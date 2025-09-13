ગુજરાત હાઇકોર્ટે પેન્શન અને ગ્રેજ્યુટી ચૂકવણીમાં વિલંબ મામલે ટેકનિકલ શિક્ષણ વિભાગનો ઉધડો લીધો
September 13, 2025
અમદાવાદ: ટેકનિકલ શિક્ષણ કચેરી સામે પેન્શન અને ગ્રેજ્યુટીની ચૂકવણીમાં વિલંબ થવાના કારણે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં પિટિશન દાખલ કરવામાં આવી છે. આ કેસની સુનાવણી જસ્ટિસ નિખિલ એસ. કરિયલની સમક્ષ થઈ હતી.
8 સપ્ટેમ્બર, 2025ના રોજ ગુજરાત હાઇકોર્ટે ટેકનિકલ શિક્ષણ કચેરીને સ્પષ્ટ આદેશ આપ્યો હતો કે, એક કર્મચારી ત્રણ વર્ષ પહેલાં નિવૃત્ત થયો હોવા છતાં તેને ગ્રેજ્યુટી ચૂકવવામાં આવી નથી અને ફાઇનલ પેન્શન પણ શરૂ કરવામાં આવ્યું નથી. કોર્ટે ટેકનિકલ શિક્ષણ કચેરીની બેદરકારી પર કડક ટીપ્પણી કરી હતી. સુપ્રીમ કોર્ટે પણ શિક્ષકોને માન, સન્માન અને ન્યાય આપવાની તાકીદ કરી છે.
સુનાવણી દરમિયાન હાઇકોર્ટે સ્પષ્ટ કહ્યું હતું કે, 12 સપ્ટેમ્બર, 2025 સુધીમાં આ હક્કોની ચૂકવણી કરવી ફરજિયાત છે. જોકે, આ સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયા બાદ પણ ટેકનિકલ શિક્ષણ કચેરીએ કોઈ ઉકેલ રજૂ કર્યો નથી. ગુજરાત હાઇકોર્ટે હાજર રહેલા ટેકનિકલ શિક્ષણ વિભાગના જોઇન્ટ ડિરેક્ટરને કડક આદેશ આપ્યો છે અને 30 સપ્ટેમ્બર, 2025 સુધીમાં આ કેસનો સંપૂર્ણ ઉકેલ લાવવા ફરજ પાડી છે. સાથે જ, કોર્ટે અધિકારીને કોર્ટની માન-મર્યાદા જાળવવામાં નિષ્ફળતા બદલ ઠપકો પણ આપ્યો છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, AICTE અને રાજ્ય સરકારની જોગવાઈઓ હોવા છતાં, ટેકનિકલ શિક્ષણ કચેરી અનેક મુદ્દાઓનો ઉકેલ લાવવામાં નિષ્ફળ રહી છે, જેના પરિણામે અત્યાર સુધીમાં 600થી વધુ કોર્ટ કેસો નોંધાયા છે.
સુપ્રીમ કોર્ટે તાજેતરમાં ગુજરાતના શિક્ષકોના એક કેસમાં મહત્વપૂર્ણ અવલોકન કર્યું છે. તેમાં જણાવાયું છે કે, “જ્યારે શિક્ષકોને માન-સન્માન અપાતું નથી અથવા તેમને યોગ્ય વેતન મળતું નથી, ત્યારે તે દેશના જ્ઞાનની કિંમતને ઘટાડે છે અને શિક્ષકોના પ્રોત્સાહનને ખોરવે છે.”
સુપ્રીમ કોર્ટે વધુમાં કહ્યું, “અધ્યાપકો, વ્યાખ્યાતાઓ અને પ્રોફેસરો રાષ્ટ્રના બૌદ્ધિક આધારસ્તંભ છે. તેમનું કાર્ય માત્ર પાઠ ભણાવવાનું નથી, પરંતુ સંશોધન, વિચારશક્તિ અને સમાજની પ્રગતિ માટે મૂલ્યો સ્થાપિત કરવાનું પણ છે. જોકે, તેમને મળતા લાભો અને માન્યતા તેમની ભૂમિકાની ગંભીરતાને પ્રતિબિંબિત કરતા નથી.”
