખેજ રોજામાં કોઈ પાંચ મિનિટ પણ ઉભું રહી શકતું નથી એવી સ્થિતિ ઉભી થઈ છે. આ દુર્ગંધનો મામલો ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં પહોચ્યો છે, ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં સરખેજ કમિટી દ્વારા એક અરજી દાખલ કરવામાં આવી છે.
અમદાવાદના સરખેજ રોજા જે ખુશ્બુ ગુજરાતની બતાવવા માટે અમિતાભ બચ્ચને પણ શૂટિંગ કરી હતી, એપીજે અબ્દુલ કલામ પણ અહીં આવી ચૂક્યા છે અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પણ આ ઐતિહાસિક ધરોહરની મુલાકાત લઈ ચુક્યા છે એવા આ સરખેજ રોજાની બાજુમાં શિંગોડા તળાવ આવેલું છે, અને તેની પાસે જ સરખેજ રોજા તળાવ છે. શિંગોડા તળાવમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી ગટરનું પાણી ભળી રહ્યું હોવાથી તીવ્ર દુર્ગંધ આવી રહી છે, આ દુર્ગંધ સરખેજ રોજામાં પ્રસરે છે.
ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં સરખેજ રોજા કમિટી દ્વારા અરજી દાખલ કરવામાં આવી છે, જેમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, સરખેજ રોજામાં કોઈ પાંચ મિનિટ સુધી ઉભુ ન રહી શકે તેટલી ખતરનાક દૂર્ગંધ આવે છે. આ એક ઐતિહાસિક ધરોહર છે, આ રોજાની પાસે શિંગોડા તળાવ આવેલું છે. એમાં આસપાસના લોકો ગેરકાયદે સુએજ લાઈન જોડી દીધી છે. એક વખત અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાના અધિકારી અહીંની મુલાકાત લે અને આ સમસ્યાનું સમાધાન કરે.
અરજદારોએ ઘણી વખત આ મુદ્દે ઓથોરિટી સમક્ષ રજૂઆત કરી છે, અમદાવાદને સ્વચ્છ શહેરનો એવોર્ડ મળ્યો છે. અમદાવાદના આ પરિસરમાં ગેરકાનૂની દબાણ દૂર કરાયું હતું. આ રોજાની મુલાકાત રાષ્ટ્રપતિએ પણ લીધી છે. શિયાળામાં બહુ જ વિદેશી પ્રવાસીઓ આ રોજાની મુલાકાત લેવા માટે આવે છે, પરંતુ ચોમાસા દરમિયાન સરખેજ રોજાની હાલત અતિખરાબ થઈ જાય છે.
આ મામલે સરકારી વકીલે જવાબ આપતા જણાવ્યું હતું કે, આ બાબતમાં અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાનો કોઈ રોલ જ નથી. અરજદારોની આ અરજી કરવાનો હેતુ બીજી બાબત અંગેનો છે. આ ઐતિહાસિક ધરોહર અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં નહીં આર્કોલોજીકલ વિભાગમાં આવે છે. આ સમગ્ર મામલે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા કોર્પોરેશનની કોઈ ભૂમિકા આવતી જ નથી.
આ મામલે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન તરફથી અરજી સામે જવાબ આપતા જણાવ્યું હતું કે, સરખેજ રોજા એક ઐતિહાસિક અને આરક્ષિત છે, જે આર્કોલોજીકલ વિભાગના સત્તા ક્ષેત્રમાં આવે છે. આ અરજદાર દ્વારા જે સુએજ લાઈન ની વાત કરવામાં આવી રહી છે, તે તેમના સપોર્ટના કારણે જ નાખી દેવાય છે, સરખેજ રોજા કમિટી વકફની છે, જેથી આ મુદ્દે વક્ફ ટ્રીબ્યુનલમાં જવું જોઈએ. ત્યારે કોર્ટે આર્કોલોજીકલ વિભાગ પાસે જવાબ માંગ્યો છે. હવે આ મુદ્દે વધુ સુનાવણી 30 સપ્ટેમ્બરના દિવસે કરવામાં આવશે.